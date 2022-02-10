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Арктический совет одобрил проект России по борьбе с вирусами на севере

Арктический совет одобрил проект России по борьбе с вирусами на севере - РИА Новости, 10.02.2022

Арктический совет одобрил проект России по борьбе с вирусами на севере

Инициированный Россией проект по борьбе с вирусами, возникающими в результате таяния вечной мерзлоты, одобрен в рамках Арктического совета, сказал в интервью... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T14:41

2022-02-10T14:41

2022-02-10T14:41

арктический совет

россия

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Инициированный Россией проект по борьбе с вирусами, возникающими в результате таяния вечной мерзлоты, одобрен в рамках Арктического совета, сказал в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ, председатель комитета старших должностных лиц в Арктическом совете Николай Корчунов.Ранее Корчунов говорил, что потепление в северных широтах опасно пробуждением вирусов, которые до этого были скрыты под слоем мерзлоты, Москва, будучи председателем в Арктическом совете, предложила проект совместной борьбы с этой угрозой "Биобезопасность в Арктике"."В рамках рабочей группы Арктического совета по устойчивому развитию всеми участниками Совета одобрен инициированный Россией проект "Биобезопасность в Арктике", который предусматривает совместную разработку системы оценки, прогнозирования, мониторинга и информирования о рисках, связанных с неконтролируемым трансграничным переносом опасных инфекций и токсичных загрязняющих веществ в Арктическом регионе", - сказал Корчунов.

https://ria.ru/20220128/arktika-1769948672.html

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арктический совет, россия