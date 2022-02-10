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Турецким "Байрактарам" на Украине помешало советское наследие
На Украине пожаловались на проблемы с беспилотниками Bayraktar - РИА Новости, 10.02.2022
Турецким "Байрактарам" на Украине помешало советское наследие
Украина испытывает проблемы с эксплуатацией турецких беспилотников из-за отсутствия подходящих взлетно-посадочных полос, об этом заявил военный аналитик,... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T03:45
2022-02-10T03:45
в мире
украина
турция
владимир зеленский
bayraktar
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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Украина испытывает проблемы с эксплуатацией турецких беспилотников из-за отсутствия подходящих взлетно-посадочных полос, об этом заявил военный аналитик, председатель правления Украинского милитарного центра Тарас Чмут, соответствующий ролик размещен в YouTube.По его словам, взлетно-посадочные полосы - это одна из проблем в целом для украинской авиации. "Это проблема, с которой мы живем, и которую мы должны решать в любом случае, кроме одного – если мы отказываемся от авиации", - сказал Чмут.Как отметил эксперт, для тяжелых турецких беспилотников Akinci подходят лишь крупные аэродромы, используемые гражданской авиацией, при этом военные аэродромы подходят для них лишь "теоретически"."Это вопрос ресурса и ресурса стоек (элемента шасси. – прим. ред.). Например, Bayraktar (поставленные Киеву TB2. – прим. ред.), которые легче, у нас были проблемы со стойками. Есть понятие ресурса по взлету-посадке, и если вам каждые три взлета-посадки требуется менять стойки, то это такая себе история, не очень", - рассказал Чмут.Он добавил, что Украине необходимо "что-то делать" со взлетными полосами на аэродромах ВВС, так как имеющиеся советские в данном случае не подходят.В 2018-2020 годах Украина импортировала турецкие ударные беспилотные авиационные комплексы Bayraktar ТВ2, на закупку которых ушло около 74 миллионов долларов. В начале февраля президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и Турция подписали соглашение, расширяющее производство беспилотных летательных аппаратов Bayraktar в стране.
https://ria.ru/20220125/armiya-1769511000.html
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в мире, украина, турция, владимир зеленский, bayraktar
03:45 10.02.2022
 
На Украине пожаловались на проблемы с беспилотниками Bayraktar

Эксперт Чмут: Украина испытывает проблемы с турецкими Bayraktar из-за плохих аэродромов

© Минобороны УкраиныТурецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2, полученный Украиной
Турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2, полученный Украиной
© Минобороны Украины
Турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2, полученный Украиной
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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Украина испытывает проблемы с эксплуатацией турецких беспилотников из-за отсутствия подходящих взлетно-посадочных полос, об этом заявил военный аналитик, председатель правления Украинского милитарного центра Тарас Чмут, соответствующий ролик размещен в YouTube.
По его словам, взлетно-посадочные полосы - это одна из проблем в целом для украинской авиации. "Это проблема, с которой мы живем, и которую мы должны решать в любом случае, кроме одного – если мы отказываемся от авиации", - сказал Чмут.
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Как отметил эксперт, для тяжелых турецких беспилотников Akinci подходят лишь крупные аэродромы, используемые гражданской авиацией, при этом военные аэродромы подходят для них лишь "теоретически".
"Это вопрос ресурса и ресурса стоек (элемента шасси. – прим. ред.). Например, Bayraktar (поставленные Киеву TB2. – прим. ред.), которые легче, у нас были проблемы со стойками. Есть понятие ресурса по взлету-посадке, и если вам каждые три взлета-посадки требуется менять стойки, то это такая себе история, не очень", - рассказал Чмут.
Он добавил, что Украине необходимо "что-то делать" со взлетными полосами на аэродромах ВВС, так как имеющиеся советские в данном случае не подходят.
В 2018-2020 годах Украина импортировала турецкие ударные беспилотные авиационные комплексы Bayraktar ТВ2, на закупку которых ушло около 74 миллионов долларов. В начале февраля президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и Турция подписали соглашение, расширяющее производство беспилотных летательных аппаратов Bayraktar в стране.
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В миреУкраинаТурцияВладимир ЗеленскийBayraktar
 
 
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