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В Москве вынесли приговор убившему двух полицейских в 1995 году

В Москве вынесли приговор убившему двух полицейских в 1995 году - РИА Новости, 10.02.2022

В Москве вынесли приговор убившему двух полицейских в 1995 году

Московский городской суд приговорил к 15 годам колонии строгого режима местного жителя за убийство двух милиционеров в 1995 году, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T18:14

2022-02-10T18:14

2022-02-10T18:14

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олег бабаев

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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Московский городской суд приговорил к 15 годам колонии строгого режима местного жителя за убийство двух милиционеров в 1995 году, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры."Московский городской суд на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей вынес приговор по уголовному делу в отношении 51-летнего жителя столицы Олега Бабаева", - говорится в сообщении.Уточняется, что Бабаев был признан виновным по п. "з" ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах двух лиц), ч. 1 ст. 222 УК РФ (в редакции от 07.12.2011 – незаконные хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему).Как было установлено в суде, 10 июля 1995 года в Булатниковском проезде в Москве у Бабаева произошел конфликт с двумя сотрудниками вневедомственной охраны милиции, находящимися в припаркованном автомобиле. Бабаев сел на заднее сидение и выстрелил в милиционеров из пистолета. После убийства Бабаев скрылся, впоследствии покинув Россию по поддельному паспорту, но был задержан."С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Москвы суд приговорил Бабаева к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - поясняется в релизе.Приговор в законную силу не вступил.

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происшествия, олег бабаев, москва, россия, рсфср, московский городской суд