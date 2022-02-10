https://ria.ru/20220210/povedenie-1771979575.html

Какой штраф могут увеличить в 40 раз

Юрист рассказал, какой штраф могут увеличить в 40 раз - РИА Новости, 10.02.2022

Какой штраф могут увеличить в 40 раз

Штраф за нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте может быть увеличен до четырех тысяч рублей, предупредил в... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T03:18

2022-02-10T03:18

2022-02-10T03:18

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Штраф за нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте может быть увеличен до четырех тысяч рублей, предупредил в беседе с агентством "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.Юрист, ссылаясь на статью 11.17. КоАП РФ, напомнил, что за "посадку или высадку граждан на ходу поезда либо проезд на подножках, крышах вагонов или в других не приспособленных для проезда пассажиров местах" до настоящего времени можно было получить штраф в размере ста рублей.Чаще всего, по его словам, проезд на крышах и подножках практикуют подростки (зацеперы). По разным оценкам, из-за такого экстрима (зацепинга) за последние 2 года в Москве погибли 22 человека, включая 13 несовершеннолетних."Остается надеяться, что относительно высокий для подростка размер штрафа, станет сдерживающим фактором в этом опасном для жизни экстремальном способе самопиара. В связи с этим уместно было бы предложить привлекать подростков к административной ответственности по новой редакции ст. 11.17 КоАП РФ, в том числе, и на основании выложенных ими видео о зацепинге в соцсетях. Это может убрать один из стимулов, ради которых подростки совершают эти опасные для жизни правонарушения", — подчеркнул Соловьев.

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общество, россия, москва