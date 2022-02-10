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Какой штраф могут увеличить в 40 раз
Юрист рассказал, какой штраф могут увеличить в 40 раз - РИА Новости, 10.02.2022
Какой штраф могут увеличить в 40 раз
Штраф за нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте может быть увеличен до четырех тысяч рублей, предупредил в... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T03:18
2022-02-10T03:18
общество
россия
москва
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Штраф за нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте может быть увеличен до четырех тысяч рублей, предупредил в беседе с агентством "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.Юрист, ссылаясь на статью 11.17. КоАП РФ, напомнил, что за "посадку или высадку граждан на ходу поезда либо проезд на подножках, крышах вагонов или в других не приспособленных для проезда пассажиров местах" до настоящего времени можно было получить штраф в размере ста рублей.Чаще всего, по его словам, проезд на крышах и подножках практикуют подростки (зацеперы). По разным оценкам, из-за такого экстрима (зацепинга) за последние 2 года в Москве погибли 22 человека, включая 13 несовершеннолетних."Остается надеяться, что относительно высокий для подростка размер штрафа, станет сдерживающим фактором в этом опасном для жизни экстремальном способе самопиара. В связи с этим уместно было бы предложить привлекать подростков к административной ответственности по новой редакции ст. 11.17 КоАП РФ, в том числе, и на основании выложенных ими видео о зацепинге в соцсетях. Это может убрать один из стимулов, ради которых подростки совершают эти опасные для жизни правонарушения", — подчеркнул Соловьев.
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общество, россия, москва
03:18 10.02.2022
 
Юрист рассказал, какой штраф могут увеличить в 40 раз

Юрист Соловьев предупредил о риске увеличения штрафа за зацепинг в 40 раз

© АГН "Москва" / Денис ВоронинЭлектропоезд ЭД4М
Электропоезд ЭД4М - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© АГН "Москва" / Денис Воронин
Электропоезд ЭД4М
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Штраф за нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте может быть увеличен до четырех тысяч рублей, предупредил в беседе с агентством "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.
Юрист, ссылаясь на статью 11.17. КоАП РФ, напомнил, что за "посадку или высадку граждан на ходу поезда либо проезд на подножках, крышах вагонов или в других не приспособленных для проезда пассажиров местах" до настоящего времени можно было получить штраф в размере ста рублей.
Чаще всего, по его словам, проезд на крышах и подножках практикуют подростки (зацеперы). По разным оценкам, из-за такого экстрима (зацепинга) за последние 2 года в Москве погибли 22 человека, включая 13 несовершеннолетних.
"Остается надеяться, что относительно высокий для подростка размер штрафа, станет сдерживающим фактором в этом опасном для жизни экстремальном способе самопиара. В связи с этим уместно было бы предложить привлекать подростков к административной ответственности по новой редакции ст. 11.17 КоАП РФ, в том числе, и на основании выложенных ими видео о зацепинге в соцсетях. Это может убрать один из стимулов, ради которых подростки совершают эти опасные для жизни правонарушения", — подчеркнул Соловьев.
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