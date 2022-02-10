https://ria.ru/20220210/posolstvo-1772104148.html

Посольство России в Киеве продолжает работать в штатном режиме

Посольство России в Киеве продолжает работать в штатном режиме - РИА Новости, 10.02.2022

Посольство России в Киеве продолжает работать в штатном режиме

Посольство РФ в Киеве работает в штатном режиме, решение о частичной эвакуации пока не принималось, но такой вопрос прорабатывается МИД, сообщил корреспонденту... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T15:59

2022-02-10T15:59

2022-02-10T16:18

украина

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россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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КИЕВ, 10 фев - РИА Новости. Посольство РФ в Киеве работает в штатном режиме, решение о частичной эвакуации пока не принималось, но такой вопрос прорабатывается МИД, сообщил корреспонденту РИА Новости пресс-атташе дипмиссии Денис Голенко.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров допустил, что РФ может принять решение о временной эвакуации из дипмиссии неосновного персонала дипломатических учреждений."Насколько мне известно, этот вопрос находится на стадии проработки МИД. Посольство работает в штатном режиме", - сообщил Голенко. Он добавил, что пока никаких решений по эвакуации сотрудников не принималось.

https://ria.ru/20220126/ukraina-1769670117.html

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украина, в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)