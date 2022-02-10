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Посольство России в Киеве продолжает работать в штатном режиме
Посольство России в Киеве продолжает работать в штатном режиме - РИА Новости, 10.02.2022
Посольство России в Киеве продолжает работать в штатном режиме
Посольство РФ в Киеве работает в штатном режиме, решение о частичной эвакуации пока не принималось, но такой вопрос прорабатывается МИД, сообщил корреспонденту... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T15:59
2022-02-10T16:18
украина
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россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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КИЕВ, 10 фев - РИА Новости. Посольство РФ в Киеве работает в штатном режиме, решение о частичной эвакуации пока не принималось, но такой вопрос прорабатывается МИД, сообщил корреспонденту РИА Новости пресс-атташе дипмиссии Денис Голенко.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров допустил, что РФ может принять решение о временной эвакуации из дипмиссии неосновного персонала дипломатических учреждений."Насколько мне известно, этот вопрос находится на стадии проработки МИД. Посольство работает в штатном режиме", - сообщил Голенко. Он добавил, что пока никаких решений по эвакуации сотрудников не принималось.
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украина, в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
15:59 10.02.2022 (обновлено: 16:18 10.02.2022)
 
Посольство России в Киеве продолжает работать в штатном режиме

В посольстве России в Киеве не принимали решения о частичной эвакуации сотрудников

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание посольства Российской Федерации в Киеве
Здание посольства Российской Федерации в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Здание посольства Российской Федерации в Киеве
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КИЕВ, 10 фев - РИА Новости. Посольство РФ в Киеве работает в штатном режиме, решение о частичной эвакуации пока не принималось, но такой вопрос прорабатывается МИД, сообщил корреспонденту РИА Новости пресс-атташе дипмиссии Денис Голенко.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров допустил, что РФ может принять решение о временной эвакуации из дипмиссии неосновного персонала дипломатических учреждений.
"Насколько мне известно, этот вопрос находится на стадии проработки МИД. Посольство работает в штатном режиме", - сообщил Голенко. Он добавил, что пока никаких решений по эвакуации сотрудников не принималось.
Здание посольства США в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
26 января, 18:35
Посольство в Киеве предложило американцам выехать с Украины
 
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