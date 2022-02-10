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Дополнительные британские подразделения начали прибывать в Польшу
Дополнительные британские подразделения начали прибывать в Польшу - РИА Новости, 10.02.2022
Дополнительные британские подразделения начали прибывать в Польшу
Дополнительные британские солдаты начали прибывать в Польшу, сообщил журналистам в четверг в Варшаве министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак. РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T14:56
2022-02-10T15:09
в мире
польша
великобритания
сша
нато
мариуш блащак
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ВАРШАВА, 10 фев – РИА Новости. Дополнительные британские солдаты начали прибывать в Польшу, сообщил журналистам в четверг в Варшаве министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.Ранее сообщалось, что США и Великобритания перебрасывают в Польшу дополнительно 1,7 тысячи и 350 солдат соответственно."Сейчас прибывают британские солдаты. Мы договорились, что 350 британских солдат, британских морских пехотинцев усилят защиту Польши и восточного фланга НАТО", - сказал Блащак.Он напомнил, что в Польше уже присутствуют британские солдаты в рамках многонациональной батальонной боевой группы. "После увеличения численности в Польше будет расквартировано более 600 британских солдат", - проинформировал польский министр.
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в мире, польша, великобритания, сша, нато, мариуш блащак
14:56 10.02.2022 (обновлено: 15:09 10.02.2022)
 
Дополнительные британские подразделения начали прибывать в Польшу

Министр национальной обороны Блащак: дополнительные британские солдаты прибывают в Польшу

© Фото : British Army/FacebookВоеннослужащие в Британии
Военнослужащие в Британии - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© Фото : British Army/Facebook
Военнослужащие в Британии
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ВАРШАВА, 10 фев – РИА Новости. Дополнительные британские солдаты начали прибывать в Польшу, сообщил журналистам в четверг в Варшаве министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.
Ранее сообщалось, что США и Великобритания перебрасывают в Польшу дополнительно 1,7 тысячи и 350 солдат соответственно.
"Сейчас прибывают британские солдаты. Мы договорились, что 350 британских солдат, британских морских пехотинцев усилят защиту Польши и восточного фланга НАТО", - сказал Блащак.
Он напомнил, что в Польше уже присутствуют британские солдаты в рамках многонациональной батальонной боевой группы. "После увеличения численности в Польше будет расквартировано более 600 британских солдат", - проинформировал польский министр.
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В миреПольшаВеликобританияСШАНАТОМариуш Блащак
 
 
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