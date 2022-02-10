https://ria.ru/20220210/polsha-1772088456.html

Дополнительные британские подразделения начали прибывать в Польшу

Дополнительные британские подразделения начали прибывать в Польшу - РИА Новости, 10.02.2022

Дополнительные британские подразделения начали прибывать в Польшу

Дополнительные британские солдаты начали прибывать в Польшу, сообщил журналистам в четверг в Варшаве министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак. РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T14:56

2022-02-10T14:56

2022-02-10T15:09

в мире

польша

великобритания

сша

нато

мариуш блащак

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ВАРШАВА, 10 фев – РИА Новости. Дополнительные британские солдаты начали прибывать в Польшу, сообщил журналистам в четверг в Варшаве министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.Ранее сообщалось, что США и Великобритания перебрасывают в Польшу дополнительно 1,7 тысячи и 350 солдат соответственно."Сейчас прибывают британские солдаты. Мы договорились, что 350 британских солдат, британских морских пехотинцев усилят защиту Польши и восточного фланга НАТО", - сказал Блащак.Он напомнил, что в Польше уже присутствуют британские солдаты в рамках многонациональной батальонной боевой группы. "После увеличения численности в Польше будет расквартировано более 600 британских солдат", - проинформировал польский министр.

https://ria.ru/20220210/korabli-1772082684.html

польша

великобритания

сша

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в мире, польша, великобритания, сша, нато, мариуш блащак