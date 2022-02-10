Запад не делает ничего для решения кризиса на Украине, заявила Захарова
В МИД заявили, что мейнстрим Запада не производит ничего для решения кризиса на Украине
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Западный мейнстрим не производит ничего интеллектуального или практического для разрешения кризиса на Украине, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Как пояснила Захарова, тактика западного мейнстрима заключается в том, что они всегда делают ставку на обслуживание сиюминутных интересов, сиюминутные интересы представляют для них приоритет, а для их обеспечения в ход идут любые средства, и, в первую очередь, информационная оболочка.
"Информационная сфера, которая заменяет конкретные действия, подменяет во многом для них суть вопроса, и уж тем более решение проблемы, именно на это делается ставка. А дальше уже меняется градус от негатива, агрессии, или прямых фейков, или просто информационно-пропагандистского сопровождения. Вот это этот самый случай. Поэтому они ничего не производят ни интеллектуального, ни практического для разрешения или помощи в разрешении украинского кризиса", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 24".
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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