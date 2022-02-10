https://ria.ru/20220210/politika-1772002613.html

Запад не делает ничего для решения кризиса на Украине, заявила Захарова

Запад не делает ничего для решения кризиса на Украине, заявила Захарова - РИА Новости, 10.02.2022

Запад не делает ничего для решения кризиса на Украине, заявила Захарова

Западный мейнстрим не производит ничего интеллектуального или практического для разрешения кризиса на Украине, сказала официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T09:22

2022-02-10T09:22

2022-02-10T09:22

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Западный мейнстрим не производит ничего интеллектуального или практического для разрешения кризиса на Украине, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Как пояснила Захарова, тактика западного мейнстрима заключается в том, что они всегда делают ставку на обслуживание сиюминутных интересов, сиюминутные интересы представляют для них приоритет, а для их обеспечения в ход идут любые средства, и, в первую очередь, информационная оболочка."Информационная сфера, которая заменяет конкретные действия, подменяет во многом для них суть вопроса, и уж тем более решение проблемы, именно на это делается ставка. А дальше уже меняется градус от негатива, агрессии, или прямых фейков, или просто информационно-пропагандистского сопровождения. Вот это этот самый случай. Поэтому они ничего не производят ни интеллектуального, ни практического для разрешения или помощи в разрешении украинского кризиса", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 24".Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220209/chizhov-1771830058.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220130/ukraina-ssha-1770172498.html

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в мире, дмитрий песков, москва, россия, киев, нато, мария захарова