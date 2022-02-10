03:40 10.02.2022 (обновлено: 14:42 10.02.2022)
Источник: А-100 "Премьер" выполнил первый полет с включенной РЛС
Источник: А-100 "Премьер" выполнил первый испытательный полет с включенной РЛС
Авиационный комплекс дальнего радиолокационного обзора и наведения А-100 "Премьер"
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Новейший российский самолет радиолокационного дозора А-100 "Премьер" выполнил первый полет в рамках продолжающихся испытаний с работающей радиолокационной станцией, сообщил в четверг РИА Новости информированный источник.
Последний раз о полетах А-100 сообщалось в феврале 2019 года. Тогда опытный образец "Премьера" впервые поднялся в воздух в рамках предварительных испытаний. Еще раньше летающая лаборатория А-100ЛЛ выполнила несколько полетов в рамках летно-конструкторских испытаний.
"Перспективный самолет радиолокационного дозора, наведения и управления А-100 "Премьер" 9 февраля выполнил первый полет в рамках продолжающихся испытаний с аэродрома в Таганроге с включенным радиолокационным оборудованием", — сказал собеседник агентства.
А-100 создан кооперацией предприятий в составе концерна "Вега", ТАНТК имени Бериева (входят в "Росэлектронику" и ОАК корпорации "Ростех") и ряда других организаций оборонно-промышленного комплекса страны. Головной разработчик комплекса — концерн "Вега" — создает А-100 на замену стоящему на вооружении самолету ДРЛО А-50.
Авиационный комплекс А-100 разработан в связи с появлением новых классов целей и созданием истребительной авиации нового поколения. Его возможности значительно превосходят как отечественные, так и зарубежные аналоги, в том числе самолет ДРЛО Е-3 ВВС США.
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