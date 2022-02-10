https://ria.ru/20220210/polet-1771982090.html

Источник: А-100 "Премьер" выполнил первый полет с включенной РЛС

Источник: А-100 "Премьер" выполнил первый полет с включенной РЛС - РИА Новости, 10.02.2022

Источник: А-100 "Премьер" выполнил первый полет с включенной РЛС

Новейший российский самолет радиолокационного дозора А-100 "Премьер" выполнил первый полет в рамках продолжающихся испытаний с работающей радиолокационной... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T03:40

2022-02-10T03:40

2022-02-10T14:42

безопасность

а-100 "премьер"

россия

новое оружие россии

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Новейший российский самолет радиолокационного дозора А-100 "Премьер" выполнил первый полет в рамках продолжающихся испытаний с работающей радиолокационной станцией, сообщил в четверг РИА Новости информированный источник.Последний раз о полетах А-100 сообщалось в феврале 2019 года. Тогда опытный образец "Премьера" впервые поднялся в воздух в рамках предварительных испытаний. Еще раньше летающая лаборатория А-100ЛЛ выполнила несколько полетов в рамках летно-конструкторских испытаний.А-100 создан кооперацией предприятий в составе концерна "Вега", ТАНТК имени Бериева (входят в "Росэлектронику" и ОАК корпорации "Ростех") и ряда других организаций оборонно-промышленного комплекса страны. Головной разработчик комплекса — концерн "Вега" — создает А-100 на замену стоящему на вооружении самолету ДРЛО А-50.Авиационный комплекс А-100 разработан в связи с появлением новых классов целей и созданием истребительной авиации нового поколения. Его возможности значительно превосходят как отечественные, так и зарубежные аналоги, в том числе самолет ДРЛО Е-3 ВВС США.

https://ria.ru/20220208/dron-1771620089.html

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безопасность, а-100 "премьер", россия