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Новое оружие России
https://ria.ru/20220210/polet-1771982090.html
Источник: А-100 "Премьер" выполнил первый полет с включенной РЛС
Источник: А-100 "Премьер" выполнил первый полет с включенной РЛС - РИА Новости, 10.02.2022
Источник: А-100 "Премьер" выполнил первый полет с включенной РЛС
Новейший российский самолет радиолокационного дозора А-100 "Премьер" выполнил первый полет в рамках продолжающихся испытаний с работающей радиолокационной... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T03:40
2022-02-10T14:42
безопасность
а-100 "премьер"
россия
новое оружие россии
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Новейший российский самолет радиолокационного дозора А-100 "Премьер" выполнил первый полет в рамках продолжающихся испытаний с работающей радиолокационной станцией, сообщил в четверг РИА Новости информированный источник.Последний раз о полетах А-100 сообщалось в феврале 2019 года. Тогда опытный образец "Премьера" впервые поднялся в воздух в рамках предварительных испытаний. Еще раньше летающая лаборатория А-100ЛЛ выполнила несколько полетов в рамках летно-конструкторских испытаний.А-100 создан кооперацией предприятий в составе концерна "Вега", ТАНТК имени Бериева (входят в "Росэлектронику" и ОАК корпорации "Ростех") и ряда других организаций оборонно-промышленного комплекса страны. Головной разработчик комплекса — концерн "Вега" — создает А-100 на замену стоящему на вооружении самолету ДРЛО А-50.Авиационный комплекс А-100 разработан в связи с появлением новых классов целей и созданием истребительной авиации нового поколения. Его возможности значительно превосходят как отечественные, так и зарубежные аналоги, в том числе самолет ДРЛО Е-3 ВВС США.
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безопасность, а-100 "премьер", россия
03:40 10.02.2022 (обновлено: 14:42 10.02.2022)
 
Источник: А-100 "Премьер" выполнил первый полет с включенной РЛС

Источник: А-100 "Премьер" выполнил первый испытательный полет с включенной РЛС

© Фото : РостехАвиационный комплекс дальнего радиолокационного обзора и наведения А-100 "Премьер"
Авиационный комплекс дальнего радиолокационного обзора и наведения А-100 Премьер - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© Фото : Ростех
Авиационный комплекс дальнего радиолокационного обзора и наведения А-100 "Премьер"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Новейший российский самолет радиолокационного дозора А-100 "Премьер" выполнил первый полет в рамках продолжающихся испытаний с работающей радиолокационной станцией, сообщил в четверг РИА Новости информированный источник.
Последний раз о полетах А-100 сообщалось в феврале 2019 года. Тогда опытный образец "Премьера" впервые поднялся в воздух в рамках предварительных испытаний. Еще раньше летающая лаборатория А-100ЛЛ выполнила несколько полетов в рамках летно-конструкторских испытаний.

"Перспективный самолет радиолокационного дозора, наведения и управления А-100 "Премьер" 9 февраля выполнил первый полет в рамках продолжающихся испытаний с аэродрома в Таганроге с включенным радиолокационным оборудованием", — сказал собеседник агентства.

А-100 создан кооперацией предприятий в составе концерна "Вега", ТАНТК имени Бериева (входят в "Росэлектронику" и ОАК корпорации "Ростех") и ряда других организаций оборонно-промышленного комплекса страны. Головной разработчик комплекса — концерн "Вега" — создает А-100 на замену стоящему на вооружении самолету ДРЛО А-50.
Авиационный комплекс А-100 разработан в связи с появлением новых классов целей и созданием истребительной авиации нового поколения. Его возможности значительно превосходят как отечественные, так и зарубежные аналоги, в том числе самолет ДРЛО Е-3 ВВС США.
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Новое оружие РоссииБезопасностьА-100 "Премьер"Россия
 
 
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