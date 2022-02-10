https://ria.ru/20220210/pochta-1772054974.html

"Почта России" упростила подачу и отслеживание обращений в поддержку

"Почта России" упростила подачу и отслеживание обращений в поддержку - РИА Новости, 10.02.2022

"Почта России" упростила подачу и отслеживание обращений в поддержку

"Почта России" обновила сервис цифровых обращений: теперь клиенты будут знать, когда получат ответ, а все запросы к поддержке будут доступны на официальном... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T13:06

2022-02-10T13:06

2022-02-10T13:06

общество

технологии

почта россии

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. "Почта России" обновила сервис цифровых обращений: теперь клиенты будут знать, когда получат ответ, а все запросы к поддержке будут доступны на официальном сайте; сервис скоро появится и в мобильном приложении "Почты", сообщила компания."Почта России" обновила сервис цифровых обращений для своих клиентов. Теперь все запросы к поддержке и полученные ответы доступны на сайте pochta.ru. Клиенты будут знать, когда получат ответ по своему обращению, что с ним происходит и к какой теме или посылке оно относится. В ближайшее время сервис также появится в мобильном приложении "Почты", - говорится в сообщении.Ранее клиенты не могли получить доступ к информации об актуальном статусе обращения и предполагаемой дате ответа. Новый сервис позволяет автоматически сохранять созданное обращение в отдельной вкладке раздела "Мои отправления", там же хранятся другие обращения - как актуальные, так и завершенные. Клиенты могут убедиться, что обращение находится в работе, так как для каждого отображаются статус и срок предоставления ответа.Если раньше ответ приходил на электронную почту, то теперь он появляется в карточке обращения, откуда его можно скачать или распечатать. Кроме текста обращения, карточка содержит основные данные о проблеме. В новой версии сервиса претензии на розыск - отдельный вид обращений - привязаны к отправлениям, по которым они были созданы. Также из карточки обращения можно быстро перейти в карточку отправления, к которому оно относится."Мы перестраиваем экосистему наших продуктов вокруг клиентов и их потребностей, поэтому настроить эффективную и качественную работу с обращениями пользователей для нас критически необходимо... Мы полностью переработали наш сервис обращений, чтобы людям было максимально легко и комфортно им пользоваться", – сказал гендиректор "Почтатеха", цифрового подразделения "Почты России", Станислав Чернин.

https://ria.ru/20210913/pochta-1749811129.html

https://ria.ru/20220120/3d-magazin-1768758590.html

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общество, технологии, почта россии