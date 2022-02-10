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"Почта России" упростила подачу и отслеживание обращений в поддержку
"Почта России" упростила подачу и отслеживание обращений в поддержку - РИА Новости, 10.02.2022
"Почта России" упростила подачу и отслеживание обращений в поддержку
"Почта России" обновила сервис цифровых обращений: теперь клиенты будут знать, когда получат ответ, а все запросы к поддержке будут доступны на официальном... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T13:06
2022-02-10T13:06
общество
технологии
почта россии
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. "Почта России" обновила сервис цифровых обращений: теперь клиенты будут знать, когда получат ответ, а все запросы к поддержке будут доступны на официальном сайте; сервис скоро появится и в мобильном приложении "Почты", сообщила компания."Почта России" обновила сервис цифровых обращений для своих клиентов. Теперь все запросы к поддержке и полученные ответы доступны на сайте pochta.ru. Клиенты будут знать, когда получат ответ по своему обращению, что с ним происходит и к какой теме или посылке оно относится. В ближайшее время сервис также появится в мобильном приложении "Почты", - говорится в сообщении.Ранее клиенты не могли получить доступ к информации об актуальном статусе обращения и предполагаемой дате ответа. Новый сервис позволяет автоматически сохранять созданное обращение в отдельной вкладке раздела "Мои отправления", там же хранятся другие обращения - как актуальные, так и завершенные. Клиенты могут убедиться, что обращение находится в работе, так как для каждого отображаются статус и срок предоставления ответа.Если раньше ответ приходил на электронную почту, то теперь он появляется в карточке обращения, откуда его можно скачать или распечатать. Кроме текста обращения, карточка содержит основные данные о проблеме. В новой версии сервиса претензии на розыск - отдельный вид обращений - привязаны к отправлениям, по которым они были созданы. Также из карточки обращения можно быстро перейти в карточку отправления, к которому оно относится."Мы перестраиваем экосистему наших продуктов вокруг клиентов и их потребностей, поэтому настроить эффективную и качественную работу с обращениями пользователей для нас критически необходимо... Мы полностью переработали наш сервис обращений, чтобы людям было максимально легко и комфортно им пользоваться", – сказал гендиректор "Почтатеха", цифрового подразделения "Почты России", Станислав Чернин.
https://ria.ru/20210913/pochta-1749811129.html
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общество, технологии, почта россии
13:06 10.02.2022
 
"Почта России" упростила подачу и отслеживание обращений в поддержку

Клиенты "Почты России" смогут подать и отслеживать обращения в поддержку на сайте компании

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПочтомат "Почты России" в подземном переходе у станции метро "Пушкинская" в Москве
Почтомат Почты России в подземном переходе у станции метро Пушкинская в Москве - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Почтомат "Почты России" в подземном переходе у станции метро "Пушкинская" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. "Почта России" обновила сервис цифровых обращений: теперь клиенты будут знать, когда получат ответ, а все запросы к поддержке будут доступны на официальном сайте; сервис скоро появится и в мобильном приложении "Почты", сообщила компания.
"Почта России" обновила сервис цифровых обращений для своих клиентов. Теперь все запросы к поддержке и полученные ответы доступны на сайте pochta.ru. Клиенты будут знать, когда получат ответ по своему обращению, что с ним происходит и к какой теме или посылке оно относится. В ближайшее время сервис также появится в мобильном приложении "Почты", - говорится в сообщении.
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Ранее клиенты не могли получить доступ к информации об актуальном статусе обращения и предполагаемой дате ответа. Новый сервис позволяет автоматически сохранять созданное обращение в отдельной вкладке раздела "Мои отправления", там же хранятся другие обращения - как актуальные, так и завершенные. Клиенты могут убедиться, что обращение находится в работе, так как для каждого отображаются статус и срок предоставления ответа.
Если раньше ответ приходил на электронную почту, то теперь он появляется в карточке обращения, откуда его можно скачать или распечатать. Кроме текста обращения, карточка содержит основные данные о проблеме. В новой версии сервиса претензии на розыск - отдельный вид обращений - привязаны к отправлениям, по которым они были созданы. Также из карточки обращения можно быстро перейти в карточку отправления, к которому оно относится.
"Мы перестраиваем экосистему наших продуктов вокруг клиентов и их потребностей, поэтому настроить эффективную и качественную работу с обращениями пользователей для нас критически необходимо... Мы полностью переработали наш сервис обращений, чтобы людям было максимально легко и комфортно им пользоваться", – сказал гендиректор "Почтатеха", цифрового подразделения "Почты России", Станислав Чернин.
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