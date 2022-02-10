https://ria.ru/20220210/plato-1771978872.html

Когда Россия выйдет на плато по COVID-19

Инфекционист назвал сроки выхода на плато по COVID-19 - РИА Новости, 10.02.2022

Когда Россия выйдет на плато по COVID-19

Когда Россия выйдет на плато по заболеваемости COVID-19 с точки зрения медиков, работающих в ковидных стационарах, рассказал в интервью радио Sputnik доктор... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T02:08

2022-02-10T02:08

2022-02-10T03:14

распространение коронавируса

здоровье - общество

николай малышев

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Когда Россия выйдет на плато по заболеваемости COVID-19 с точки зрения медиков, работающих в ковидных стационарах, рассказал в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.Заболеваемость в российских регионах пока остается высокой, для стабилизации обстановки нужно некоторое время, отметил он. Выравнивание графиков, характеризующих эпидемиологическую ситуацию, часто называют выходом на плато. При этом речь может идти и о прекращении роста числа ежедневно выявляемых случаев COVID-19, и о примерно одинаковом количестве госпитализаций в течение какого-то периода. Когда количество выздоровевших за сутки будет соответствовать числу заболевших, тоже можно будет говорить о выходе на плато, после этого волна COVID-19 пойдет на спад, уточнил Малышев.Для системы здравоохранения и медиков, работающих в ковидных стационарах, еще более важным является другое соотношение – между числом госпитализированных и выписанных за день из больниц, продолжил он. Совпадение этих показателей станет наиболее объективным свидетельством выхода на плато, сказал Малышев."Сейчас значительно больше людей госпитализируют (чем выписывают из больниц, – ред.). Они все остаются в стационарах – кто на неделю, кто на две. Пока пациенты с COVID-19 накапливаются (в больницах, – ред.), нагрузка на госпитальную сеть растет", – отметил он.По его мнению, пациенты продолжат "накапливаться" в стационарах еще в течение трех-четырех недель. Только после этого стоит ожидать прекращения роста заболеваемости, а затем и улучшения эпидемиологической ситуации, прогнозирует инфекционист."Я думаю, что еще три-четыре недели продлится такая ситуация. Потом выйдем на плато и будет легче", – заключил Николай Малышев в интервью радио Sputnik.Иммунитет к COVID-19 может формироваться как при заболевании, так и при вакцинации. Первый вариант очень опасен. Прививка – наиболее эффективный и надежный способ получить защиту от инфекции.

https://ria.ru/20210202/koronavirus-1595634913.html

https://ria.ru/20220209/omikron-1771830704.html

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здоровье - общество, николай малышев, коронавирус covid-19