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Религия
https://ria.ru/20220210/pivo-1772120710.html
Исламская полиция в Нигерии уничтожила почти 4 млн бутылок пива
Исламская полиция в Нигерии уничтожила почти 4 млн бутылок пива - РИА Новости, 10.02.2022
Исламская полиция в Нигерии уничтожила почти 4 млн бутылок пива
Исламская полиция штата Кано на севере Нигерии, где превалирует ислам и применяется шариат, уничтожила свыше 3,8 миллиона бутылок пива, поскольку изготовление и РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T19:05
2022-02-10T19:05
религия
здоровье - общество
нигерия
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Исламская полиция штата Кано на севере Нигерии, где превалирует ислам и применяется шариат, уничтожила свыше 3,8 миллиона бутылок пива, поскольку изготовление и распитие алкоголя в этом регионе запрещено, сообщает местная газета Punch.Командующий совета хисбы (религиозной полиции) Шейх Харун ибн Сина заявил, что бутылки были конфискованы за несколько месяцев. Их уничтожили в среду в деревне Тудун-Калебава."Продажа, употребление и хранение спиртных напитков в штате запрещены", - подчеркнул ибн Сина.Он отметил, что правительство штата одобрило уничтожение "дурманящих веществ', поэтому было решено их ликвидировать.В свою очередь, губернатор Кано Абдуллахи Гандудже заявил, что его штат один из самых мирных - благодаря усилиям властей в борьбе с "злоупотреблениями наркотиками и другими пороками".Как заявил агентству Франс Пресс представитель исламской полиции Лаван Ибрагим Фагге, пиво власти конфисковывали с грузовиков, которые пытались проехать из христианских южных штатов Нигерии. Местные жители отметили, что пиво сначала уничтожали бульдозерами и затем подожгли.
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здоровье - общество, нигерия, кано, в мире
19:05 10.02.2022
 

Исламская полиция в Нигерии уничтожила почти 4 млн бутылок пива

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкПивные бутылки
Пивные бутылки - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Исламская полиция штата Кано на севере Нигерии, где превалирует ислам и применяется шариат, уничтожила свыше 3,8 миллиона бутылок пива, поскольку изготовление и распитие алкоголя в этом регионе запрещено, сообщает местная газета Punch.
Командующий совета хисбы (религиозной полиции) Шейх Харун ибн Сина заявил, что бутылки были конфискованы за несколько месяцев. Их уничтожили в среду в деревне Тудун-Калебава.
"Продажа, употребление и хранение спиртных напитков в штате запрещены", - подчеркнул ибн Сина.
Он отметил, что правительство штата одобрило уничтожение "дурманящих веществ', поэтому было решено их ликвидировать.
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В свою очередь, губернатор Кано Абдуллахи Гандудже заявил, что его штат один из самых мирных - благодаря усилиям властей в борьбе с "злоупотреблениями наркотиками и другими пороками".
Как заявил агентству Франс Пресс представитель исламской полиции Лаван Ибрагим Фагге, пиво власти конфисковывали с грузовиков, которые пытались проехать из христианских южных штатов Нигерии. Местные жители отметили, что пиво сначала уничтожали бульдозерами и затем подожгли.
 
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