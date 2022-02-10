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Исламская полиция в Нигерии уничтожила почти 4 млн бутылок пива
Исламская полиция в Нигерии уничтожила почти 4 млн бутылок пива - РИА Новости, 10.02.2022
Исламская полиция в Нигерии уничтожила почти 4 млн бутылок пива
Исламская полиция штата Кано на севере Нигерии, где превалирует ислам и применяется шариат, уничтожила свыше 3,8 миллиона бутылок пива, поскольку изготовление и РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T19:05
2022-02-10T19:05
2022-02-10T19:05
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Исламская полиция штата Кано на севере Нигерии, где превалирует ислам и применяется шариат, уничтожила свыше 3,8 миллиона бутылок пива, поскольку изготовление и распитие алкоголя в этом регионе запрещено, сообщает местная газета Punch.Командующий совета хисбы (религиозной полиции) Шейх Харун ибн Сина заявил, что бутылки были конфискованы за несколько месяцев. Их уничтожили в среду в деревне Тудун-Калебава."Продажа, употребление и хранение спиртных напитков в штате запрещены", - подчеркнул ибн Сина.Он отметил, что правительство штата одобрило уничтожение "дурманящих веществ', поэтому было решено их ликвидировать.В свою очередь, губернатор Кано Абдуллахи Гандудже заявил, что его штат один из самых мирных - благодаря усилиям властей в борьбе с "злоупотреблениями наркотиками и другими пороками".Как заявил агентству Франс Пресс представитель исламской полиции Лаван Ибрагим Фагге, пиво власти конфисковывали с грузовиков, которые пытались проехать из христианских южных штатов Нигерии. Местные жители отметили, что пиво сначала уничтожали бульдозерами и затем подожгли.
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здоровье - общество, нигерия, кано, в мире
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости.
Исламская полиция штата Кано на севере Нигерии, где превалирует ислам и применяется шариат, уничтожила свыше 3,8 миллиона бутылок пива, поскольку изготовление и распитие алкоголя в этом регионе запрещено, сообщает местная газета Punch
.
Командующий совета хисбы (религиозной полиции) Шейх Харун ибн Сина заявил, что бутылки были конфискованы за несколько месяцев. Их уничтожили в среду в деревне Тудун-Калебава.
"Продажа, употребление и хранение спиртных напитков в штате запрещены", - подчеркнул ибн Сина.
Он отметил, что правительство штата одобрило уничтожение "дурманящих веществ', поэтому было решено их ликвидировать.
В свою очередь, губернатор Кано Абдуллахи Гандудже заявил, что его штат один из самых мирных - благодаря усилиям властей в борьбе с "злоупотреблениями наркотиками и другими пороками".
Как заявил агентству Франс Пресс представитель исламской полиции Лаван Ибрагим Фагге, пиво власти конфисковывали с грузовиков, которые пытались проехать из христианских южных штатов Нигерии. Местные жители отметили, что пиво сначала уничтожали бульдозерами и затем подожгли.