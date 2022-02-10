https://ria.ru/20220210/peregovory-1772151433.html

Постпред США в ООН не исключила очередных переговоров Путина и Байдена

Постпред США в ООН не исключила очередных переговоров Путина и Байдена - РИА Новости, 10.02.2022

Постпред США в ООН не исключила очередных переговоров Путина и Байдена

Вашингтон не исключает проведения очередных переговоров между президентами Джо Байденом и Владимиром Путиным, но это должно произойти "при правильных... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T19:10

2022-02-10T19:10

2022-02-10T19:32

в мире

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ООН, 10 фев - РИА Новости. Вашингтон не исключает проведения очередных переговоров между президентами Джо Байденом и Владимиром Путиным, но это должно произойти "при правильных обстоятельствах", заявила в интервью CNN постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.Расшифровку интервью распространило постпредство США.Отвечая на вопрос, рассматривает ли администрация США вероятность проведения очередной встречи между Путиным и Байденом в ближайшие дни, Томас-Гринфилд сказала: "Мы держим двери для коммуникации с русскими открытыми. Как вы знаете, госсекретарь Блинкен только на прошлой неделе говорил с министром иностранных дел Лавровым, и мы знаем, что они планируют поговорить снова".По ее словам, США готовы вести с РФ столько дипломатических дискуссий, сколько "ей потребуется, чтобы побудить ее к деэскалации".Отвечая на вопрос, включают ли эти дипломатические дискуссии и контакт Байденом, она указала: "Мы не отложили это в сторону, но это должно произойти при правильных обстоятельствах".Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

https://ria.ru/20220210/borrel-1772069049.html

сша

россия

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в мире, сергей лавров, энтони блинкен, сша, россия, киев, нато, джо байден, владимир путин