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Постпред США в ООН не исключила очередных переговоров Путина и Байдена
Постпред США в ООН не исключила очередных переговоров Путина и Байдена - РИА Новости, 10.02.2022
Постпред США в ООН не исключила очередных переговоров Путина и Байдена
Вашингтон не исключает проведения очередных переговоров между президентами Джо Байденом и Владимиром Путиным, но это должно произойти "при правильных... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T19:10
2022-02-10T19:32
в мире
сергей лавров
энтони блинкен
сша
россия
киев
нато
джо байден
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ООН, 10 фев - РИА Новости. Вашингтон не исключает проведения очередных переговоров между президентами Джо Байденом и Владимиром Путиным, но это должно произойти "при правильных обстоятельствах", заявила в интервью CNN постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.Расшифровку интервью распространило постпредство США.Отвечая на вопрос, рассматривает ли администрация США вероятность проведения очередной встречи между Путиным и Байденом в ближайшие дни, Томас-Гринфилд сказала: "Мы держим двери для коммуникации с русскими открытыми. Как вы знаете, госсекретарь Блинкен только на прошлой неделе говорил с министром иностранных дел Лавровым, и мы знаем, что они планируют поговорить снова".По ее словам, США готовы вести с РФ столько дипломатических дискуссий, сколько "ей потребуется, чтобы побудить ее к деэскалации".Отвечая на вопрос, включают ли эти дипломатические дискуссии и контакт Байденом, она указала: "Мы не отложили это в сторону, но это должно произойти при правильных обстоятельствах".Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
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в мире, сергей лавров, энтони блинкен, сша, россия, киев, нато, джо байден, владимир путин
19:10 10.02.2022 (обновлено: 19:32 10.02.2022)
 
Постпред США в ООН не исключила очередных переговоров Путина и Байдена

Постпред США в ООН Томас-Гринфилд не исключила очередных переговоров Путина и Байдена

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisПостпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд
Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд
Читать ria.ru в
ООН, 10 фев - РИА Новости. Вашингтон не исключает проведения очередных переговоров между президентами Джо Байденом и Владимиром Путиным, но это должно произойти "при правильных обстоятельствах", заявила в интервью CNN постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.
Расшифровку интервью распространило постпредство США.
Отвечая на вопрос, рассматривает ли администрация США вероятность проведения очередной встречи между Путиным и Байденом в ближайшие дни, Томас-Гринфилд сказала: "Мы держим двери для коммуникации с русскими открытыми. Как вы знаете, госсекретарь Блинкен только на прошлой неделе говорил с министром иностранных дел Лавровым, и мы знаем, что они планируют поговорить снова".
По ее словам, США готовы вести с РФ столько дипломатических дискуссий, сколько "ей потребуется, чтобы побудить ее к деэскалации".
Отвечая на вопрос, включают ли эти дипломатические дискуссии и контакт Байденом, она указала: "Мы не отложили это в сторону, но это должно произойти при правильных обстоятельствах".
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
Вчера, 13:54
Боррель ответил от имени стран ЕС на письмо Лаврова
 
В миреСергей ЛавровЭнтони БлинкенСШАРоссияКиевНАТОДжо БайденВладимир Путин
 
 
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