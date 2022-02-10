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В Берлине начались переговоры политсоветников "нормандской четверки"
В Берлине начались переговоры политсоветников "нормандской четверки" - РИА Новости, 10.02.2022
В Берлине начались переговоры политсоветников "нормандской четверки"
Переговоры политических советников лидеров стран "нормандской четверки" (Россия, Украина, Франция и Германия) по украинскому урегулированию начались в Берлине,... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T16:40
2022-02-10T16:40
в мире
берлин (город)
германия
ситуация в днр и лнр
донбасс
украина
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БЕРЛИН, 10 фев – РИА Новости. Переговоры политических советников лидеров стран "нормандской четверки" (Россия, Украина, Франция и Германия) по украинскому урегулированию начались в Берлине, сообщил источник в российской делегации.Российскую делегацию на переговорах возглавляет замглавы администрации президента России Дмитрий Козак. Ранее он заявил, что на встрече в Берлине стороны постараются найти развязки по всем проблемам, которые "в течение семи лет (оказались) не разрешены", а также выразил надежду на конкретные решения по урегулированию украинского кризиса. Предыдущая встреча политических советников лидеров "нормандского формата" прошла в Париже 26 января.Германия в последние месяцы неоднократно выступала с заявлениями в поддержку проведения встречи в нормандском формате на уровне министров иностранных дел. Россия подчеркивает необходимость выполнения Киевом минского комплекса мер, призывает партнеров по нормандскому формату в лице Франции и ФРГ оказать в этом вопросе давление на Киев. На брифинге в среду представитель кабмина ФРГ предложил дождаться итогов сегодняшней встречи советников, чтобы делать выводы о вероятности выхода переговоров на более высокий, политический уровень. Как заявил в четверг на брифинге глава комитета бундестага ФРГ по международной политике Михаэль Рот, он поддерживает идею проведения министерской встречи, а также саммита нормандского формата. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года.Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.
https://ria.ru/20220210/ukraina-1772111485.html
берлин (город)
германия
донбасс
украина
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в мире, берлин (город), германия, ситуация в днр и лнр, донбасс, украина
16:40 10.02.2022
 
В Берлине начались переговоры политсоветников "нормандской четверки"

Источник: в Берлине начались переговоры политсоветников "нормандской четверки"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНациональный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 10 фев – РИА Новости. Переговоры политических советников лидеров стран "нормандской четверки" (Россия, Украина, Франция и Германия) по украинскому урегулированию начались в Берлине, сообщил источник в российской делегации.
Российскую делегацию на переговорах возглавляет замглавы администрации президента России Дмитрий Козак. Ранее он заявил, что на встрече в Берлине стороны постараются найти развязки по всем проблемам, которые "в течение семи лет (оказались) не разрешены", а также выразил надежду на конкретные решения по урегулированию украинского кризиса. Предыдущая встреча политических советников лидеров "нормандского формата" прошла в Париже 26 января.
Германия в последние месяцы неоднократно выступала с заявлениями в поддержку проведения встречи в нормандском формате на уровне министров иностранных дел. Россия подчеркивает необходимость выполнения Киевом минского комплекса мер, призывает партнеров по нормандскому формату в лице Франции и ФРГ оказать в этом вопросе давление на Киев. На брифинге в среду представитель кабмина ФРГ предложил дождаться итогов сегодняшней встречи советников, чтобы делать выводы о вероятности выхода переговоров на более высокий, политический уровень. Как заявил в четверг на брифинге глава комитета бундестага ФРГ по международной политике Михаэль Рот, он поддерживает идею проведения министерской встречи, а также саммита нормандского формата. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года.
Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.
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