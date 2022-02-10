https://ria.ru/20220210/peregovory-1772070510.html

Лавров одним словом охарактеризовал встречу с британской коллегой

Лавров назвал встречу с главой британского МИД Лиз Трасс беспрецедентной - РИА Новости, 10.02.2022

Лавров одним словом охарактеризовал встречу с британской коллегой

Министр иностранных дел Сергей Лавров оценил переговоры с коллегой из Великобритании Лиз Трасс, назвав их "беспрецедентными". РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T13:59

2022-02-10T13:59

2022-02-10T15:19

в мире

бен уоллес

москва

россия

восточная европа

минобороны великобритании

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772079084_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e7bef4a791cf525e7293b6fdb6f234d8.jpg

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров оценил переговоры с коллегой из Великобритании Лиз Трасс, назвав их "беспрецедентными"."Сегодняшняя встреча вообще беспрецедентная, потому что буквально завтра встречаются тоже в Москве главы министерств обороны наших стран", — заявил он в начале переговоров в Москве.Министр иностранных дел Соединенного Королевства, а также глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес прибыли в Россию для обсуждения украинского вопроса.В последние месяцы Запад обвиняет Москву в подготовке "вторжения" на Украину и усиливает свое присутствие в Восточной Европе.В России отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий, а также напоминают, что не участвуют во внутриукраинском конфликте и не нарушают никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не соблюдает Минские соглашения.Документ предусматривает проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

https://ria.ru/20220210/lavrov-1772063668.html

https://ria.ru/20220210/ukraina-1772062715.html

москва

россия

восточная европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Сегодняшняя встреча вообще беспрецедентна" – Лавров о переговорах с главой британского МИД "Сегодняшняя встреча вообще беспрецедентная, потому что буквально завтра встречаются тоже в Москве главы министерств обороны наших стран", - сказал он, открывая переговоры с британской коллегой. 2022-02-10T13:59 true PT0M19S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, бен уоллес, москва, россия, восточная европа, минобороны великобритании