https://ria.ru/20220210/peregovory-1772070510.html
Лавров одним словом охарактеризовал встречу с британской коллегой
Лавров назвал встречу с главой британского МИД Лиз Трасс беспрецедентной - РИА Новости, 10.02.2022
Лавров одним словом охарактеризовал встречу с британской коллегой
Министр иностранных дел Сергей Лавров оценил переговоры с коллегой из Великобритании Лиз Трасс, назвав их "беспрецедентными". РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T13:59
2022-02-10T13:59
2022-02-10T15:19
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восточная европа
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров оценил переговоры с коллегой из Великобритании Лиз Трасс, назвав их "беспрецедентными"."Сегодняшняя встреча вообще беспрецедентная, потому что буквально завтра встречаются тоже в Москве главы министерств обороны наших стран", — заявил он в начале переговоров в Москве.Министр иностранных дел Соединенного Королевства, а также глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес прибыли в Россию для обсуждения украинского вопроса.В последние месяцы Запад обвиняет Москву в подготовке "вторжения" на Украину и усиливает свое присутствие в Восточной Европе.В России отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий, а также напоминают, что не участвуют во внутриукраинском конфликте и не нарушают никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не соблюдает Минские соглашения.Документ предусматривает проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.
https://ria.ru/20220210/lavrov-1772063668.html
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"Сегодняшняя встреча вообще беспрецедентна" – Лавров о переговорах с главой британского МИД
"Сегодняшняя встреча вообще беспрецедентная, потому что буквально завтра встречаются тоже в Москве главы министерств обороны наших стран", - сказал он, открывая переговоры с британской коллегой.
2022-02-10T13:59
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в мире, бен уоллес, москва, россия, восточная европа, минобороны великобритании
13:59 10.02.2022 (обновлено: 15:19 10.02.2022)
Лавров назвал встречу с главой британского МИД Лиз Трасс беспрецедентной
Глава МИД Лавров назвал встречу с Лиз Трасс "беспрецедентной"