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Лавров одним словом охарактеризовал встречу с британской коллегой
Лавров назвал встречу с главой британского МИД Лиз Трасс беспрецедентной - РИА Новости, 10.02.2022
Лавров одним словом охарактеризовал встречу с британской коллегой
Министр иностранных дел Сергей Лавров оценил переговоры с коллегой из Великобритании Лиз Трасс, назвав их "беспрецедентными". РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T13:59
2022-02-10T15:19
в мире
бен уоллес
москва
россия
восточная европа
минобороны великобритании
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров оценил переговоры с коллегой из Великобритании Лиз Трасс, назвав их "беспрецедентными"."Сегодняшняя встреча вообще беспрецедентная, потому что буквально завтра встречаются тоже в Москве главы министерств обороны наших стран", — заявил он в начале переговоров в Москве.Министр иностранных дел Соединенного Королевства, а также глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес прибыли в Россию для обсуждения украинского вопроса.В последние месяцы Запад обвиняет Москву в подготовке "вторжения" на Украину и усиливает свое присутствие в Восточной Европе.В России отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий, а также напоминают, что не участвуют во внутриукраинском конфликте и не нарушают никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не соблюдает Минские соглашения.Документ предусматривает проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.
https://ria.ru/20220210/lavrov-1772063668.html
https://ria.ru/20220210/ukraina-1772062715.html
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"Сегодняшняя встреча вообще беспрецедентна" – Лавров о переговорах с главой британского МИД
"Сегодняшняя встреча вообще беспрецедентная, потому что буквально завтра встречаются тоже в Москве главы министерств обороны наших стран", - сказал он, открывая переговоры с британской коллегой.
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в мире, бен уоллес, москва, россия, восточная европа, минобороны великобритании
13:59 10.02.2022 (обновлено: 15:19 10.02.2022)
 
Лавров назвал встречу с главой британского МИД Лиз Трасс беспрецедентной

Глава МИД Лавров назвал встречу с Лиз Трасс "беспрецедентной"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров оценил переговоры с коллегой из Великобритании Лиз Трасс, назвав их "беспрецедентными".
"Сегодняшняя встреча вообще беспрецедентная, потому что буквально завтра встречаются тоже в Москве главы министерств обороны наших стран", — заявил он в начале переговоров в Москве.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время переговоров с главой МИД Великобритании Элизабет Трасс в Москве - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
13:32
Россия не хочет никому угрожать, угрожают Москве, заявил Лавров
Министр иностранных дел Соединенного Королевства, а также глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес прибыли в Россию для обсуждения украинского вопроса.
В последние месяцы Запад обвиняет Москву в подготовке "вторжения" на Украину и усиливает свое присутствие в Восточной Европе.
В России отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий, а также напоминают, что не участвуют во внутриукраинском конфликте и не нарушают никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не соблюдает Минские соглашения.
Документ предусматривает проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.
Лавров о вероятности эвакуации сотрудников посольства России из Украины - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
13:29
Лавров допустил сокращение персонала диппредставительств на Украине
 
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