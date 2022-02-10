https://ria.ru/20220210/peregovory-1772070331.html

Трасс заявила о необходимости дальнейших переговоров с Россией

Трасс заявила о необходимости дальнейших переговоров с Россией - РИА Новости, 10.02.2022

Трасс заявила о необходимости дальнейших переговоров с Россией

Глава МИД Британии Лиз Трасс после переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявила, что нужны дальнейшие встречи. РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T13:59

2022-02-10T13:59

2022-02-10T14:17

лиз трасс

в мире

великобритания

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Глава МИД Британии Лиз Трасс после переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявила, что нужны дальнейшие встречи."Я думаю, что нужны переговоры. У нас есть предложения для того, чтобы улучшить транспарентность и ситуацию с доверием. Я надеюсь, что переговоры продолжатся", - сказала она в ходе пресс-конференции.

https://ria.ru/20220210/lavrov-1772025898.html

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