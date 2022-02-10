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Трасс заявила о необходимости дальнейших переговоров с Россией
Трасс заявила о необходимости дальнейших переговоров с Россией - РИА Новости, 10.02.2022
Трасс заявила о необходимости дальнейших переговоров с Россией
Глава МИД Британии Лиз Трасс после переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявила, что нужны дальнейшие встречи. РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T13:59
2022-02-10T14:17
лиз трасс
в мире
великобритания
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Глава МИД Британии Лиз Трасс после переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявила, что нужны дальнейшие встречи."Я думаю, что нужны переговоры. У нас есть предложения для того, чтобы улучшить транспарентность и ситуацию с доверием. Я надеюсь, что переговоры продолжатся", - сказала она в ходе пресс-конференции.
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лиз трасс, в мире, великобритания, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия
13:59 10.02.2022 (обновлено: 14:17 10.02.2022)
 
Трасс заявила о необходимости дальнейших переговоров с Россией

Глава МИД Британии Трасс заявила о необходимости дальнейших переговоров с Россией

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГлава МИД Великобритании Элизабет Трасс во время переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс во время переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс во время переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Глава МИД Британии Лиз Трасс после переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявила, что нужны дальнейшие встречи.
"Я думаю, что нужны переговоры. У нас есть предложения для того, чтобы улучшить транспарентность и ситуацию с доверием. Я надеюсь, что переговоры продолжатся", - сказала она в ходе пресс-конференции.
Мы ответим взаимностью – Лавров в ответ на намерения Англии улучшать отношения с РФ - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
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Лавров пообещал взаимность в отношениях с Британией
 
Лиз ТрассВ миреВеликобританияСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Россия
 
 
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