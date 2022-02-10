Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220210/pensii-1772169274.html
В Госдуму внесли законопроект об индексации пенсий военных
В Госдуму внесли законопроект об индексации пенсий военных - РИА Новости, 10.02.2022
В Госдуму внесли законопроект об индексации пенсий военных
В Госдуму внесли законопроект правительства об индексации пенсий для военных, документ доступен в электронной думской базе. РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T21:38
2022-02-10T23:13
андрей красов
михаил мишустин
госдума рф
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760765314_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e1b178219ff4b9e89b64b4ab1d0b0c25.jpg
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект правительства об индексации пенсий для военных, документ доступен в электронной думской базе.Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что кабмин подготовил соответствующий проект. Он попросил депутатов Госдумы рассмотреть его в кратчайшие сроки, чтобы люди получали повышенные выплаты своевременно и в полном объеме.В документе отмечается, что в бюджете на 2022-й и плановый период 2023 и 2024 годов уже заложено повышение денежного довольствия военнослужащих и приравненных к ним лиц на четыре процента.Таким образом, для того чтобы провести индексацию по уровню 8,6 процента, правительство предлагает для граждан, проходивших военную службу, установить размер довольствия, учитываемого при исчислении пенсии с 1 октября 2022 года, в 77,41 процента (ранее 74 процента), для пенсионеров-ветеранов — установить ежемесячную доплату в размере 4,6 процента.В финансово-экономическом обосновании к проекту указывается, что дополнительные расходы в 2022-2024 годах составят 154,3 миллиарда рублей: в 2022-м — 63,4 миллиарда, в 2023-м — 42,5 миллиарда и в 2024-м — 48,4 миллиарда рублей.Комитет Госдумы по обороне, который станет ответственным за законопроект, рассмотрит его в приоритетном порядке, как только он поступит в палату, заявил ранее РИА Новости первый зампредседателя комитета Андрей Красов.
https://ria.ru/20220127/pensiya-1769708942.html
https://ria.ru/20220210/pensiya-1771986265.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760765314_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_edbeb252b6ebad7c5adc8b4a50ceeaa2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
андрей красов, михаил мишустин, госдума рф, россия
21:38 10.02.2022 (обновлено: 23:13 10.02.2022)
 
В Госдуму внесли законопроект об индексации пенсий военных

Правительство внесло в Госдуму законопроект об индексации пенсий военных на 8,6%

© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ / Перейти в фотобанкПленарное заседание Госдумы Российской Федерации
Пленарное заседание Госдумы Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
Перейти в фотобанк
Пленарное заседание Госдумы Российской Федерации
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект правительства об индексации пенсий для военных, документ доступен в электронной думской базе.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что кабмин подготовил соответствующий проект. Он попросил депутатов Госдумы рассмотреть его в кратчайшие сроки, чтобы люди получали повышенные выплаты своевременно и в полном объеме.
"В соответствии с законопроектом размер пенсии увеличивается с 1 января 2022 года на 8,6 процента с применением различных механизмов, предусмотренных законодательством", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
В документе отмечается, что в бюджете на 2022-й и плановый период 2023 и 2024 годов уже заложено повышение денежного довольствия военнослужащих и приравненных к ним лиц на четыре процента.
Сотрудник Пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
27 января, 01:15
Эксперт рассказал, что делать, если не хватает стажа для пенсии
Таким образом, для того чтобы провести индексацию по уровню 8,6 процента, правительство предлагает для граждан, проходивших военную службу, установить размер довольствия, учитываемого при исчислении пенсии с 1 октября 2022 года, в 77,41 процента (ранее 74 процента), для пенсионеров-ветеранов — установить ежемесячную доплату в размере 4,6 процента.
В финансово-экономическом обосновании к проекту указывается, что дополнительные расходы в 2022-2024 годах составят 154,3 миллиарда рублей: в 2022-м — 63,4 миллиарда, в 2023-м — 42,5 миллиарда и в 2024-м — 48,4 миллиарда рублей.
Комитет Госдумы по обороне, который станет ответственным за законопроект, рассмотрит его в приоритетном порядке, как только он поступит в палату, заявил ранее РИА Новости первый зампредседателя комитета Андрей Красов.
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
Вчера, 06:02
В ПФР рассказали о новых правилах начисления пенсии некоторым пенсионерам
 
Андрей КрасовМихаил МишустинГосдума РФРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала