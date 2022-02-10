https://ria.ru/20220210/pensii-1772169274.html

В Госдуму внесли законопроект об индексации пенсий военных

В Госдуму внесли законопроект об индексации пенсий военных - РИА Новости, 10.02.2022

В Госдуму внесли законопроект об индексации пенсий военных

В Госдуму внесли законопроект правительства об индексации пенсий для военных, документ доступен в электронной думской базе. РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T21:38

2022-02-10T21:38

2022-02-10T23:13

андрей красов

михаил мишустин

госдума рф

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760765314_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e1b178219ff4b9e89b64b4ab1d0b0c25.jpg

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект правительства об индексации пенсий для военных, документ доступен в электронной думской базе.Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что кабмин подготовил соответствующий проект. Он попросил депутатов Госдумы рассмотреть его в кратчайшие сроки, чтобы люди получали повышенные выплаты своевременно и в полном объеме.В документе отмечается, что в бюджете на 2022-й и плановый период 2023 и 2024 годов уже заложено повышение денежного довольствия военнослужащих и приравненных к ним лиц на четыре процента.Таким образом, для того чтобы провести индексацию по уровню 8,6 процента, правительство предлагает для граждан, проходивших военную службу, установить размер довольствия, учитываемого при исчислении пенсии с 1 октября 2022 года, в 77,41 процента (ранее 74 процента), для пенсионеров-ветеранов — установить ежемесячную доплату в размере 4,6 процента.В финансово-экономическом обосновании к проекту указывается, что дополнительные расходы в 2022-2024 годах составят 154,3 миллиарда рублей: в 2022-м — 63,4 миллиарда, в 2023-м — 42,5 миллиарда и в 2024-м — 48,4 миллиарда рублей.Комитет Госдумы по обороне, который станет ответственным за законопроект, рассмотрит его в приоритетном порядке, как только он поступит в палату, заявил ранее РИА Новости первый зампредседателя комитета Андрей Красов.

https://ria.ru/20220127/pensiya-1769708942.html

https://ria.ru/20220210/pensiya-1771986265.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

андрей красов, михаил мишустин, госдума рф, россия