https://ria.ru/20220210/pensii-1772169274.html
В Госдуму внесли законопроект об индексации пенсий военных
В Госдуму внесли законопроект об индексации пенсий военных - РИА Новости, 10.02.2022
В Госдуму внесли законопроект об индексации пенсий военных
В Госдуму внесли законопроект правительства об индексации пенсий для военных, документ доступен в электронной думской базе. РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T21:38
2022-02-10T21:38
2022-02-10T23:13
андрей красов
михаил мишустин
госдума рф
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект правительства об индексации пенсий для военных, документ доступен в электронной думской базе.Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что кабмин подготовил соответствующий проект. Он попросил депутатов Госдумы рассмотреть его в кратчайшие сроки, чтобы люди получали повышенные выплаты своевременно и в полном объеме.В документе отмечается, что в бюджете на 2022-й и плановый период 2023 и 2024 годов уже заложено повышение денежного довольствия военнослужащих и приравненных к ним лиц на четыре процента.Таким образом, для того чтобы провести индексацию по уровню 8,6 процента, правительство предлагает для граждан, проходивших военную службу, установить размер довольствия, учитываемого при исчислении пенсии с 1 октября 2022 года, в 77,41 процента (ранее 74 процента), для пенсионеров-ветеранов — установить ежемесячную доплату в размере 4,6 процента.В финансово-экономическом обосновании к проекту указывается, что дополнительные расходы в 2022-2024 годах составят 154,3 миллиарда рублей: в 2022-м — 63,4 миллиарда, в 2023-м — 42,5 миллиарда и в 2024-м — 48,4 миллиарда рублей.Комитет Госдумы по обороне, который станет ответственным за законопроект, рассмотрит его в приоритетном порядке, как только он поступит в палату, заявил ранее РИА Новости первый зампредседателя комитета Андрей Красов.
https://ria.ru/20220127/pensiya-1769708942.html
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андрей красов, михаил мишустин, госдума рф, россия
21:38 10.02.2022 (обновлено: 23:13 10.02.2022)
В Госдуму внесли законопроект об индексации пенсий военных
Правительство внесло в Госдуму законопроект об индексации пенсий военных на 8,6%
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект правительства об индексации пенсий для военных, документ доступен в электронной думской базе.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин
сообщил, что кабмин подготовил соответствующий проект. Он попросил депутатов Госдумы
рассмотреть его в кратчайшие сроки, чтобы люди получали повышенные выплаты своевременно и в полном объеме.
"В соответствии с законопроектом размер пенсии увеличивается с 1 января 2022 года на 8,6 процента с применением различных механизмов, предусмотренных законодательством", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
В документе отмечается, что в бюджете на 2022-й и плановый период 2023 и 2024 годов уже заложено повышение денежного довольствия военнослужащих и приравненных к ним лиц на четыре процента.
Таким образом, для того чтобы провести индексацию по уровню 8,6 процента, правительство предлагает для граждан, проходивших военную службу, установить размер довольствия, учитываемого при исчислении пенсии с 1 октября 2022 года, в 77,41 процента (ранее 74 процента), для пенсионеров-ветеранов — установить ежемесячную доплату в размере 4,6 процента.
В финансово-экономическом обосновании к проекту указывается, что дополнительные расходы в 2022-2024 годах составят 154,3 миллиарда рублей: в 2022-м — 63,4 миллиарда, в 2023-м — 42,5 миллиарда и в 2024-м — 48,4 миллиарда рублей.
Комитет Госдумы по обороне, который станет ответственным за законопроект, рассмотрит его в приоритетном порядке, как только он поступит в палату, заявил ранее РИА Новости первый зампредседателя комитета Андрей Красов
.