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В МВД поддержали идею запретить педофилам пользоваться соцсетями
В МВД поддержали идею запретить педофилам пользоваться соцсетями - РИА Новости, 10.02.2022
В МВД поддержали идею запретить педофилам пользоваться соцсетями
В МВД РФ поддерживают идею о прямом судебном запрете для педофилов посещать детские учреждения и пользоваться социальными сетями, а также о техническом надзоре... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T13:05
2022-02-10T13:05
общество
ирина яровая
госдума рф
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. В МВД РФ поддерживают идею о прямом судебном запрете для педофилов посещать детские учреждения и пользоваться социальными сетями, а также о техническом надзоре за ними, заявил начальник договорно-правового департамента МВД РФ Александр Авдейко на заседании рабочей группы Госдумы по подготовке законов, направленных на усиление мер защиты детей от сексуального насилия."Конечно, конечно. Безусловно, надо продумать и как это прописать в законодательстве", - ответил Авдейко на вопрос зампреда Госдумы Ирины Яровой о том, поддерживают ли в ведомстве идею о том, "чтобы устанавливать прямой судебный запрет на посещение детских учреждений, на пользование социальными сетями и взаимодействие".Кроме того, на вопрос об использовании технических средств контроля (в том числе речь шла о слежении с помощью камер) за педофилами Авдейко заявил, что в ведомстве относятся к этому положительно и считают, что "это нужно развивать"."Нужно вносить изменения и в закон о персональных данных в части того, что сейчас не вполне возможно передавать биометрические данные лиц, над которыми установлен административный надзор, без их согласия в информационные системы в смысле распознавания. Должны быть внесены изменения", - подчеркнул Авдейко.
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общество, ирина яровая, госдума рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
13:05 10.02.2022
 
В МВД поддержали идею запретить педофилам пользоваться соцсетями

Глава департамента МВД Авдейко поддержал идею запретить педофилам пользоваться соцсетями

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства внутренних дел Российской Федерации
Здание Министерства внутренних дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание Министерства внутренних дел Российской Федерации
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. В МВД РФ поддерживают идею о прямом судебном запрете для педофилов посещать детские учреждения и пользоваться социальными сетями, а также о техническом надзоре за ними, заявил начальник договорно-правового департамента МВД РФ Александр Авдейко на заседании рабочей группы Госдумы по подготовке законов, направленных на усиление мер защиты детей от сексуального насилия.
"Конечно, конечно. Безусловно, надо продумать и как это прописать в законодательстве", - ответил Авдейко на вопрос зампреда Госдумы Ирины Яровой о том, поддерживают ли в ведомстве идею о том, "чтобы устанавливать прямой судебный запрет на посещение детских учреждений, на пользование социальными сетями и взаимодействие".
Кроме того, на вопрос об использовании технических средств контроля (в том числе речь шла о слежении с помощью камер) за педофилами Авдейко заявил, что в ведомстве относятся к этому положительно и считают, что "это нужно развивать".
"Нужно вносить изменения и в закон о персональных данных в части того, что сейчас не вполне возможно передавать биометрические данные лиц, над которыми установлен административный надзор, без их согласия в информационные системы в смысле распознавания. Должны быть внесены изменения", - подчеркнул Авдейко.
Ирина Яровая - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
12:50
Яровая предложила уголовно наказывать за пропаганду педофилии
 
ОбществоИрина ЯроваяГосдума РФМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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