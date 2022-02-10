https://ria.ru/20220210/pedofily-1772054687.html

В МВД поддержали идею запретить педофилам пользоваться соцсетями

В МВД поддержали идею запретить педофилам пользоваться соцсетями - РИА Новости, 10.02.2022

В МВД поддержали идею запретить педофилам пользоваться соцсетями

В МВД РФ поддерживают идею о прямом судебном запрете для педофилов посещать детские учреждения и пользоваться социальными сетями, а также о техническом надзоре... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T13:05

2022-02-10T13:05

2022-02-10T13:05

общество

ирина яровая

госдума рф

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. В МВД РФ поддерживают идею о прямом судебном запрете для педофилов посещать детские учреждения и пользоваться социальными сетями, а также о техническом надзоре за ними, заявил начальник договорно-правового департамента МВД РФ Александр Авдейко на заседании рабочей группы Госдумы по подготовке законов, направленных на усиление мер защиты детей от сексуального насилия."Конечно, конечно. Безусловно, надо продумать и как это прописать в законодательстве", - ответил Авдейко на вопрос зампреда Госдумы Ирины Яровой о том, поддерживают ли в ведомстве идею о том, "чтобы устанавливать прямой судебный запрет на посещение детских учреждений, на пользование социальными сетями и взаимодействие".Кроме того, на вопрос об использовании технических средств контроля (в том числе речь шла о слежении с помощью камер) за педофилами Авдейко заявил, что в ведомстве относятся к этому положительно и считают, что "это нужно развивать"."Нужно вносить изменения и в закон о персональных данных в части того, что сейчас не вполне возможно передавать биометрические данные лиц, над которыми установлен административный надзор, без их согласия в информационные системы в смысле распознавания. Должны быть внесены изменения", - подчеркнул Авдейко.

https://ria.ru/20220210/pedofiliya-1772051381.html

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общество, ирина яровая, госдума рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии)