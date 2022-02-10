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Липецкая область
https://ria.ru/20220210/pavodok-1772037213.html
В Липецкой области началась подготовка к паводку
В Липецкой области началась подготовка к паводку - РИА Новости, 10.02.2022
В Липецкой области началась подготовка к паводку
Власти Липецкой области приступили к реализации противопаводковых мероприятий, синоптики прогнозируют в этом году ранний паводок, сообщил глава региона Игорь... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T11:57
2022-02-10T11:56
липецкая область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
липецкая область
данков
липецк
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 11 фев – РИА Новости. Власти Липецкой области приступили к реализации противопаводковых мероприятий, синоптики прогнозируют в этом году ранний паводок, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Метеорологи предполагают, что активное таяние снега в регионе начнется во второй половине марта. Обычно, разлив рек в регионе происходит на две недели позже, в середине апреля. При наихудшем развитии ситуации в зону затопления могут попасть 176 населённых пунктов, более 6,1тысячи домов с населением 16,5 тысяч человек.Последнее подтопление дорог, мостовых переправ и жилых домов в Липецкой области было зафиксировано в 2018 году. В 2021 году талая вода затопила участки дорог и мосты в пяти районах области, практически полностью ушла под воду новая набережная в Данкове. На устранение последствий паводка из регионального бюджета было направлено 2,8 миллиона рублей.По словам губернатора, высота снежного покрова сейчас составляет 52 сантиметра, что в 2,6 раза выше среднегодовых значений. Если не провести необходимые противопаводковые мероприятия, то события могут развиваться по негативному сценарию. В связи с этим региональные экологи и сотрудники МЧС приступили к обследованию гидротехнических сооружений прудов и водохранилищ во всех муниципалитетах области, а также будут регулярно мониторить с помощью квадрокоптеров потенциально опасные участки в Липецке. В областном центре в перечень территорий с высоким риском подтопления включены шесть районов и два близлежащих села, где проживает почти три тысячи человек."Синоптики прогнозируют раннее таяние снега, поэтому мы должны сработать на опережение, чтобы не допустить аварийных ситуаций и не создать угрозу для жизни людей", - сказал Артамонов.
https://ria.ru/20220126/kompensatsiya-1769558031.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), липецкая область, данков, липецк, игорь артамонов
11:57 10.02.2022
 

В Липецкой области началась подготовка к паводку

CC BY-SA 4.0 / Главное управление МЧС России по Липецкой области / В Липецкой области началась подготовка к паводку
В Липецкой области началась подготовка к паводку - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
CC BY-SA 4.0 / Главное управление МЧС России по Липецкой области /
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ЛИПЕЦК, 11 фев – РИА Новости. Власти Липецкой области приступили к реализации противопаводковых мероприятий, синоптики прогнозируют в этом году ранний паводок, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Метеорологи предполагают, что активное таяние снега в регионе начнется во второй половине марта. Обычно, разлив рек в регионе происходит на две недели позже, в середине апреля. При наихудшем развитии ситуации в зону затопления могут попасть 176 населённых пунктов, более 6,1тысячи домов с населением 16,5 тысяч человек.
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Последнее подтопление дорог, мостовых переправ и жилых домов в Липецкой области было зафиксировано в 2018 году. В 2021 году талая вода затопила участки дорог и мосты в пяти районах области, практически полностью ушла под воду новая набережная в Данкове. На устранение последствий паводка из регионального бюджета было направлено 2,8 миллиона рублей.
По словам губернатора, высота снежного покрова сейчас составляет 52 сантиметра, что в 2,6 раза выше среднегодовых значений. Если не провести необходимые противопаводковые мероприятия, то события могут развиваться по негативному сценарию. В связи с этим региональные экологи и сотрудники МЧС приступили к обследованию гидротехнических сооружений прудов и водохранилищ во всех муниципалитетах области, а также будут регулярно мониторить с помощью квадрокоптеров потенциально опасные участки в Липецке. В областном центре в перечень территорий с высоким риском подтопления включены шесть районов и два близлежащих села, где проживает почти три тысячи человек.
"Синоптики прогнозируют раннее таяние снега, поэтому мы должны сработать на опережение, чтобы не допустить аварийных ситуаций и не создать угрозу для жизни людей", - сказал Артамонов.
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Липецкая областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Липецкая областьДанковЛипецкИгорь Артамонов
 
 
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