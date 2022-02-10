В Липецкой области началась подготовка к паводку
CC BY-SA 4.0 / Главное управление МЧС России по Липецкой области / В Липецкой области началась подготовка к паводку
ЛИПЕЦК, 11 фев – РИА Новости. Власти Липецкой области приступили к реализации противопаводковых мероприятий, синоптики прогнозируют в этом году ранний паводок, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Метеорологи предполагают, что активное таяние снега в регионе начнется во второй половине марта. Обычно, разлив рек в регионе происходит на две недели позже, в середине апреля. При наихудшем развитии ситуации в зону затопления могут попасть 176 населённых пунктов, более 6,1тысячи домов с населением 16,5 тысяч человек.
Последнее подтопление дорог, мостовых переправ и жилых домов в Липецкой области было зафиксировано в 2018 году. В 2021 году талая вода затопила участки дорог и мосты в пяти районах области, практически полностью ушла под воду новая набережная в Данкове. На устранение последствий паводка из регионального бюджета было направлено 2,8 миллиона рублей.
По словам губернатора, высота снежного покрова сейчас составляет 52 сантиметра, что в 2,6 раза выше среднегодовых значений. Если не провести необходимые противопаводковые мероприятия, то события могут развиваться по негативному сценарию. В связи с этим региональные экологи и сотрудники МЧС приступили к обследованию гидротехнических сооружений прудов и водохранилищ во всех муниципалитетах области, а также будут регулярно мониторить с помощью квадрокоптеров потенциально опасные участки в Липецке. В областном центре в перечень территорий с высоким риском подтопления включены шесть районов и два близлежащих села, где проживает почти три тысячи человек.
"Синоптики прогнозируют раннее таяние снега, поэтому мы должны сработать на опережение, чтобы не допустить аварийных ситуаций и не создать угрозу для жизни людей", - сказал Артамонов.