https://ria.ru/20220210/pavlovskiy-1772045425.html

Алексей Павловский: AUKUS не способствует укреплению мира и стабильности

Алексей Павловский: AUKUS не способствует укреплению мира и стабильности - РИА Новости, 10.02.2022

Алексей Павловский: AUKUS не способствует укреплению мира и стабильности

Военно-технологический альянс США, Великобритании и Австралии AUKUS усиливает опасность раскручивания региональной гонки вооружений, считает посол РФ в... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T14:00

2022-02-10T14:00

2022-02-10T14:02

интервью

мельбурн

руперт мердок

россия

австралия

алексей павловский

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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Военно-технологический альянс США, Великобритании и Австралии AUKUS усиливает опасность раскручивания региональной гонки вооружений, считает посол РФ в Австралии Алексей Павловский. В интервью РИА Новости он коснулся нагнетания антироссийских настроений в СМИ Австралии, но выразил уверенность в том, что чем шире будут разнообразные обмены между нашими странами, тем труднее станет навязывать местному обществу "образ врага" в лице России.– Алексей Викторович, Австралия ассоциируется в России, как и во всем мире, как солнечная страна, где прыгают кенгуру, а люди расслабленно отдыхают на пляжах, занимаются спортом. В последние два года с расслабленностью стало намного сложнее из-за жестких мер борьбы с распространением COVID-19. Как эти меры сказались на контактах между Россией и Австралией, каковы сейчас перспективы в этом плане?– Австралия – одна из самых географически далеких от России стран. Почти сутки занимает авиаперелет из Москвы в Сидней! И вот эта, как принято образно говорить, "тирания расстояний" уже сама по себе осложняет взаимные контакты. С началом пандемии австралийское правительство установило, вероятно, один из самых жестких в мире режимов въезда и выезда. Чтобы было понятно, скажу, что даже возвращение собственных граждан, "застрявших" за рубежом, шло очень дозированно, и на момент отмены основной части ограничений в ноябре прошлого года все еще не было завершено.В такой ситуации, конечно, многое из того, что относилось к российско-австралийским культурным и гуманитарным связям, пришлось отложить или же перевести в виртуальный формат. Так, австралийская публика была искренне огорчена тем, что в прошлом и позапрошлом годах не приехали на гастроли балет Большого театра и Русский Имперский балет, которые здесь всегда встречали овациями. Не состоялись здесь и некоторые крупные международные бизнес-форумы, где, пусть и эпизодически, появлялись представители российских компаний.Что касается политических контактов, то в феврале 2021 года в режиме видеоконференции прошли содержательные консультации между заместителями министров иностранных дел Игорем Владимировичем Моргуловым и Кристофером Лэнгманом. Дипломаты, эксперты, другие представители двух наших стран продолжают общаться и взаимодействовать на международных площадках в тех сферах, где интересы совпадают – включая ООН, ЮНЕСКО, ВТО, "Группу двадцати", АТЭС. В нынешней непростой международной обстановке Россия и Австралия часто придерживаются диаметрально противоположных позиций по внешнеполитическим проблемам, однако диалог не прерывается, и это очень важно.Ведь российско-австралийские отношения знавали разные времена. В анналах истории сохранился тёплый приём, который в 1820 году губернатор колонии Новый Южный Уэльс Лаклан Маккуори оказал в Порт-Джексоне (ныне – Сидней) экспедиции Фаддея Фаддеевича Беллинсгаузена и Михаила Петровича Лазарева. Кстати, 200-летие открытия Антарктиды русскими мореплавателями мы достойно отметили вместе с членами австралийского клуба антарктических исследователей.Был период, когда на тихоокеанском побережье Австралии (тогда британского доминиона) лихорадочно строились форты для защиты от русского флота, который, правда, на горизонте так и не появился. В скобках замечу, что это очень похоже на нынешнюю ситуацию, когда австралийцев усиленно зомбируют мыслью о "неминуемом вторжении России на Украину".Потом мы вместе сражались в Первой мировой войне, и около тысячи человек из живших тогда на "зеленом континенте" россиян записались добровольцами в Австралийско-Новозеландский корпус (АНЗАК). Об этом здесь помнят. Как помнят и боевое братство в борьбе против фашизма в годы Второй мировой войны. Несмотря на пандемию, в 2020 году главный военно-исторический музей страны – Австралийский военный мемориал в Канберре – нашел возможность совместно с российским посольством устроить фотовыставку под весьма символичным названием – "Общая Победа". Именно в суровое время войны между нашими странами были установлены дипломатические отношения, которым в нынешнем году исполняется 80 лет.При всех известных политических разногласиях между нашими государствами народы двух стран питают несомненный взаимный интерес. Вы упомянули расхожее представление об Австралии. Да, здесь уникальные флора и фауна, прекрасные пляжи и все очень спортивны. Но это еще и одна из крупных мировых экономик, страна с сильным человеческим потенциалом, интересным опытом мультикультурализма, впечатляющими научно-техническими достижениями, влиятельный игрок в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Искренне надеюсь, что по мере нормализации международного сообщения у россиян появится больше возможностей знакомиться с "зеленым континентом".Перспективы благоприятны – около месяца назад вакцинирование "Спутником V" официально признано здесь как основание для бескарантинного въезда в страну. А с 21 февраля возобновляется оформление широкого спектра австралийских виз, включая туристические. Рассчитываем на постепенное возвращение практики разноплановых обменов между нашими странами.– В последнее время Австралия предпринимает беспрецедентные меры наращивания военной мощи. Существует ли угроза, из-за которой австралийцы решили столь активно вооружаться? С чем это связано и какое отношение к этому складывается у России?– Действительно, в 2020 году Австралия приступила к самой масштабной со времен Второй мировой войны модернизации военно-морских сил, предусмотрена закупка новых боевых самолетов и вертолетов, наземной бронетехники, ракет большой дальности, гиперзвукового оружия. Официальный предлог – деградация военно-политической обстановки в так называемом "Индо-Тихоокеанском регионе" вследствие обостряющегося стратегического соперничества между США и Китаем.При этом в качестве верного союзника Вашингтона Канберра активно вовлечена в упомянутое соперничество. В целом же, Австралия деятельно участвует в усилиях коллективного Запада, направленных на то, чтобы любыми средствами удержать гегемонию на мировой арене, помешать становлению более демократического и справедливого многополярного мироустройства. И все это, разумеется, прикрывается лозунгами о борьбе "либеральных демократий" против "автократий", к которым причислены и Китай, и Россия.– Отсюда вытекающий вопрос о замыслах в сколачивании альянса AUKUS. Было ли заключение сделки с США и Великобританией неожиданностью для России? Какие последствия AUKUS мы можем ожидать в геополитическом плане для Азиатско-Тихоокеанского региона?– Военно-технологический альянс США, Великобритании и Австралии формировался в обстановке строжайшей секретности. Самой большой неожиданностью этот англосаксонский проект стал, конечно же, для Парижа, от которого до последнего момента старательно скрывали, что многомиллиардный контракт с французской корпорацией Naval Group на строительство подлодок для австралийских ВМС решено расторгнуть.Что касается последствий для Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), то можно утверждать со всей определенностью: укреплению мира и стабильности создание AUKUS не способствует. Первоочередной задачей трехстороннего партнерства заявлено содействие Канберре в создании атомного подводного флота.Кроме того, уже известно о закупке австралийцами американских крылатых ракет морского базирования "Томагавк", договоренностях о ротационном развертывании самолетов всех типов ВВС США, расширении других форм двустороннего военного сотрудничества; обсуждается возможность использования баз "зеленого континента" атомными подлодками Великобритании. Все это не может не вызывать серьезной озабоченности. Такие действия противоречат задачам обеспечения безопасного и устойчивого развития АТР, усиливают опасность раскручивания региональной гонки вооружений и порождают серьезные риски для глобального режима нераспространения ядерного оружия.– Время от времени в Австралии проявляются антироссийские стереотипы и настроения. В какой-то степени можно это объяснить удалённостью страны от России и ориентацией на курс других англоязычных союзников Канберры. Есть ли возможность на этом фоне улучшить отношение австралийцев к нашей стране и как это можно сделать?– Антироссийские настроения в Австралии систематически нагнетаются мейнстримовскими средствами массовой информации, в которых сегодня практически невозможно найти позитивный или хотя бы нейтральный по тону материал о России. Особенно оголтелая позиция характерна для тех местных СМИ, которые входят в империю американского медиа-магната австралийского происхождения Руперта Мердока. Периодически запускаются страшилки о якобы действующей в Австралии некой "пятой колонне". Не оздоравливает информационный фон и то, что официальная Канберра считает своим долгом присоединяться едва ли не к каждому антироссийскому выпаду старших англосаксонских партнеров.Понятно, что все это неизбежно сказывается на общественных настроениях. Но австралийцы – критически мыслящие люди и, по моим ощущениям, не склонны безоговорочно принимать на веру все то, что о России пишут газеты и твердят политики. Так или иначе, мне не приходилось сталкиваться с проявлениями враждебности, предвзятости в человеческом общении. Напротив, повсеместны дружелюбие к русской культуре, искренний интерес к России. Неоднократно доводилось слышать от простых австралийцев слова симпатии и уважения к президенту Владимиру Владимировичу Путину.В целом же я убежден, что чем шире будут разнообразные обмены между нашими странами, тем труднее станет навязывать местному обществу "образ врага" в лице России.– Позвольте задать вопрос о внешнеторговых связях Австралии и России. Импорт австралийских товаров в Россию почти втрое превышает российский экспорт в Австралию. Помимо санкций и COVID-19, каковы причины такого дисбаланса и какие перспективы для исправления ситуации?– Мне кажется, что предметно рассуждать на эту тему в настоящее время едва ли возможно. Именно потому, что двусторонняя торговля испытывает воздействие посторонних, неэкономических факторов. Я имею в виду применение Австралией, по примеру других стран Запада, незаконных с точки зрения международного права экономических санкций в отношении России. Эта ненормальная ситуация в принципе сдерживает рост взаимного торгового оборота, и уж точно не благоприятствует оптимизации баланса и других его параметров в соответствии с обоюдными интересами.– Австралия становится первой страной, экспортирующей жидкий водород. Насколько это затрагивает экономические интересы России?– Россия и Австралия обладают высоким потенциалом в инновационной области водородной энергетики. Обе страны реализуют соответствующие национальные стратегии, признающие роль водорода в развитии низкоуглеродной экономики, стремятся войти в число мировых лидеров по его производству и экспорту. Следует ли из этого, что мы обречены на конкуренцию? Не очевидно. Думается, что в этой неизведанной пока области есть огромный простор для взаимовыгодного сотрудничества. Пример – интересные идеи известного австралийского предпринимателя Эндрю Форреста по налаживанию производства водорода в России.– Российские инвестиции в Австралии с 2013 года находятся на очень низком уровне, в то время как капиталовложения Австралии в России наоборот растут в значительной степени. Что мешает нашим инвестициям и как исправить положение?– То, что австралийские инвестиции в России растут – само по себе позитивно. Это результат большой долгосрочной работы по повышению инвестиционной привлекательности нашей страны. Регулярно общаясь с руководителями местных горно-технологических компаний, которые работают в России, слышу только положительные отзывы – этот бизнес приносит им хорошую прибыль. Помимо поставки востребованных услуг в области технологии горнодобычи, австралийские компании реализуют и ряд инвестиционных проектов. Назову, например, "Тайгерс Риэлм", которая с успехом разрабатывает месторождение угля "Фандюшкинское поле" на Чукотке, серьезно вкладываясь в развитие соответствующей инфраструктуры. С 2014 года работает построенный корпорацией "Орика" завод взрывчатых веществ в Мурманской области.Крупной российской инвестицией в Австралии является 20-процентная доля "Русала" в предприятии по производству глинозема в штате Квинсленд. Это проект, который со всей очевидностью приносит практическую пользу как России, так и Австралии. Перспективы новых капиталовложений зависят, вероятно, от наличия здесь достаточно интересных и практически значимых для российского бизнеса проектов.– Выходцы из России в Австралии – весьма разнообразная публика, нередко выступающая в конфликты друг с другом, группируясь по идейным или национальным соображениям. В этом, в частности, заключается самое разительное отличие русскоязычной общины от других общин в Австралии. Как в настоящее время складываются отношения посольства с русскоязычной общиной в целом, какие есть тенденции?– Не могу согласиться с тем, что русскоязычная община будто бы выделяется внутренней конфликтностью и разобщенностью. Такие проблемы свойственны выходцам из нашей страны ничуть не больше, чем любой другой крупной диаспоре на "зеленом континенте", складывавшейся на протяжении длительного исторического периода.Община стала формироваться около 100 лет назад, когда в штат Квинсленд прибыла группа уральских казаков (сейчас, кстати, соотечественники при поддержке Посольства готовят связанные с этим памятные мероприятия в городе Брисбене). С тех пор усилиями нескольких волн мигрантов здесь создана развитая инфраструктура "русской жизни": действуют более 40 школ, православные приходы, клубы, казачьи объединения, благотворительные общества, ветеранские ассоциации, разнообразные СМИ, деловые сообщества, театры, спортивные, фольклорные, танцевальные и другие творческие коллективы. Всего и не перечислить. Этой инфраструктурой пользуются сегодня и потомки ранних переселенцев, в чьих семьях русская культура и родной язык передаются из поколения в поколение, и недавние выходцы из России, других стран СНГ. Безусловно, благоприятную роль играет проводимая в Австралии официальная политика мультикультурализма.Что важно, отношение к России у абсолютного большинства соотечественников самое тёплое. Несмотря на отдалённость, они стремятся не отрываться от исторической Родины. Это главное, что их объединяет, хотя, конечно, представления о том, как нужно организовать жизнь в диаспоре, порой могут различаться, порождая разногласия и взаимное непонимание. Однако все может разрешаться путем диалога.Посольство, так же, как и генконсульство в Сиднее, поддерживает повседневный контакт с соотечественниками. Общение неизменно взаимоуважительное и доброжелательное, конструктивное. Россияне, проживающие в Австралии, знают, что всегда найдут у нас поддержку. Ежегодно в различных городах страны проводятся памятные мероприятия, посвященные Дню Победы с шествиями "Бессмертного полка", концерты фольклорных ансамблей и ярмарки по случаю Дня России, празднование масленицы, сабантуя, других праздников народов нашей страны. Рассчитываем, что с ослаблением противоэпидемических ограничений появятся более благоприятные условия для всей этой активности, вернется и востребованная практика организации поездок русскоязычной молодежи в Россию.Наиболее значимая тенденция развития общины связана, на мой взгляд, с выходом на авансцену когорты молодых активистов, готовых принять эстафету у старшего поколения. Недавно Совет российских соотечественников в Австралии собрал несколько десятков таких энергичных, творческих, коммуникабельных людей на молодежный форум в Мельбурне. Это была интересная встреча, убедившая в том, что лучшие традиции "русской жизни" на австралийской земле будут продолжены и преумножены.– Алексей Викторович, вы по совместительству также представляете Россию на островах Фиджи, Вануату, Науру и Тувалу. Как развиваются в последнее время отношения с этими странами Океании? Что может связывать их с Россией, что можно было бы использовать для развития сотрудничества?– Позвольте начать с краткого исторического экскурса. Первые контакты России со странами Океании восходят к XIX веку. Важнейший вклад в исследование региона внесли экспедиции Ивана Федоровича Крузенштерна и Юрия Фёдоровича Лисянского, Фаддея Фаддеевича Беллинсгаузена и Михаила Петровича Лазарева, Николая Николаевича Миклухо-Маклая. Отечественными мореплавателями открыто более семидесяти географических объектов в регионе, которые получили русские названия. Кстати, на набережной в столице Вануату городе Порт-Вила установлен памятник вице-адмиралу Василию Головнину в честь прибытия туда в 1809 года корабля под его командованием.В 70-х – 80-х годах прошлого столетия, после того, как государства Океании обрели независимость, наша страна стала устанавливать с ними дипломатические отношения. С Тувалу это произошло совсем недавно – 10-летие дипотношений отмечалось в прошлом году.На протяжении вот уже многих лет поддерживаем содержательный политический диалог с тихоокеанскими партнерами. В допандемический период сложилась традиция регулярного проведения на полях сессий Генассамблеи ООН встреч Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Викторовича Лаврова с высокими представителями островных государств для обсуждения актуальных вопросов глобальной и региональной повестки дня. Сейчас совместно готовимся возобновить эту полезную практику, рассчитываем провести очередную встречу (в виртуальном формате) уже в ближайшее время. Неизменно выступаем за то, чтобы на мировой арене голос этих стран был слышен и учитывался.Сегодня народы Океании сталкиваются с вызовами поистине экзистенциального характера: это изменение климата и сопутствующее повышение уровня Мирового океана, коронакризис, сохраняющиеся острые проблемы развития. В данном контексте был весьма востребован Проект "Устойчивость к бедствиям в малых островных развивающихся государствах Тихоокеанского региона", реализованный по линии ПРООН при финансовом содействии России. Полезный вклад в подготовку национальных кадров вносит практика обучения представителей внешнеполитических ведомств и других госорганов стран региона на учебных курсах Дипломатической академии МИД России.Надеюсь, уже в скором времени ситуация позволит мне вновь побывать на Фиджи и Науру, а также посетить Вануату и Тувалу, чтобы обсудить с партнёрами перспективы дальнейшего сотрудничества.

https://ria.ru/20220118/avstraliya-1768426191.html

https://ria.ru/20220127/sanktsii-1769730323.html

https://ria.ru/20220207/avstraliya-1771420626.html

https://ria.ru/20211216/aukus-1764125563.html

https://ria.ru/20220125/avstraliya-1769369613.html

https://ria.ru/20220206/borrel-1771369145.html

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https://ria.ru/20220210/vaktsinatsiya-1772040419.html

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интервью, мельбурн, руперт мердок, россия, австралия, алексей павловский, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)