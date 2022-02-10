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Президент Южной Кореи назвал Россию ключевым партнером, сообщили СМИ
Президент Южной Кореи назвал Россию ключевым партнером, сообщили СМИ - РИА Новости, 10.02.2022
Президент Южной Кореи назвал Россию ключевым партнером, сообщили СМИ
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что Россия является для страны ключевым партнером и "товарищем" на пути к миру и процветанию в Евразии, а также отметил РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T07:46
2022-02-10T07:47
в мире
чон ый ён
мун чжэ ин
россия
южная корея
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СЕУЛ, 10 фев - РИА Новости. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что Россия является для страны ключевым партнером и "товарищем" на пути к миру и процветанию в Евразии, а также отметил необходимость укрепления сотрудничества с РФ, передает агентство Рёнхап.Он добавил, что поставлена цель достичь торгового оборота с РФ в 30 миллиардов долларов и поднять число взаимных поездок до миллиона человек, это должно открыть новую "эпоху" в отношениях двух стран.По поводу участия России в процессе денуклеаризации Корейского полуострова и многосторонних переговорах Мун Чжэ Ин пояснил, что Южная Корея сотрудничает по этому вопросу с США и тесно общается с Китаем, Россией, Японией и другими соседними странами, сосредотачиваясь на возобновлении диалога КНДР с США. По его словам, в случае прогресса "можно будет продумать план" многосторонних переговоров.Как ранее пояснял глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ен, власти страны с приходом президента Муна поставили в качестве своей главной внешнеполитической стратегии проведение "новой северной политики", чтобы расширить сотрудничество с Россией, особенно регионом Дальнего Востока, и другими странами Евразии. Россия является ключевым партнером в реализации этой стратегии.
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в мире, чон ый ён, мун чжэ ин, россия, южная корея
07:46 10.02.2022 (обновлено: 07:47 10.02.2022)
 
Президент Южной Кореи назвал Россию ключевым партнером, сообщили СМИ

Ренхап: президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин назвал Россию ключевым партнером

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Корея Мун Чжэ Ин
Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин
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СЕУЛ, 10 фев - РИА Новости. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что Россия является для страны ключевым партнером и "товарищем" на пути к миру и процветанию в Евразии, а также отметил необходимость укрепления сотрудничества с РФ, передает агентство Рёнхап.
"Россия является ключевой страной-партнером в "новой северной политике" Республики Корея и товарищем (в усилиях – ред.) по процветанию и миру в Евразии. Необходимо развивать отношения с Россией как со стратегическим партнером, которые стали более насыщенными в 2020 году ввиду 30-летия дипломатических отношений, а также продолжать укреплять обмены и стабильное сотрудничество", - сказал южнокорейский президент иностранным агентствам, включая Рёнхап.
Он добавил, что поставлена цель достичь торгового оборота с РФ в 30 миллиардов долларов и поднять число взаимных поездок до миллиона человек, это должно открыть новую "эпоху" в отношениях двух стран.
По поводу участия России в процессе денуклеаризации Корейского полуострова и многосторонних переговорах Мун Чжэ Ин пояснил, что Южная Корея сотрудничает по этому вопросу с США и тесно общается с Китаем, Россией, Японией и другими соседними странами, сосредотачиваясь на возобновлении диалога КНДР с США. По его словам, в случае прогресса "можно будет продумать план" многосторонних переговоров.
Как ранее пояснял глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ен, власти страны с приходом президента Муна поставили в качестве своей главной внешнеполитической стратегии проведение "новой северной политики", чтобы расширить сотрудничество с Россией, особенно регионом Дальнего Востока, и другими странами Евразии. Россия является ключевым партнером в реализации этой стратегии.
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Лавров назвал укрепление связей с Южной Кореей приоритетом для России
 
В миреЧон Ый ЁнМун Чжэ ИнРоссияЮжная Корея
 
 
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