https://ria.ru/20220210/partner-1771992266.html

Президент Южной Кореи назвал Россию ключевым партнером, сообщили СМИ

Президент Южной Кореи назвал Россию ключевым партнером, сообщили СМИ - РИА Новости, 10.02.2022

Президент Южной Кореи назвал Россию ключевым партнером, сообщили СМИ

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что Россия является для страны ключевым партнером и "товарищем" на пути к миру и процветанию в Евразии, а также отметил РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T07:46

2022-02-10T07:46

2022-02-10T07:47

в мире

чон ый ён

мун чжэ ин

россия

южная корея

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0e/1574347495_0:422:2766:1978_1920x0_80_0_0_50e90db80087255f2a0cf7836c6b4c33.jpg

СЕУЛ, 10 фев - РИА Новости. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что Россия является для страны ключевым партнером и "товарищем" на пути к миру и процветанию в Евразии, а также отметил необходимость укрепления сотрудничества с РФ, передает агентство Рёнхап.Он добавил, что поставлена цель достичь торгового оборота с РФ в 30 миллиардов долларов и поднять число взаимных поездок до миллиона человек, это должно открыть новую "эпоху" в отношениях двух стран.По поводу участия России в процессе денуклеаризации Корейского полуострова и многосторонних переговорах Мун Чжэ Ин пояснил, что Южная Корея сотрудничает по этому вопросу с США и тесно общается с Китаем, Россией, Японией и другими соседними странами, сосредотачиваясь на возобновлении диалога КНДР с США. По его словам, в случае прогресса "можно будет продумать план" многосторонних переговоров.Как ранее пояснял глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ен, власти страны с приходом президента Муна поставили в качестве своей главной внешнеполитической стратегии проведение "новой северной политики", чтобы расширить сотрудничество с Россией, особенно регионом Дальнего Востока, и другими странами Евразии. Россия является ключевым партнером в реализации этой стратегии.

https://ria.ru/20211027/lavrov-1756472767.html

россия

южная корея

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, чон ый ён, мун чжэ ин, россия, южная корея