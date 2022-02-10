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Производители памяти для электроники предупредили о дефиците и росте цен
Производители памяти для электроники предупредили о дефиците и росте цен - РИА Новости, 10.02.2022
Производители памяти для электроники предупредили о дефиците и росте цен
Крупные игроки на рынке флеш-памяти для электроники объявили о проблемах в производстве чипов. Об этом со ссылкой на Western Digital и Kioxia сообщает... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T15:48
2022-02-10T15:48
2022-02-10T15:48
наука
технологии
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Крупные игроки на рынке флеш-памяти для электроники объявили о проблемах в производстве чипов. Об этом со ссылкой на Western Digital и Kioxia сообщает Bloomberg.Инцидент, приведший к порче большого количества чипов NAND, произошел на двух заводах в Японии — в Йоккаити и Китаками. Проблема затрагивает примерно 6,5 эксабайт флэш-памяти, что станет чувствительным ударом по индустрии производства электроники.В Western Digital и Kioxia подчеркнули, что к проблеме привело загрязнение материалов, использованных в производстве. Оно отразилось на качестве огромных партий чипов NAND — наиболее быстрой памяти, используемой в современной электронике.Последствия сбоя могут растянуться на несколько месяцев — на обеих фабриках производство чипов было остановлено на неопределенный срок. В конце 2021 года эксперты предсказывали снижение цен на флеш-память.
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