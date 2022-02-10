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Боррель заявил, что в ответе на письмо Лаврова предложил продолжить диалог
Боррель заявил, что в ответе на письмо Лаврова предложил продолжить диалог - РИА Новости, 10.02.2022
Боррель заявил, что в ответе на письмо Лаврова предложил продолжить диалог
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что в ответном письме главе МИД РФ Сергею Лаврову предложил продолжить диалог по укреплению общей безопасности. РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T22:25
2022-02-10T22:25
2022-02-10T22:32
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БРЮССЕЛЬ, 10 фев – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что в ответном письме главе МИД РФ Сергею Лаврову предложил продолжить диалог по укреплению общей безопасности.В четверг Боррель сообщил, что передал российской стороне ответ от имени всех стран Евросоюза на письмо, направленное ранее Сергеем Лавровым отдельным странам ЕС по вопросам безопасности."Сегодня на основании единогласного решения 27 государств-членов Евросоза я направил письмо министру иностранных дел Сергею Лаврову в ответ на его послание, направленное в каждую отдельную страну. В нем рассматриваются вопросы, поднятые министром Лавровым, и подтверждается предложение ЕС и его членов продолжать диалог с Россией о путях укрепления безопасности для всех", - говорится в заявлении Борреля.Он также добавил, что ЕС проводит общую внешнюю политику и политику безопасности, "включая, при необходимости, координацию ответов на письма".
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жозеп боррель, россия, европа, сергей лавров, в мире, безопасность, евросоюз
22:25 10.02.2022 (обновлено: 22:32 10.02.2022)
Боррель заявил, что в ответе на письмо Лаврова предложил продолжить диалог
Боррель заявил, что в ответе на письмо Лаврова предложил продолжить диалог по безопасности