Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220210/otvet-1772171995.html
Боррель заявил, что в ответе на письмо Лаврова предложил продолжить диалог
Боррель заявил, что в ответе на письмо Лаврова предложил продолжить диалог - РИА Новости, 10.02.2022
Боррель заявил, что в ответе на письмо Лаврова предложил продолжить диалог
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что в ответном письме главе МИД РФ Сергею Лаврову предложил продолжить диалог по укреплению общей безопасности. РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T22:25
2022-02-10T22:32
жозеп боррель
россия
европа
сергей лавров
в мире
безопасность
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765275315_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_29786c079e6cd428d9ceab727d60a4d5.jpg
БРЮССЕЛЬ, 10 фев – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что в ответном письме главе МИД РФ Сергею Лаврову предложил продолжить диалог по укреплению общей безопасности.В четверг Боррель сообщил, что передал российской стороне ответ от имени всех стран Евросоюза на письмо, направленное ранее Сергеем Лавровым отдельным странам ЕС по вопросам безопасности."Сегодня на основании единогласного решения 27 государств-членов Евросоза я направил письмо министру иностранных дел Сергею Лаврову в ответ на его послание, направленное в каждую отдельную страну. В нем рассматриваются вопросы, поднятые министром Лавровым, и подтверждается предложение ЕС и его членов продолжать диалог с Россией о путях укрепления безопасности для всех", - говорится в заявлении Борреля.Он также добавил, что ЕС проводит общую внешнюю политику и политику безопасности, "включая, при необходимости, координацию ответов на письма".
https://ria.ru/20220210/pismo-1772084841.html
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765275315_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_2ac366f15f28e48170d5919cdfaa194b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жозеп боррель, россия, европа, сергей лавров, в мире, безопасность, евросоюз
22:25 10.02.2022 (обновлено: 22:32 10.02.2022)
 
Боррель заявил, что в ответе на письмо Лаврова предложил продолжить диалог

Боррель заявил, что в ответе на письмо Лаврова предложил продолжить диалог по безопасности

© AP Photo / Brittainy NewmanВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© AP Photo / Brittainy Newman
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 10 фев – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что в ответном письме главе МИД РФ Сергею Лаврову предложил продолжить диалог по укреплению общей безопасности.
В четверг Боррель сообщил, что передал российской стороне ответ от имени всех стран Евросоюза на письмо, направленное ранее Сергеем Лавровым отдельным странам ЕС по вопросам безопасности.
"Сегодня на основании единогласного решения 27 государств-членов Евросоза я направил письмо министру иностранных дел Сергею Лаврову в ответ на его послание, направленное в каждую отдельную страну. В нем рассматриваются вопросы, поднятые министром Лавровым, и подтверждается предложение ЕС и его членов продолжать диалог с Россией о путях укрепления безопасности для всех", - говорится в заявлении Борреля.
Он также добавил, что ЕС проводит общую внешнюю политику и политику безопасности, "включая, при необходимости, координацию ответов на письма".
Министр иностранных дел Швеции Анн Линде - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
Вчера, 14:45
Глава МИД Швеции назвала ответ ЕС на письмо Лаврова решительным
 
Жозеп БоррельРоссияЕвропаСергей ЛавровВ миреБезопасностьЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала