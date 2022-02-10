https://ria.ru/20220210/otvet-1772065624.html
Постпред России Чижов получил ответ ЕС на послание Лаврова по безопасности
Постпред России Чижов получил ответ ЕС на послание Лаврова по безопасности - РИА Новости, 10.02.2022
Постпред России Чижов получил ответ ЕС на послание Лаврова по безопасности
Евросоюз передал постпреду России Владимиру Чижову послание главе МИД РФ Сергею Лаврову по безопасности в Европе, говорится в сообщении российского... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T13:40
2022-02-10T13:40
2022-02-10T14:07
политика
россия
евросоюз
владимир чижов
сша
канада
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755615433_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_6978e95be5a9f98d5ea71025bcfe7b4f.jpg
БРЮССЕЛЬ, 10 фев - РИА Новости. Евросоюз передал постпреду России Владимиру Чижову послание главе МИД РФ Сергею Лаврову по безопасности в Европе, говорится в сообщении российского диппредставительства."Данный документ является реакцией на послание министра иностранных дел Российской Федерации по тематике неделимости безопасности, направленное 28 января 2022 года главам внешнеполитических ведомств ряда европейских стран, США и Канады (опубликовано 1 февраля 2022 г.)", - говорится в сообщении.Уточняется, что документ был передан по поручению главы евродипломатии Жозепа Борреля директором Европейской внешнеполитической службы по вопросам безопасности и оборонной политики Йонникой Балфоорт."При этом Балфоорт пояснила, что в ЕС не предполагают предавать содержание этого ответа гласности", - сообщило российское постпредство.
https://ria.ru/20220210/nato-1772066635.html
россия
сша
канада
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755615433_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_e978289ca8b37da653d47a8702bbd27d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, евросоюз, владимир чижов, сша, канада
13:40 10.02.2022 (обновлено: 14:07 10.02.2022)
Постпред России Чижов получил ответ ЕС на послание Лаврова по безопасности
Постпред России Чижов получил ответ ЕС на послание Лаврова по неделимости безопасности