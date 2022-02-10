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Постпред России Чижов получил ответ ЕС на послание Лаврова по безопасности
Постпред России Чижов получил ответ ЕС на послание Лаврова по безопасности - РИА Новости, 10.02.2022
Постпред России Чижов получил ответ ЕС на послание Лаврова по безопасности
Евросоюз передал постпреду России Владимиру Чижову послание главе МИД РФ Сергею Лаврову по безопасности в Европе, говорится в сообщении российского... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T13:40
2022-02-10T14:07
политика
россия
евросоюз
владимир чижов
сша
канада
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БРЮССЕЛЬ, 10 фев - РИА Новости. Евросоюз передал постпреду России Владимиру Чижову послание главе МИД РФ Сергею Лаврову по безопасности в Европе, говорится в сообщении российского диппредставительства."Данный документ является реакцией на послание министра иностранных дел Российской Федерации по тематике неделимости безопасности, направленное 28 января 2022 года главам внешнеполитических ведомств ряда европейских стран, США и Канады (опубликовано 1 февраля 2022 г.)", - говорится в сообщении.Уточняется, что документ был передан по поручению главы евродипломатии Жозепа Борреля директором Европейской внешнеполитической службы по вопросам безопасности и оборонной политики Йонникой Балфоорт."При этом Балфоорт пояснила, что в ЕС не предполагают предавать содержание этого ответа гласности", - сообщило российское постпредство.
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политика, россия, евросоюз, владимир чижов, сша, канада
13:40 10.02.2022 (обновлено: 14:07 10.02.2022)
 
Постпред России Чижов получил ответ ЕС на послание Лаврова по безопасности

Постпред России Чижов получил ответ ЕС на послание Лаврова по неделимости безопасности

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 10 фев - РИА Новости. Евросоюз передал постпреду России Владимиру Чижову послание главе МИД РФ Сергею Лаврову по безопасности в Европе, говорится в сообщении российского диппредставительства.
"Данный документ является реакцией на послание министра иностранных дел Российской Федерации по тематике неделимости безопасности, направленное 28 января 2022 года главам внешнеполитических ведомств ряда европейских стран, США и Канады (опубликовано 1 февраля 2022 г.)", - говорится в сообщении.
Уточняется, что документ был передан по поручению главы евродипломатии Жозепа Борреля директором Европейской внешнеполитической службы по вопросам безопасности и оборонной политики Йонникой Балфоорт.
"При этом Балфоорт пояснила, что в ЕС не предполагают предавать содержание этого ответа гласности", - сообщило российское постпредство.
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