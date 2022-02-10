https://ria.ru/20220210/otchet-1772010549.html

Посол России рассказал о первом отчете иностранной делегации о "Спутнике V"

Посол России рассказал о первом отчете иностранной делегации о "Спутнике V" - РИА Новости, 10.02.2022

Посол России рассказал о первом отчете иностранной делегации о "Спутнике V"

Отчет специалистов французского Института Пастера по вакцине "Спутник V" во Франции "положили под сукно", заявил в интервью РИА Новости посол России во Франции... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T10:13

2022-02-10T10:13

2022-02-10T10:52

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

вакцина "спутник v"

франция

алексей мешков

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ПАРИЖ, 10 фев — РИА Новости. Отчет специалистов французского Института Пастера по вакцине "Спутник V" во Франции "положили под сукно", заявил в интервью РИА Новости посол России во Франции Алексей Мешков."Первая иностранная делегация, которая приехала полтора года назад в Россию, после того как была создана вакцина "Спутник V", это делегация французского исследовательского Института Пастера. Она вернулась (во Францию. — Прим. ред.) с прекрасным отчетом по "Спутнику V". Их отчет был положен под сукно. Я не знаю, что здесь больше играет роль: какие-то экономические интересы или какая-то политика", — рассказал дипломат."Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V") — первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса, разработанная в Национальном исследовательском Центре имени Гамалеи.В ее основе — аденовирусный вектор со встроенным фрагментом генетического материала SARS-CoV-2, который безопасен для человека, при этом формирует устойчивый иммунный ответ.Препарат состоит из двух компонентов, которые вводят с разницей в три недели. В дальнейшем предусмотрена ревакцинация облегченной версией "Спутник Лайт". Также в линейке представлена вакцина для подростков "Спутник М".Сейчас "Гам-КОВИД-Вак" проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам, но принятие положительного решения о централизованном применении в Евросоюзе постоянно затягивается.При этом "Спутник V" уже одобрен в 71 стране с общим населением четыре миллиарда человек, это более половины проживающих на Земле людей. По количеству полученных разрешений государственными регуляторами он занимает второе место в мире.Эффективность вакцины составила 97,6 процента по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян. Это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6 процента).

https://ria.ru/20210701/sputnikv-1739169613.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v", франция, алексей мешков