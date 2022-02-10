https://ria.ru/20220210/oshibka-1772143126.html

Главу МИД Британии пристыдили за глупую ошибку на переговорах с Лавровым

Главу МИД Британии пристыдили за глупую ошибку на переговорах с Лавровым - РИА Новости, 10.02.2022

Главу МИД Британии пристыдили за глупую ошибку на переговорах с Лавровым

Пользователи твиттера из Великобритании пристыдили главу МИД страны Лиз Трасс за досадную ошибку на переговорах с российским министром иностранных дел Сергеем... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T18:30

2022-02-10T18:30

2022-02-10T20:49

политика

лиз трасс

сергей лавров

россия

великобритания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772128366_0:0:2840:1598_1920x0_80_0_0_2b9a5eb8d42e2829b667d90ee72127d9.jpg

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Пользователи твиттера из Великобритании пристыдили главу МИД страны Лиз Трасс за досадную ошибку на переговорах с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.Как сообщил присутствовавший на встрече источник, Лавров в ходе дискуссии спросил коллегу, признает ли Лондон суверенитет России над воронежским и ростовским регионами. "Великобритания никогда не признает суверенитет России над этими областями", — ответила глава МИД Соединенного Королевства."Я знаю, что Министерство иностранных дел время от времени просит университеты провести учебные дни по России и русской истории. Быть может, нужно еще несколько?" — задался вопросом Andy Willimott."Лиз Трасс блестяще исполняет свои обязанности на посту главы МИД. Я не так хорош в географии России, но даже я знаю, что Ростов и Воронеж находятся в этой стране", — возмутился Juha Remes."У Лаврова солидный опыт. Кажется очевидным, что Трасс вышла за рамки своих возможностей", — считает ollie."Господи, если Лиз Трасс сказала такое о Ростове, видимо, она — самый недалекий политик в нынешнем правительстве", — предположил Matt.Переговоры министров иностранных дел России и Великобритании состоялись сегодня. Главными темами обсуждения стали требования Москвы по гарантиям безопасности и украинский кризис. Сергей Лавров по итогам переговоров заявил, что разочарован тем, как продвигается диалог.

https://radiosputnik.ria.ru/20220210/peregovory-1772125952.html

россия

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, лиз трасс, сергей лавров, россия, великобритания