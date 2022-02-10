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Главу МИД Британии пристыдили за глупую ошибку на переговорах с Лавровым
Главу МИД Британии пристыдили за глупую ошибку на переговорах с Лавровым - РИА Новости, 10.02.2022
Главу МИД Британии пристыдили за глупую ошибку на переговорах с Лавровым
Пользователи твиттера из Великобритании пристыдили главу МИД страны Лиз Трасс за досадную ошибку на переговорах с российским министром иностранных дел Сергеем... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T18:30
2022-02-10T20:49
политика
лиз трасс
сергей лавров
россия
великобритания
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Пользователи твиттера из Великобритании пристыдили главу МИД страны Лиз Трасс за досадную ошибку на переговорах с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.Как сообщил присутствовавший на встрече источник, Лавров в ходе дискуссии спросил коллегу, признает ли Лондон суверенитет России над воронежским и ростовским регионами. "Великобритания никогда не признает суверенитет России над этими областями", — ответила глава МИД Соединенного Королевства."Я знаю, что Министерство иностранных дел время от времени просит университеты провести учебные дни по России и русской истории. Быть может, нужно еще несколько?" — задался вопросом Andy Willimott."Лиз Трасс блестяще исполняет свои обязанности на посту главы МИД. Я не так хорош в географии России, но даже я знаю, что Ростов и Воронеж находятся в этой стране", — возмутился Juha Remes."У Лаврова солидный опыт. Кажется очевидным, что Трасс вышла за рамки своих возможностей", — считает ollie."Господи, если Лиз Трасс сказала такое о Ростове, видимо, она — самый недалекий политик в нынешнем правительстве", — предположил Matt.Переговоры министров иностранных дел России и Великобритании состоялись сегодня. Главными темами обсуждения стали требования Москвы по гарантиям безопасности и украинский кризис. Сергей Лавров по итогам переговоров заявил, что разочарован тем, как продвигается диалог.
https://radiosputnik.ria.ru/20220210/peregovory-1772125952.html
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политика, лиз трасс, сергей лавров, россия, великобритания
18:30 10.02.2022 (обновлено: 20:49 10.02.2022)
 
Главу МИД Британии пристыдили за глупую ошибку на переговорах с Лавровым

Британцы пристыдили главу МИД страны за глупую ошибку на переговорах с Лавровым

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГлава МИД Великобритании Элизабет Трасс на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Пользователи твиттера из Великобритании пристыдили главу МИД страны Лиз Трасс за досадную ошибку на переговорах с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.
Как сообщил присутствовавший на встрече источник, Лавров в ходе дискуссии спросил коллегу, признает ли Лондон суверенитет России над воронежским и ростовским регионами. "Великобритания никогда не признает суверенитет России над этими областями", — ответила глава МИД Соединенного Королевства.
"Я знаю, что Министерство иностранных дел время от времени просит университеты провести учебные дни по России и русской истории. Быть может, нужно еще несколько?" — задался вопросом Andy Willimott.

"Это все равно что спросить, признаете ли вы британский суверенитет над Кентом и Сассексом, а в ответ услышать: "Никогда", — отметил пользователь #SaveNasser.

"Лиз Трасс блестяще исполняет свои обязанности на посту главы МИД. Я не так хорош в географии России, но даже я знаю, что Ростов и Воронеж находятся в этой стране", — возмутился Juha Remes.
"У Лаврова солидный опыт. Кажется очевидным, что Трасс вышла за рамки своих возможностей", — считает ollie.
"Господи, если Лиз Трасс сказала такое о Ростове, видимо, она — самый недалекий политик в нынешнем правительстве", — предположил Matt.
Переговоры министров иностранных дел России и Великобритании состоялись сегодня. Главными темами обсуждения стали требования Москвы по гарантиям безопасности и украинский кризис. Сергей Лавров по итогам переговоров заявил, что разочарован тем, как продвигается диалог.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Великобритании Элизабет Трасс на пресс-конференции по итогам переговоров - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
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