https://ria.ru/20220210/opasnost-1771977598.html

Это лекарство вы регулярно принимаете, но оно смертельно опасно

Раскрыта смертельная опасность парацетамола - РИА Новости, 10.02.2022

Это лекарство вы регулярно принимаете, но оно смертельно опасно

Длительный прием парацетамола увеличивает вероятность болезней сердца и инсультов у пациентов с повышенным артериальным давлением. Об этом со ссылкой на данные... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T01:14

2022-02-10T01:14

2022-02-10T09:54

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Длительный прием парацетамола увеличивает вероятность болезней сердца и инсультов у пациентов с повышенным артериальным давлением. Об этом со ссылкой на данные исследования специалистов из Эдинбургского университета сообщает журнал Circulation.Участие в исследовании принимали 110 добровольцев с высоким кровяным давлением в анамнезе. В течение двух недель часть из них четыре раза в день принимала парацетамол, а другие – плацебо. Оба вида лечения пациенты получили в рандомизированном и слепом порядке.При этом две трети из испытуемых также пили лекарства от гипертонии. В результате было выявлено, что в среднем у испытуемых повысилось артериальное давление.По мнению специалистов, можно ожидать, что регулярный прием парацетамола повысит риск сердечных заболеваний или инсульта примерно на 20 процентов. После того как люди перестали принимать препарат, их давление вернулось к уровню, который был в начале исследования.Ранее стало известно, что прием парацетамола может обострить болезнь печени. Кроме того препарат может спровоцировать аллергическую в виде кожной сыпи с красной зудящей, опухшей, покрытой волдырями или шелушащейся кожей.Парацетамол, известный также как ацетаминофен, широко используется для снижения температуры и при слабых и умеренных болях. Блокирует циклооксигеназу в центральной нервной системе, воздействуя на центры боли и терморегуляции. Противовоспалительный эффект практически отсутствует.Парацетамол входит в список важнейших лекарственных средств Всемирной организации здравоохранения, а также в российский перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

https://ria.ru/20220202/paratsetamol-1770710034.html

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