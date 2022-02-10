https://ria.ru/20220210/omikron-1772041024.html
Омикрон-штамм зафиксировали в 84 регионах России
Омикрон-штамм зафиксировали в 84 регионах России - РИА Новости, 10.02.2022
Омикрон-штамм зафиксировали в 84 регионах России
Распространение "омикрона" фиксируется в 84 субъектах РФ, его доля среди выявленных случаев COVID - 70%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T12:09
2022-02-10T12:09
2022-02-10T12:09
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/09/1771828517_0:49:3554:2048_1920x0_80_0_0_3aabfdd3104042b8f082c81535b1052c.jpg
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Распространение "омикрона" фиксируется в 84 субъектах РФ, его доля среди выявленных случаев COVID - 70%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распространение штамма "омикрон" сегодня фиксируется в 84 субъектах Российской Федерации, удельный вес которого среди выявленных случаев коронавирусной инфекции составляет 70%", - говорится в сообщении.В штабе отметили, что в этой связи Роспотребнадзором по поручению правительства РФ организована работа по обеспечению экспресс-тестами регионов страны.
https://ria.ru/20220210/sindrom-1771986394.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/09/1771828517_549:0:3280:2048_1920x0_80_0_0_a2d563d88a2ed9ee57c2f563f846bd51.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19
Омикрон-штамм зафиксировали в 84 регионах России
Доля "омикрона" среди выявленных случаев COVID-19 составила 70%