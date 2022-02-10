https://ria.ru/20220210/omikron-1772041024.html

Омикрон-штамм зафиксировали в 84 регионах России

Омикрон-штамм зафиксировали в 84 регионах России - РИА Новости, 10.02.2022

Омикрон-штамм зафиксировали в 84 регионах России

Распространение "омикрона" фиксируется в 84 субъектах РФ, его доля среди выявленных случаев COVID - 70%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T12:09

2022-02-10T12:09

2022-02-10T12:09

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Распространение "омикрона" фиксируется в 84 субъектах РФ, его доля среди выявленных случаев COVID - 70%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распространение штамма "омикрон" сегодня фиксируется в 84 субъектах Российской Федерации, удельный вес которого среди выявленных случаев коронавирусной инфекции составляет 70%", - говорится в сообщении.В штабе отметили, что в этой связи Роспотребнадзором по поручению правительства РФ организована работа по обеспечению экспресс-тестами регионов страны.

https://ria.ru/20220210/sindrom-1771986394.html

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общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19