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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220210/omikron-1772041024.html
Омикрон-штамм зафиксировали в 84 регионах России
Омикрон-штамм зафиксировали в 84 регионах России - РИА Новости, 10.02.2022
Омикрон-штамм зафиксировали в 84 регионах России
Распространение "омикрона" фиксируется в 84 субъектах РФ, его доля среди выявленных случаев COVID - 70%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T12:09
2022-02-10T12:09
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Распространение "омикрона" фиксируется в 84 субъектах РФ, его доля среди выявленных случаев COVID - 70%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распространение штамма "омикрон" сегодня фиксируется в 84 субъектах Российской Федерации, удельный вес которого среди выявленных случаев коронавирусной инфекции составляет 70%", - говорится в сообщении.В штабе отметили, что в этой связи Роспотребнадзором по поручению правительства РФ организована работа по обеспечению экспресс-тестами регионов страны.
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общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19
12:09 10.02.2022
 
Омикрон-штамм зафиксировали в 84 регионах России

Доля "омикрона" среди выявленных случаев COVID-19 составила 70%

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкСотрудник скорой медицинской помощи в Санкт-Петербурге
Сотрудник скорой медицинской помощи в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Сотрудник скорой медицинской помощи в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Распространение "омикрона" фиксируется в 84 субъектах РФ, его доля среди выявленных случаев COVID - 70%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Распространение штамма "омикрон" сегодня фиксируется в 84 субъектах Российской Федерации, удельный вес которого среди выявленных случаев коронавирусной инфекции составляет 70%", - говорится в сообщении.
В штабе отметили, что в этой связи Роспотребнадзором по поручению правительства РФ организована работа по обеспечению экспресс-тестами регионов страны.
Медик на входе в красную зону ГБУЗ ДГКБ им. З.А. Башляевой - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
06:02Распространение коронавируса
Назван смертельно опасный синдром "омикрона" у детей
 
Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Коронавирус COVID-19
 
 
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