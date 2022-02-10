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Путин был прав в речи в Мюнхене насчет однополярности, заявили в Австрии

Путин был прав в речи в Мюнхене насчет однополярности, заявили в Австрии - РИА Новости, 10.02.2022

Путин был прав в речи в Мюнхене насчет однополярности, заявили в Австрии

Экономический кризис 2008 года показал, насколько президент России Владимир Путин был прав в Мюнхенской речи по поводу однополярности, сказала в интервью РИА... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T11:14

2022-02-10T11:14

2022-02-10T11:14

в мире

мюнхен

сша

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нато

владимир путин

австрия

карин кнайсль

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ВЕНА, 10 фев - РИА Новости, Маргарита Костив. Экономический кризис 2008 года показал, насколько президент России Владимир Путин был прав в Мюнхенской речи по поводу однополярности, сказала в интервью РИА Новости бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль.Десятого февраля исполняется 15 лет с тех пор, как Путин произнес свою знаменитую речь на Мюнхенской конференции по безопасности. Он подверг жесткой критике внешнюю политику США и идеи однополярного мироустройства, выступил резко против планов расширения НАТО и размещения в Восточной Европе объектов американской противоракетной обороны."Президент Путин в своем выступлении в феврале 2007 года сказал, что однополярная модель шаткая и не обеспечивает безопасность. Впоследствии стало понятно, что он был очень и очень прав, когда начавшийся в США экономический кризис охватил весь мир и фактически вытащил локомотив Китай с его тогдашними инвестициями, особенно в торговле сырьем", - сказала Кнайсль.По ее словам, однополярная модель уже тогда дала первые трещины, а с началом финансово-экономического кризиса стало ясно, что "подражать американской экономической модели больше не стоит".Мюнхенская конференция была основана в 1963 году как "заседание представителей оборонных ведомств" стран-членов НАТО. Сейчас это международный дискуссионный форум для политиков, дипломатов, военных, бизнесменов, научных и общественных деятелей из десятков стран. Конференция проходит традиционно в гостинице Bayerischer Hof в историческом центре баварской столицы. В Мюнхене не подписывают итоговых коммюнике и соглашений, при этом конференция является важным и относительно нейтральным местом встреч и обсуждений для политиков и дипломатов мирового уровня.

https://ria.ru/20220208/putin-1771609533.html

https://ria.ru/20220209/putin-1771928234.html

мюнхен

сша

восточная европа

австрия

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в мире, мюнхен, сша, восточная европа, нато, владимир путин, австрия, карин кнайсль