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Путин был прав в речи в Мюнхене насчет однополярности, заявили в Австрии
Путин был прав в речи в Мюнхене насчет однополярности, заявили в Австрии - РИА Новости, 10.02.2022
Путин был прав в речи в Мюнхене насчет однополярности, заявили в Австрии
Экономический кризис 2008 года показал, насколько президент России Владимир Путин был прав в Мюнхенской речи по поводу однополярности, сказала в интервью РИА... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T11:14
2022-02-10T11:14
в мире
мюнхен
сша
восточная европа
нато
владимир путин
австрия
карин кнайсль
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ВЕНА, 10 фев - РИА Новости, Маргарита Костив. Экономический кризис 2008 года показал, насколько президент России Владимир Путин был прав в Мюнхенской речи по поводу однополярности, сказала в интервью РИА Новости бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль.Десятого февраля исполняется 15 лет с тех пор, как Путин произнес свою знаменитую речь на Мюнхенской конференции по безопасности. Он подверг жесткой критике внешнюю политику США и идеи однополярного мироустройства, выступил резко против планов расширения НАТО и размещения в Восточной Европе объектов американской противоракетной обороны."Президент Путин в своем выступлении в феврале 2007 года сказал, что однополярная модель шаткая и не обеспечивает безопасность. Впоследствии стало понятно, что он был очень и очень прав, когда начавшийся в США экономический кризис охватил весь мир и фактически вытащил локомотив Китай с его тогдашними инвестициями, особенно в торговле сырьем", - сказала Кнайсль.По ее словам, однополярная модель уже тогда дала первые трещины, а с началом финансово-экономического кризиса стало ясно, что "подражать американской экономической модели больше не стоит".Мюнхенская конференция была основана в 1963 году как "заседание представителей оборонных ведомств" стран-членов НАТО. Сейчас это международный дискуссионный форум для политиков, дипломатов, военных, бизнесменов, научных и общественных деятелей из десятков стран. Конференция проходит традиционно в гостинице Bayerischer Hof в историческом центре баварской столицы. В Мюнхене не подписывают итоговых коммюнике и соглашений, при этом конференция является важным и относительно нейтральным местом встреч и обсуждений для политиков и дипломатов мирового уровня.
https://ria.ru/20220208/putin-1771609533.html
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в мире, мюнхен, сша, восточная европа, нато, владимир путин, австрия, карин кнайсль
11:14 10.02.2022
 
Путин был прав в речи в Мюнхене насчет однополярности, заявили в Австрии

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: Путин был прав в речи в Мюнхене насчет однополярности

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин
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ВЕНА, 10 фев - РИА Новости, Маргарита Костив. Экономический кризис 2008 года показал, насколько президент России Владимир Путин был прав в Мюнхенской речи по поводу однополярности, сказала в интервью РИА Новости бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль.
Десятого февраля исполняется 15 лет с тех пор, как Путин произнес свою знаменитую речь на Мюнхенской конференции по безопасности. Он подверг жесткой критике внешнюю политику США и идеи однополярного мироустройства, выступил резко против планов расширения НАТО и размещения в Восточной Европе объектов американской противоракетной обороны.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
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"Президент Путин в своем выступлении в феврале 2007 года сказал, что однополярная модель шаткая и не обеспечивает безопасность. Впоследствии стало понятно, что он был очень и очень прав, когда начавшийся в США экономический кризис охватил весь мир и фактически вытащил локомотив Китай с его тогдашними инвестициями, особенно в торговле сырьем", - сказала Кнайсль.
По ее словам, однополярная модель уже тогда дала первые трещины, а с началом финансово-экономического кризиса стало ясно, что "подражать американской экономической модели больше не стоит".
Мюнхенская конференция была основана в 1963 году как "заседание представителей оборонных ведомств" стран-членов НАТО. Сейчас это международный дискуссионный форум для политиков, дипломатов, военных, бизнесменов, научных и общественных деятелей из десятков стран. Конференция проходит традиционно в гостинице Bayerischer Hof в историческом центре баварской столицы. В Мюнхене не подписывают итоговых коммюнике и соглашений, при этом конференция является важным и относительно нейтральным местом встреч и обсуждений для политиков и дипломатов мирового уровня.
Президент России Владимир Путин во время выступления на 43-й Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
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В миреМюнхенСШАВосточная ЕвропаНАТОВладимир ПутинАвстрияКарин Кнайсль
 
 
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