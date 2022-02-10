Путин был прав в речи в Мюнхене насчет однополярности, заявили в Австрии
Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: Путин был прав в речи в Мюнхене насчет однополярности
Президент РФ Владимир Путин
ВЕНА, 10 фев - РИА Новости, Маргарита Костив. Экономический кризис 2008 года показал, насколько президент России Владимир Путин был прав в Мюнхенской речи по поводу однополярности, сказала в интервью РИА Новости бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль.
Десятого февраля исполняется 15 лет с тех пор, как Путин произнес свою знаменитую речь на Мюнхенской конференции по безопасности. Он подверг жесткой критике внешнюю политику США и идеи однополярного мироустройства, выступил резко против планов расширения НАТО и размещения в Восточной Европе объектов американской противоракетной обороны.
"Президент Путин в своем выступлении в феврале 2007 года сказал, что однополярная модель шаткая и не обеспечивает безопасность. Впоследствии стало понятно, что он был очень и очень прав, когда начавшийся в США экономический кризис охватил весь мир и фактически вытащил локомотив Китай с его тогдашними инвестициями, особенно в торговле сырьем", - сказала Кнайсль.
По ее словам, однополярная модель уже тогда дала первые трещины, а с началом финансово-экономического кризиса стало ясно, что "подражать американской экономической модели больше не стоит".
Мюнхенская конференция была основана в 1963 году как "заседание представителей оборонных ведомств" стран-членов НАТО. Сейчас это международный дискуссионный форум для политиков, дипломатов, военных, бизнесменов, научных и общественных деятелей из десятков стран. Конференция проходит традиционно в гостинице Bayerischer Hof в историческом центре баварской столицы. В Мюнхене не подписывают итоговых коммюнике и соглашений, при этом конференция является важным и относительно нейтральным местом встреч и обсуждений для политиков и дипломатов мирового уровня.