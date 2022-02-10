https://ria.ru/20220210/odkb-1772153899.html
В Ереване не будут просить помощи у ОДКБ по ситуации с Азербайджаном
В Ереване не будут просить помощи у ОДКБ по ситуации с Азербайджаном - РИА Новости, 10.02.2022
В Ереване не будут просить помощи у ОДКБ по ситуации с Азербайджаном
Армянское правительство контролирует ситуацию с Азербайджаном и не будет обращаться за помощью к Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ),... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T19:24
2022-02-10T19:24
2022-02-10T19:24
в мире
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одкб
ситуация на армяно-азербайджанской границе
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Армянское правительство контролирует ситуацию с Азербайджаном и не будет обращаться за помощью к Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщил РИА Новости член постоянной комиссии Национального собрания Армении по внешним связям Гурген Арсенян.В четверг в Москве прошло первое совещание председателей комитетов (комиссий) парламентов государств-членов ОДКБ. В совещании принял участие генсек ОДКБ Станислав Зась, Армению представлял Арсенян."В Армении не та ситуация, чтобы мы были вынуждены призвать помощь ОДКБ. У нас в стране довольно сложная ситуация, но власти Армении держат ее под контролем", - сказал Арсенян. Он добавил, что Армения не будет "из-за приграничных стычек с Азербайджаном" просить у ОДКБ ввести на ее территорию военный контингент."Та угроза, которая есть, это системная угроза. Мы в состоянии ее ликвидировать. Сила политического руководства Армении во главе с (премьером) Пашиняном в том, что оно предпочитает регулировать проблемы путем переговоров, а не стрельбой", - отметил Арсенян.На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил РИА Новости, что комиссия по делимитации госграницы между Арменией и Азербайджаном может быть создана в скором времени. Он напомнил, что 26 ноября 2021 в Сочи лидеры России, Азербайджана и Армении договорились создать двустороннюю комиссию по делимитации государственной границы между Арменией и Азербайджаном при консультативном содействии России.
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в мире, армения, азербайджан, одкб, ситуация на армяно-азербайджанской границе
В Ереване не будут просить помощи у ОДКБ по ситуации с Азербайджаном
Армянский депутат Арсенян: Ереван не будет обращаться в ОДКБ по ситуации с Азербайджаном
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Армянское правительство контролирует ситуацию с Азербайджаном и не будет обращаться за помощью к Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщил РИА Новости член постоянной комиссии Национального собрания Армении по внешним связям Гурген Арсенян.
В четверг в Москве прошло первое совещание председателей комитетов (комиссий) парламентов государств-членов ОДКБ. В совещании принял участие генсек ОДКБ Станислав Зась
, Армению представлял Арсенян.
"В Армении не та ситуация, чтобы мы были вынуждены призвать помощь ОДКБ. У нас в стране довольно сложная ситуация, но власти Армении держат ее под контролем", - сказал Арсенян. Он добавил, что Армения не будет "из-за приграничных стычек с Азербайджаном" просить у ОДКБ ввести на ее территорию военный контингент.
"Та угроза, которая есть, это системная угроза. Мы в состоянии ее ликвидировать. Сила политического руководства Армении во главе с (премьером) Пашиняном в том, что оно предпочитает регулировать проблемы путем переговоров, а не стрельбой", - отметил Арсенян.
На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко
заявил РИА Новости, что комиссия по делимитации госграницы между Арменией
и Азербайджаном
может быть создана в скором времени. Он напомнил, что 26 ноября 2021 в Сочи
лидеры России
, Азербайджана и Армении договорились создать двустороннюю комиссию по делимитации государственной границы между Арменией и Азербайджаном при консультативном содействии России.