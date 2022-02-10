https://ria.ru/20220210/obse-1772047687.html

Председатель ОБСЕ обещал подталкивать стороны к переговорам вокруг Украины

Председатель ОБСЕ обещал подталкивать стороны к переговорам вокруг Украины - РИА Новости, 10.02.2022

Председатель ОБСЕ обещал подталкивать стороны к переговорам вокруг Украины

Председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау пообещал подталкивать стороны к поиску переговорной площадки по украинскому конфликту. РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T12:33

2022-02-10T12:33

2022-02-10T12:33

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ВАРШАВА, 10 фев – РИА Новости. Председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау пообещал подталкивать стороны к поиску переговорной площадки по украинскому конфликту."Как председатель, я буду побуждать участвующие в конфликте страны к поиску площадки. На следующей неделе я направляюсь в Москву", - сказал Рау журналистам."Нас очень беспокоит ситуация с безопасность вокруг Украины, а также в Донбассе, концентрация российских войск вдоль границы Украины и в Белоруссии", - отметил председатель ОБСЕ.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Россия также неоднократно подчеркивала, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.В четверг в Белоруссии начались 10-дневные учения "Союзная решимость-2022", в ходе которых военные обеих стран собираются отработать отражение внешней агрессии и противодействие терроризму. Представители России и Белоруссии неоднократно заявляли, что маневры имеют оборонительную направленность и никому не угрожают.

https://ria.ru/20220210/donbass-1772046481.html

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в мире, дмитрий песков, россия, киев, белоруссия, обсе, нато