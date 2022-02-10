Председатель ОБСЕ обещал подталкивать стороны к переговорам вокруг Украины
Председатель ОБСЕ Збигнев Рау обещал подталкивать стороны к переговорам вокруг Украины
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПредседатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау
Председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау. Архивное фото
ВАРШАВА, 10 фев – РИА Новости. Председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау пообещал подталкивать стороны к поиску переговорной площадки по украинскому конфликту.
"Как председатель, я буду побуждать участвующие в конфликте страны к поиску площадки. На следующей неделе я направляюсь в Москву", - сказал Рау журналистам.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Россия также неоднократно подчеркивала, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
В четверг в Белоруссии начались 10-дневные учения "Союзная решимость-2022", в ходе которых военные обеих стран собираются отработать отражение внешней агрессии и противодействие терроризму. Представители России и Белоруссии неоднократно заявляли, что маневры имеют оборонительную направленность и никому не угрожают.