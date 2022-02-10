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Председатель ОБСЕ обещал подталкивать стороны к переговорам вокруг Украины
Председатель ОБСЕ обещал подталкивать стороны к переговорам вокруг Украины - РИА Новости, 10.02.2022
Председатель ОБСЕ обещал подталкивать стороны к переговорам вокруг Украины
Председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау пообещал подталкивать стороны к поиску переговорной площадки по украинскому конфликту. РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T12:33
2022-02-10T12:33
в мире
дмитрий песков
россия
киев
белоруссия
обсе
нато
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ВАРШАВА, 10 фев – РИА Новости. Председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау пообещал подталкивать стороны к поиску переговорной площадки по украинскому конфликту."Как председатель, я буду побуждать участвующие в конфликте страны к поиску площадки. На следующей неделе я направляюсь в Москву", - сказал Рау журналистам."Нас очень беспокоит ситуация с безопасность вокруг Украины, а также в Донбассе, концентрация российских войск вдоль границы Украины и в Белоруссии", - отметил председатель ОБСЕ.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Россия также неоднократно подчеркивала, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.В четверг в Белоруссии начались 10-дневные учения "Союзная решимость-2022", в ходе которых военные обеих стран собираются отработать отражение внешней агрессии и противодействие терроризму. Представители России и Белоруссии неоднократно заявляли, что маневры имеют оборонительную направленность и никому не угрожают.
https://ria.ru/20220210/donbass-1772046481.html
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в мире, дмитрий песков, россия, киев, белоруссия, обсе, нато
12:33 10.02.2022
 
Председатель ОБСЕ обещал подталкивать стороны к переговорам вокруг Украины

Председатель ОБСЕ Збигнев Рау обещал подталкивать стороны к переговорам вокруг Украины

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПредседатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау
Председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау. Архивное фото
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ВАРШАВА, 10 фев – РИА Новости. Председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау пообещал подталкивать стороны к поиску переговорной площадки по украинскому конфликту.
"Как председатель, я буду побуждать участвующие в конфликте страны к поиску площадки. На следующей неделе я направляюсь в Москву", - сказал Рау журналистам.
Боец Народной милиции ЛНР на позиции в районе поселка Славяносербск Луганской области - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
12:31
Обмен пленными на Донбассе требует политической воли сторон, заявил Рау
"Нас очень беспокоит ситуация с безопасность вокруг Украины, а также в Донбассе, концентрация российских войск вдоль границы Украины и в Белоруссии", - отметил председатель ОБСЕ.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Россия также неоднократно подчеркивала, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
В четверг в Белоруссии начались 10-дневные учения "Союзная решимость-2022", в ходе которых военные обеих стран собираются отработать отражение внешней агрессии и противодействие терроризму. Представители России и Белоруссии неоднократно заявляли, что маневры имеют оборонительную направленность и никому не угрожают.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
09:43
В ЛНР обвинили Киев в затягивании переговоров
 
В миреДмитрий ПесковРоссияКиевБелоруссияОБСЕНАТО
 
 
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