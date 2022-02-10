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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220210/oae-1772068303.html
В ОАЭ планируют постепенно отменять антиковидные ограничения
В ОАЭ планируют постепенно отменять антиковидные ограничения - РИА Новости, 10.02.2022
В ОАЭ планируют постепенно отменять антиковидные ограничения
Власти ОАЭ анонсировали постепенную отмену в стране антиковидных мер на фоне снижения показателей заболеваемости COVID-19 и роста количества вакцинированных,... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T14:22
2022-02-10T14:22
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Власти ОАЭ анонсировали постепенную отмену в стране антиковидных мер на фоне снижения показателей заболеваемости COVID-19 и роста количества вакцинированных, сообщает АТОР.Так, к середине февраля будут сняты все ограничения на максимальное число присутствующих в транспорте, в туристических местах, торгово-развлекательных центрах, отметили в Национальном управлении по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (NCEMA).Каждому эмирату предоставлена возможность ужесточать меры предосторожности по своему усмотрению. Например, в Дубае уже решили, что все мероприятия и общественные собрания могут постепенно возобновить работу до 15 февраля. При этом масочный режим сохраняется.Туроператоры говорят, что отмена ограничений поможет росту числа отдыхающих в конце зимы. По предварительным подсчетам — на величину от 15 до 30 процентов. Повышению интереса к направлению способствуют и простые правила въезда — нужен ПЦР тест до вылета и по прилете.
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туризм, новости - туризм, дубай (город), абу-даби, коронавирус covid-19, оаэ
14:22 10.02.2022
 
В ОАЭ планируют постепенно отменять антиковидные ограничения

В ОАЭ объявили о поэтапной отмене антиковидных ограничений уже в феврале

© Depositphotos / cherkasВерблюды в Дубае, ОАЭ
Верблюды в Дубае, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© Depositphotos / cherkas
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Власти ОАЭ анонсировали постепенную отмену в стране антиковидных мер на фоне снижения показателей заболеваемости COVID-19 и роста количества вакцинированных, сообщает АТОР.
Так, к середине февраля будут сняты все ограничения на максимальное число присутствующих в транспорте, в туристических местах, торгово-развлекательных центрах, отметили в Национальном управлении по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (NCEMA).
Каждому эмирату предоставлена возможность ужесточать меры предосторожности по своему усмотрению. Например, в Дубае уже решили, что все мероприятия и общественные собрания могут постепенно возобновить работу до 15 февраля. При этом масочный режим сохраняется.
Туроператоры говорят, что отмена ограничений поможет росту числа отдыхающих в конце зимы. По предварительным подсчетам — на величину от 15 до 30 процентов. Повышению интереса к направлению способствуют и простые правила въезда — нужен ПЦР тест до вылета и по прилете.
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