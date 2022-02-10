https://ria.ru/20220210/oae-1772068303.html

В ОАЭ планируют постепенно отменять антиковидные ограничения

В ОАЭ планируют постепенно отменять антиковидные ограничения - РИА Новости, 10.02.2022

В ОАЭ планируют постепенно отменять антиковидные ограничения

Власти ОАЭ анонсировали постепенную отмену в стране антиковидных мер на фоне снижения показателей заболеваемости COVID-19 и роста количества вакцинированных,... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T14:22

2022-02-10T14:22

2022-02-10T14:22

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Власти ОАЭ анонсировали постепенную отмену в стране антиковидных мер на фоне снижения показателей заболеваемости COVID-19 и роста количества вакцинированных, сообщает АТОР.Так, к середине февраля будут сняты все ограничения на максимальное число присутствующих в транспорте, в туристических местах, торгово-развлекательных центрах, отметили в Национальном управлении по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (NCEMA).Каждому эмирату предоставлена возможность ужесточать меры предосторожности по своему усмотрению. Например, в Дубае уже решили, что все мероприятия и общественные собрания могут постепенно возобновить работу до 15 февраля. При этом масочный режим сохраняется.Туроператоры говорят, что отмена ограничений поможет росту числа отдыхающих в конце зимы. По предварительным подсчетам — на величину от 15 до 30 процентов. Повышению интереса к направлению способствуют и простые правила въезда — нужен ПЦР тест до вылета и по прилете.

https://ria.ru/20220205/abu-dabi-1770849559.html

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