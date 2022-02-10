https://ria.ru/20220210/nyu-york-1772021315.html
В Нью-Йорке отменяют ношение масок в помещениях
В Нью-Йорке отменяют ношение масок в помещениях - РИА Новости, 10.02.2022
В Нью-Йорке отменяют ношение масок в помещениях
Губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул объявила, что с 11 февраля в штате отменяется режим обязательного ношения масок в помещениях. РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T11:24
2022-02-10T11:24
2022-02-10T11:24
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НЬЮ-ЙОРК, 10 фев — РИА Новости. Губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул объявила, что с 11 февраля в штате отменяется режим обязательного ношения масок в помещениях."Мы уже не там, где находились в начале декабря. Жители Нью-Йорка поступали правильно, чтобы пережить зимнюю вспышку. Теперь мы отменяем требование для предприятий, предписывавшее, что внутри помещений необходимо носить маску либо предъявлять подтверждение о вакцинации", — указала Хокул.В то же время муниципальные власти, а также владельцы предприятий могут по-прежнему требовать обязательного ношения этого средства защиты.
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туризм, нью-йорк (город), новости - туризм, коронавирус covid-19
В Нью-Йорке отменяют ношение масок в помещениях
Губернатор Нью-Йорка отменяет ношение масок в помещениях с 11 февраля
НЬЮ-ЙОРК, 10 фев — РИА Новости. Губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул объявила, что с 11 февраля в штате отменяется режим обязательного ношения масок в помещениях.
"Мы уже не там, где находились в начале декабря. Жители Нью-Йорка поступали правильно, чтобы пережить зимнюю вспышку. Теперь мы отменяем требование для предприятий, предписывавшее, что внутри помещений необходимо носить маску либо предъявлять подтверждение о вакцинации", — указала Хокул.
В то же время муниципальные власти, а также владельцы предприятий могут по-прежнему требовать обязательного ношения этого средства защиты.