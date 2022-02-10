https://ria.ru/20220210/nvidia-1772133182.html

Самую дорогую видеокарту Nvidia раскритиковали до ее выхода

Самую дорогую видеокарту Nvidia раскритиковали до ее выхода - РИА Новости, 10.02.2022

Самую дорогую видеокарту Nvidia раскритиковали до ее выхода

Анонсированная ранее флагманская видеокарта GeForce RTX 3090 Ti, предназначенная для игровых компьютеров, оказалась слишком сложной для производства. Об этом... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T17:44

2022-02-10T17:44

2022-02-10T17:44

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технологии

nvidia corporation

компьютерные технологии

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Анонсированная ранее флагманская видеокарта GeForce RTX 3090 Ti, предназначенная для игровых компьютеров, оказалась слишком сложной для производства. Об этом пишет WCCF Tech со ссылкой на источник в индустрии.Затруднения у Nvidia возникли с печатной платой видеоускорителя. Возможно, она оказалась не очень оптимизирована под высокое энергопотребление RTX 3090 Ti, TDP которой составляет 450 Вт.GeForce RTX 3090 Ti с 24 ГБ видеопамяти была представлена на выставке CES 2022 и должна была поступить в продажу в конце января. Карта задумана, как флагманское решение в серии RTX 30 с максимальными возможностями по графике.Сроки выхода видеокарты пока не раскрываются: Nvidia может перенести его на неопределенное время. RTX 3090 Ti приписывают рекомендованную цену в 5000 долларов (примерно 370 тысяч рублей по текущему курсу), но реальная стоимость может оказаться еще выше — видеоускорители для настольных ПК остаются дефицитом по всему миру.

https://ria.ru/20220207/intel-1771497014.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, nvidia corporation, компьютерные технологии