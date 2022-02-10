https://ria.ru/20220210/nvidia-1772133182.html
Самую дорогую видеокарту Nvidia раскритиковали до ее выхода
Самую дорогую видеокарту Nvidia раскритиковали до ее выхода - РИА Новости, 10.02.2022
Самую дорогую видеокарту Nvidia раскритиковали до ее выхода
Анонсированная ранее флагманская видеокарта GeForce RTX 3090 Ti, предназначенная для игровых компьютеров, оказалась слишком сложной для производства. Об этом... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T17:44
2022-02-10T17:44
2022-02-10T17:44
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nvidia corporation
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Анонсированная ранее флагманская видеокарта GeForce RTX 3090 Ti, предназначенная для игровых компьютеров, оказалась слишком сложной для производства. Об этом пишет WCCF Tech со ссылкой на источник в индустрии.Затруднения у Nvidia возникли с печатной платой видеоускорителя. Возможно, она оказалась не очень оптимизирована под высокое энергопотребление RTX 3090 Ti, TDP которой составляет 450 Вт.GeForce RTX 3090 Ti с 24 ГБ видеопамяти была представлена на выставке CES 2022 и должна была поступить в продажу в конце января. Карта задумана, как флагманское решение в серии RTX 30 с максимальными возможностями по графике.Сроки выхода видеокарты пока не раскрываются: Nvidia может перенести его на неопределенное время. RTX 3090 Ti приписывают рекомендованную цену в 5000 долларов (примерно 370 тысяч рублей по текущему курсу), но реальная стоимость может оказаться еще выше — видеоускорители для настольных ПК остаются дефицитом по всему миру.
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технологии, nvidia corporation, компьютерные технологии
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости.
Анонсированная ранее флагманская видеокарта GeForce RTX 3090 Ti, предназначенная для игровых компьютеров, оказалась слишком сложной для производства. Об этом пишет
WCCF Tech со ссылкой на источник в индустрии.
Затруднения у Nvidia возникли с печатной платой видеоускорителя. Возможно, она оказалась не очень оптимизирована под высокое энергопотребление RTX 3090 Ti, TDP которой составляет 450 Вт.
GeForce RTX 3090 Ti с 24 ГБ видеопамяти была представлена на выставке CES 2022 и должна была поступить в продажу в конце января. Карта задумана, как флагманское решение в серии RTX 30 с максимальными возможностями по графике.
Сроки выхода видеокарты пока не раскрываются: Nvidia может перенести его на неопределенное время. RTX 3090 Ti приписывают рекомендованную цену в 5000 долларов (примерно 370 тысяч рублей по текущему курсу), но реальная стоимость может оказаться еще выше — видеоускорители для настольных ПК остаются дефицитом по всему миру.