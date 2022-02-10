https://ria.ru/20220210/nezavisimost-1772072423.html

В Госдуме анонсировали заседание о признании независимости ЛНР и ДНР

В Госдуме анонсировали заседание о признании независимости ЛНР и ДНР - РИА Новости, 10.02.2022

В Госдуме анонсировали заседание о признании независимости ЛНР и ДНР

Проект обращения к президенту РФ Владимиру Путину о признании независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР планируют рассмотреть в начале следующей недели на... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T14:04

2022-02-10T14:04

2022-02-10T14:07

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Проект обращения к президенту РФ Владимиру Путину о признании независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР планируют рассмотреть в начале следующей недели на Совете Госдумы, сообщил РИА Новости лидер КПРФ Геннадий Зюганов.Ранее источник в Госдуме сообщил РИА Новости, что решение относительно обращения к президенту РФ о признании ЛНР и ДНР независимыми может быть принято на Совете Думы 14 февраля."Сейчас собираются в начале следующей недели рассматривать. Сначала на Совете в Думе, видимо, будут - соберутся лидеры, обсудят, потом уже будем рассматривать непосредственно на комитетах и далее в соответствии с протоколом", - подчеркнул политик.Ранее депутаты Госдумы от КПРФ в проекте обращения Думы к президенту России попросили Владимира Путина рассмотреть вопрос признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, а также о скорейшем проведении переговоров с руководством республик в целях создания правовой основы межгосударственных отношений и для регулирования всех аспектов сотрудничества и взаимопомощи. Позднее первый замглавы фракции коммунистов Николай Коломейцев сообщил РИА Новости, что Совет Госдумы принял решение рассмотреть обращение в феврале.

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