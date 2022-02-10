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"Татнефть" обнаружила сырье на выделенном для нее блоке, заявили в Ливии
"Татнефть" обнаружила сырье на выделенном для нее блоке, заявили в Ливии - РИА Новости, 10.02.2022
"Татнефть" обнаружила сырье на выделенном для нее блоке, заявили в Ливии
Министр нефти и газа Ливии Мухаммад Аун в интервью РИА Новости заявил, что, по его данным российская компания "Татнефть" обнаружила нефть на одном из выделенных РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T07:23
2022-02-10T07:23
ливия
экономика
цены на нефть
татнефть
россия
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БЕНГАЗИ, 10 фев – РИА Новости. Министр нефти и газа Ливии Мухаммад Аун в интервью РИА Новости заявил, что, по его данным российская компания "Татнефть" обнаружила нефть на одном из выделенных для нее нефтяных месторождений в Ливии.В октябре минувшего года "Татнефть" заявила о возобновлении геологоразведочных работ в Ливии.Ливийская национальная компания и "Татнефть" подписали соглашение о разведке и добыче в 2007 году. В 2011 году планировалось начать промышленную разработку месторождений в стране, но в марте того же года "Татнефть" прекратила все геологоразведочные работы и приостановила действие подписанных ранее контрактов из-за начавшейся военной операции в Ливии. Персонал компании был эвакуирован.В конце июня 2014 года гендиректор "Татнефти" Наиль Маганов сообщил, что компания после трехлетнего перерыва возобновила работу в Ливии. Однако уже в декабре того же года стало известно, что "Татнефть" не смогла продолжить работы в Ливии из-за нестабильной обстановки в стране, объявила форс-мажор, но продолжила переговоры о возобновлении.
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ливия, экономика, цены на нефть, татнефть, россия
07:23 10.02.2022
 
"Татнефть" обнаружила сырье на выделенном для нее блоке, заявили в Ливии

Ливийский министр Аун: "Татнефть" обнаружила сырье на выделенном для нее месторождении

© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкНефтяной терминал в Ливии
Нефтяной терминал в Ливии - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Нефтяной терминал в Ливии
Читать ria.ru в
БЕНГАЗИ, 10 фев – РИА Новости. Министр нефти и газа Ливии Мухаммад Аун в интервью РИА Новости заявил, что, по его данным российская компания "Татнефть" обнаружила нефть на одном из выделенных для нее нефтяных месторождений в Ливии.
В октябре минувшего года "Татнефть" заявила о возобновлении геологоразведочных работ в Ливии.
"Компания "Татнефть" вернулась к попыткам завершить бурение и разработку разведочных месторождений, предоставленных ей на предыдущих этапах разведки. Она получила три блока. Я думаю, что она обнаружила нефть и находится в процессе разработки и завершения буровых работ на этих месторождениях", - заявил министр.
Ливийская национальная компания и "Татнефть" подписали соглашение о разведке и добыче в 2007 году. В 2011 году планировалось начать промышленную разработку месторождений в стране, но в марте того же года "Татнефть" прекратила все геологоразведочные работы и приостановила действие подписанных ранее контрактов из-за начавшейся военной операции в Ливии. Персонал компании был эвакуирован.
В конце июня 2014 года гендиректор "Татнефти" Наиль Маганов сообщил, что компания после трехлетнего перерыва возобновила работу в Ливии. Однако уже в декабре того же года стало известно, что "Татнефть" не смогла продолжить работы в Ливии из-за нестабильной обстановки в стране, объявила форс-мажор, но продолжила переговоры о возобновлении.
Работник на нефтеперерабатывающем заводе, Ливия - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
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