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"Татнефть" обнаружила сырье на выделенном для нее блоке, заявили в Ливии

"Татнефть" обнаружила сырье на выделенном для нее блоке, заявили в Ливии - РИА Новости, 10.02.2022

"Татнефть" обнаружила сырье на выделенном для нее блоке, заявили в Ливии

Министр нефти и газа Ливии Мухаммад Аун в интервью РИА Новости заявил, что, по его данным российская компания "Татнефть" обнаружила нефть на одном из выделенных РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T07:23

2022-02-10T07:23

2022-02-10T07:23

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БЕНГАЗИ, 10 фев – РИА Новости. Министр нефти и газа Ливии Мухаммад Аун в интервью РИА Новости заявил, что, по его данным российская компания "Татнефть" обнаружила нефть на одном из выделенных для нее нефтяных месторождений в Ливии.В октябре минувшего года "Татнефть" заявила о возобновлении геологоразведочных работ в Ливии.Ливийская национальная компания и "Татнефть" подписали соглашение о разведке и добыче в 2007 году. В 2011 году планировалось начать промышленную разработку месторождений в стране, но в марте того же года "Татнефть" прекратила все геологоразведочные работы и приостановила действие подписанных ранее контрактов из-за начавшейся военной операции в Ливии. Персонал компании был эвакуирован.В конце июня 2014 года гендиректор "Татнефти" Наиль Маганов сообщил, что компания после трехлетнего перерыва возобновила работу в Ливии. Однако уже в декабре того же года стало известно, что "Татнефть" не смогла продолжить работы в Ливии из-за нестабильной обстановки в стране, объявила форс-мажор, но продолжила переговоры о возобновлении.

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ливия, экономика, цены на нефть, татнефть, россия