"Татнефть" обнаружила сырье на выделенном для нее блоке, заявили в Ливии
Ливийский министр Аун: "Татнефть" обнаружила сырье на выделенном для нее месторождении
Нефтяной терминал в Ливии
БЕНГАЗИ, 10 фев – РИА Новости. Министр нефти и газа Ливии Мухаммад Аун в интервью РИА Новости заявил, что, по его данным российская компания "Татнефть" обнаружила нефть на одном из выделенных для нее нефтяных месторождений в Ливии.
"Компания "Татнефть" вернулась к попыткам завершить бурение и разработку разведочных месторождений, предоставленных ей на предыдущих этапах разведки. Она получила три блока. Я думаю, что она обнаружила нефть и находится в процессе разработки и завершения буровых работ на этих месторождениях", - заявил министр.
Ливийская национальная компания и "Татнефть" подписали соглашение о разведке и добыче в 2007 году. В 2011 году планировалось начать промышленную разработку месторождений в стране, но в марте того же года "Татнефть" прекратила все геологоразведочные работы и приостановила действие подписанных ранее контрактов из-за начавшейся военной операции в Ливии. Персонал компании был эвакуирован.
В конце июня 2014 года гендиректор "Татнефти" Наиль Маганов сообщил, что компания после трехлетнего перерыва возобновила работу в Ливии. Однако уже в декабре того же года стало известно, что "Татнефть" не смогла продолжить работы в Ливии из-за нестабильной обстановки в стране, объявила форс-мажор, но продолжила переговоры о возобновлении.