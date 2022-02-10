https://ria.ru/20220210/natsisty-1772036058.html

Свидетельница рассказала о зверствах нацистов в Ростовской области

Свидетельница рассказала о зверствах нацистов в Ростовской области - РИА Новости, 10.02.2022

Свидетельница рассказала о зверствах нацистов в Ростовской области

Ростовчанка Клавдия Сисюкина рассказала в суде о зверствах фашистов на территории Ростовской области в годы Великой Отечественной войны, где были убиты свыше... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T11:53

2022-02-10T11:53

2022-02-10T11:53

ростовская область

без срока давности

великая отечественная война (1941-1945)

ростов-на-дону

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 фев - РИА Новости. Ростовчанка Клавдия Сисюкина рассказала в суде о зверствах фашистов на территории Ростовской области в годы Великой Отечественной войны, где были убиты свыше 125 тысяч мирных граждан и военнопленных, передает корреспондент РИА Новости из Ростовского областного суда.Суд сегодня приступил к рассмотрению иска прокурора Ростовской области о признании геноцидом преступлений нацистов в регионе в годы войны.По словам Сисюкиной, тогда она жила в Ростове-на-Дону на улице Ботаническая недалеко от леса. "Когда была оккупация, мы с подругой помогали раненым... Моя подруга одного раненого солдата повела к себе домой. Кто-то об этом сказал, и фашисты пришли и расстреляли и ее, и раненого", - заявила она.Также она поделилась, как пятеро ребят 11-13 лет из школы №35 помогали раненым, которых прятали на чердаке. После того, как кто-то доложил об этом фашистам, они выстроили всех в шеренгу и под угрозой смерти потребовали признаться, кто помогал раненым. "Мальчики вышли вперед, и их всех зверски расстреляли", - сказала Сисюкина. Она также видела, как уводили людей на Змиевскую балку, где потом проводились массовые расстрелы.Позже Сисюкину насильно увезли в Германию, где она пробыла в тюрьме пять месяцев - до победы Советского Союза в войне.В период Великой Отечественной войны Ростовская область дважды была оккупирована немецкими захватчиками: с октября по ноябрь 1941 года и с июля 1942 года до 14 февраля 1943 года.По данным Генпрокуратуры РФ, в период оккупации в регионе действовали карательные подразделения. В 1941-1943 годах они систематически расстреливали мирных граждан, а также военнопленных Красной Армии, производили незаконные аресты советских граждан, применяли жестокие пытки и истязания, после чего арестованных убивали, а тела сбрасывали в ямы. За период временной оккупации области фашисты и их пособники уничтожили около 125 тысяч мирных советских граждан и военнопленных.

https://ria.ru/20220117/natsisty-1768277307.html

https://ria.ru/20211129/natsisty-1761229583.html

ростовская область

ростов-на-дону

россия

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ростовская область, без срока давности, великая отечественная война (1941-1945), ростов-на-дону, россия