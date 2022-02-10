Свидетельница рассказала о зверствах нацистов в Ростовской области
Свидетельница рассказала в суде о зверствах нацистов в Ростовской области в годы войны
© AP PhotoНемецкие резервисты отправляются на фронт
© AP Photo
Немецкие резервисты отправляются на фронт
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 фев - РИА Новости. Ростовчанка Клавдия Сисюкина рассказала в суде о зверствах фашистов на территории Ростовской области в годы Великой Отечественной войны, где были убиты свыше 125 тысяч мирных граждан и военнопленных, передает корреспондент РИА Новости из Ростовского областного суда.
Суд сегодня приступил к рассмотрению иска прокурора Ростовской области о признании геноцидом преступлений нацистов в регионе в годы войны.
По словам Сисюкиной, тогда она жила в Ростове-на-Дону на улице Ботаническая недалеко от леса. "Когда была оккупация, мы с подругой помогали раненым... Моя подруга одного раненого солдата повела к себе домой. Кто-то об этом сказал, и фашисты пришли и расстреляли и ее, и раненого", - заявила она.
Также она поделилась, как пятеро ребят 11-13 лет из школы №35 помогали раненым, которых прятали на чердаке. После того, как кто-то доложил об этом фашистам, они выстроили всех в шеренгу и под угрозой смерти потребовали признаться, кто помогал раненым. "Мальчики вышли вперед, и их всех зверски расстреляли", - сказала Сисюкина. Она также видела, как уводили людей на Змиевскую балку, где потом проводились массовые расстрелы.
Позже Сисюкину насильно увезли в Германию, где она пробыла в тюрьме пять месяцев - до победы Советского Союза в войне.
В период Великой Отечественной войны Ростовская область дважды была оккупирована немецкими захватчиками: с октября по ноябрь 1941 года и с июля 1942 года до 14 февраля 1943 года.
По данным Генпрокуратуры РФ, в период оккупации в регионе действовали карательные подразделения. В 1941-1943 годах они систематически расстреливали мирных граждан, а также военнопленных Красной Армии, производили незаконные аресты советских граждан, применяли жестокие пытки и истязания, после чего арестованных убивали, а тела сбрасывали в ямы. За период временной оккупации области фашисты и их пособники уничтожили около 125 тысяч мирных советских граждан и военнопленных.
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