https://ria.ru/20220210/nato-1772073934.html

Столтенберг обсудил с Джонсоном ситуацию вокруг Украины

Столтенберг обсудил с Джонсоном ситуацию вокруг Украины - РИА Новости, 10.02.2022

Столтенберг обсудил с Джонсоном ситуацию вокруг Украины

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что обсудил с премьером Британии Борисом Джонсоном учения РФ и Белоруссии, а также ситуацию вокруг Украины. РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T14:10

2022-02-10T14:10

2022-02-10T14:10

в мире

дмитрий песков

россия

киев

белоруссия

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0f/1564814535_0:0:3099:1743_1920x0_80_0_0_b52bff71b202c9f213aadd8150a0b6d6.jpg

БРЮССЕЛЬ, 10 фев – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что обсудил с премьером Британии Борисом Джонсоном учения РФ и Белоруссии, а также ситуацию вокруг Украины."Мы только что обсудили военное наращивание России у границ и на территории Украины… Мы также самым внимательным образом следим за российским развертыванием в Белоруссии, которое является крупнейшим со времен окончания холодной войны", - сказал он на совместной пресс-конференции с Джонсоном.Столтенберг также назвал сложившуюся ситуацию "опасным моментом для европейской безопасности".Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20211214/putin-1763590775.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220209/nato-1771851616.html

россия

киев

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, дмитрий песков, россия, киев, белоруссия, нато