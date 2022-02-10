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Столтенберг обсудил с Джонсоном ситуацию вокруг Украины
Столтенберг обсудил с Джонсоном ситуацию вокруг Украины - РИА Новости, 10.02.2022
Столтенберг обсудил с Джонсоном ситуацию вокруг Украины
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что обсудил с премьером Британии Борисом Джонсоном учения РФ и Белоруссии, а также ситуацию вокруг Украины. РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T14:10
2022-02-10T14:10
в мире
дмитрий песков
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киев
белоруссия
нато
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БРЮССЕЛЬ, 10 фев – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что обсудил с премьером Британии Борисом Джонсоном учения РФ и Белоруссии, а также ситуацию вокруг Украины."Мы только что обсудили военное наращивание России у границ и на территории Украины… Мы также самым внимательным образом следим за российским развертыванием в Белоруссии, которое является крупнейшим со времен окончания холодной войны", - сказал он на совместной пресс-конференции с Джонсоном.Столтенберг также назвал сложившуюся ситуацию "опасным моментом для европейской безопасности".Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20211214/putin-1763590775.html
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в мире, дмитрий песков, россия, киев, белоруссия, нато
14:10 10.02.2022
 
Столтенберг обсудил с Джонсоном ситуацию вокруг Украины

Глава НАТО Столтенберг обсудил с Джонсоном ситуацию вокруг Украины и учения в Белоруссии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЙенс Столтенберг
Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Йенс Столтенберг. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 10 фев – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что обсудил с премьером Британии Борисом Джонсоном учения РФ и Белоруссии, а также ситуацию вокруг Украины.
"Мы только что обсудили военное наращивание России у границ и на территории Украины… Мы также самым внимательным образом следим за российским развертыванием в Белоруссии, которое является крупнейшим со времен окончания холодной войны", - сказал он на совместной пресс-конференции с Джонсоном.
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Столтенберг также назвал сложившуюся ситуацию "опасным моментом для европейской безопасности".
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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