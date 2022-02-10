https://ria.ru/20220210/nato-1771995363.html

Бывший советник Коля рассказал детали обсуждения с Горбачевым будущего НАТО

Бывший советник Коля рассказал детали обсуждения с Горбачевым будущего НАТО - РИА Новости, 10.02.2022

Бывший советник Коля рассказал детали обсуждения с Горбачевым будущего НАТО

Ранее неизвестные детали обсуждения будущего НАТО с советским лидером Михаилом Горбачевым в начале 1990-х годов, в частности, об аргументах западных немцев в... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T08:26

2022-02-10T08:26

2022-02-10T17:56

михаил горбачев

владимир путин

сша

нато

в мире

гельмут коль

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БЕРЛИН, 10 фев — РИА Новости. Ранее неизвестные детали обсуждения будущего НАТО с советским лидером Михаилом Горбачевым в начале 1990-х годов, в частности, об аргументах западных немцев в пользу расширения альянса в Европе, рассказал в интервью РИА Новости экс-глава Мюнхенской конференции по безопасности, бывший советник и соратник канцлера Германии Гельмута Коля Хорст Тельчик.На ежегодной пресс-конференции, которая прошла в декабре 2021 года, президент России Владимир Путин, комментируя прежние обещания НАТО не расширяться на восток, сказал, что Россию "надули". Он заявил о "пяти волнах расширения НАТО" после того, как "ни одного дюйма на восток — сказали нам в 90-е годы". Запад отрицает, что такие обещания давались Советскому Союзу или России, и настаивает на политике открытых дверей НАТО.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункты о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и об отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. США и НАТО в конце января передали России ответы на предложения по гарантиям безопасности.Экс-президент СССР Михаил Горбачев ранее заявил в интервью РИА Новости, что после распада Советского Союза США "ударило в голову высокомерие", отсюда пошла идея расширения НАТО и забвение идей коллективной безопасности, однако вернуться к ним еще не поздно.

https://radiosputnik.ria.ru/20211223/nato-1765229857.html

https://radiosputnik.ria.ru/20191028/1560285488.html

сша

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михаил горбачев, владимир путин, сша, нато, в мире, гельмут коль