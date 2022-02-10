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Бывший советник Коля рассказал детали обсуждения с Горбачевым будущего НАТО
Бывший советник Коля рассказал детали обсуждения с Горбачевым будущего НАТО - РИА Новости, 10.02.2022
Бывший советник Коля рассказал детали обсуждения с Горбачевым будущего НАТО
Ранее неизвестные детали обсуждения будущего НАТО с советским лидером Михаилом Горбачевым в начале 1990-х годов, в частности, об аргументах западных немцев в... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T08:26
2022-02-10T17:56
михаил горбачев
владимир путин
сша
нато
в мире
гельмут коль
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БЕРЛИН, 10 фев — РИА Новости. Ранее неизвестные детали обсуждения будущего НАТО с советским лидером Михаилом Горбачевым в начале 1990-х годов, в частности, об аргументах западных немцев в пользу расширения альянса в Европе, рассказал в интервью РИА Новости экс-глава Мюнхенской конференции по безопасности, бывший советник и соратник канцлера Германии Гельмута Коля Хорст Тельчик.На ежегодной пресс-конференции, которая прошла в декабре 2021 года, президент России Владимир Путин, комментируя прежние обещания НАТО не расширяться на восток, сказал, что Россию "надули". Он заявил о "пяти волнах расширения НАТО" после того, как "ни одного дюйма на восток — сказали нам в 90-е годы". Запад отрицает, что такие обещания давались Советскому Союзу или России, и настаивает на политике открытых дверей НАТО.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункты о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и об отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. США и НАТО в конце января передали России ответы на предложения по гарантиям безопасности.Экс-президент СССР Михаил Горбачев ранее заявил в интервью РИА Новости, что после распада Советского Союза США "ударило в голову высокомерие", отсюда пошла идея расширения НАТО и забвение идей коллективной безопасности, однако вернуться к ним еще не поздно.
https://radiosputnik.ria.ru/20211223/nato-1765229857.html
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михаил горбачев, владимир путин, сша, нато, в мире, гельмут коль
08:26 10.02.2022 (обновлено: 17:56 10.02.2022)
 
Бывший советник Коля рассказал детали обсуждения с Горбачевым будущего НАТО

Бывший советник канцлера Коля рассказал детали обсуждения с Горбачевым будущего НАТО

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЭкс-глава Мюнхенской конференции по безопасности (в 1999-2008 годах), советник канцлера Германии Гельмута Коля Хорст Тельчик
Экс-глава Мюнхенской конференции по безопасности (в 1999-2008 годах), советник канцлера Германии Гельмута Коля Хорст Тельчик - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Экс-глава Мюнхенской конференции по безопасности (в 1999-2008 годах), советник канцлера Германии Гельмута Коля Хорст Тельчик. Архивное фото
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БЕРЛИН, 10 фев — РИА Новости. Ранее неизвестные детали обсуждения будущего НАТО с советским лидером Михаилом Горбачевым в начале 1990-х годов, в частности, об аргументах западных немцев в пользу расширения альянса в Европе, рассказал в интервью РИА Новости экс-глава Мюнхенской конференции по безопасности, бывший советник и соратник канцлера Германии Гельмута Коля Хорст Тельчик.
На ежегодной пресс-конференции, которая прошла в декабре 2021 года, президент России Владимир Путин, комментируя прежние обещания НАТО не расширяться на восток, сказал, что Россию "надули". Он заявил о "пяти волнах расширения НАТО" после того, как "ни одного дюйма на восток — сказали нам в 90-е годы". Запад отрицает, что такие обещания давались Советскому Союзу или России, и настаивает на политике открытых дверей НАТО.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
23 декабря 2021, 20:30В мире
Генсек НАТО отверг слова Путина об обещаниях альянса и вспомнил Горбачева
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункты о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и об отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. США и НАТО в конце января передали России ответы на предложения по гарантиям безопасности.

"Похоже, российское руководство опасается, что расширение НАТО на восток будет направлено против Российской Федерации. В этом контексте мне вспоминается доверительный разговор, который я имел от имени канцлера Гельмута Коля с президентом Михаилом Горбачевым в Москве в начале мая 1990 года. Горбачев спросил меня, зачем Германии до сих пор нужна НАТО? Теперь мы были бы партнерами и друзьями. Я сказал ему, что это могло бы быть, если мы станем друзьями и партнерами. Но он должен учитывать, что объединенная Германия будет крупнейшей страной в сердце Европы с точки зрения населения и экономики, окруженной девятью соседними странами, такими как Польша, ЧССР, Нидерланды, Франция и т. д. Принимая во внимание историю и опыт с Германией, им будет лучше сосуществовать с нами, если мы будем в одном союзе. Поэтому нам нужна НАТО ради самих себя", — рассказал Тельчик.

Экс-президент СССР Михаил Горбачев ранее заявил в интервью РИА Новости, что после распада Советского Союза США "ударило в голову высокомерие", отсюда пошла идея расширения НАТО и забвение идей коллективной безопасности, однако вернуться к ним еще не поздно.
Экс-президент СССР Михаил Горбачев на презентации своей книги Остаюсь оптимистом в Московском Доме Книги - РИА Новости, 1920, 28.10.2019
28 октября 2019, 09:58
Горбачев посчитал расширение НАТО крупнейшей стратегической ошибкой Запада
 
Михаил ГорбачевВладимир ПутинСШАНАТОВ миреГельмут Коль
 
 
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