https://ria.ru/20220210/nash-1772104769.html

Украинский телеканал "НАШ" оштрафовали за нарушение языковых квот

Украинский телеканал "НАШ" оштрафовали за нарушение языковых квот - РИА Новости, 10.02.2022

Украинский телеканал "НАШ" оштрафовали за нарушение языковых квот

Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовал телеканал "НАШ" за нарушение языковых квот, двум компаниям-лицензиатам предстоит выплатить по РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T16:02

2022-02-10T16:02

2022-02-10T16:02

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КИЕВ, 10 фев - РИА Новости. Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовал телеканал "НАШ" за нарушение языковых квот, двум компаниям-лицензиатам предстоит выплатить по 900 долларов штрафа, сообщается на сайте регулятора.Доля передач на украинском языке в эфире спутниковых телеканалов должна составлять не менее 75% от общей продолжительности передач и/или фильмов."Решениями от 10 февраля Национальный совет оштрафовал двух лицензиатов – ООО "Наш 365" и ООО "Наша Прага", которые вещают под логотипом "НАШ". Основанием стали обнаруженные во время внеплановых безвыездных проверок нарушения законодательства по ведению передач на украинском языке. Сумма штрафа составляет 5% сбора, уплаченного компаниями за получение лицензии", - сообщается на сайте телеканала.Согласно недельным мониторингам вещателей за период с 8 по 14 июля 2021 года, на канале "НАШ" на украинском языке были в эфире 2 часа 26 минут передач, что составляет 8,71%. Объем передач на негосударственном языке составлял 25 часов 34 минуты или 91,29%. На телеканале "Макси-ТВ" (ООО "Наша Прага") эти показатели были соответственно 2 часа 25 минут (8,68%) и 25 часов 35 мин (91,32%).Таким образом, сумма штрафа для каждой компании ООО "Наш 365" и ООО "Наша Прага" составит чуть меньше 900 долларов по текущему курсу. Штраф в государственный бюджет необходимо уплатить в течение 30 дней со дня уведомления Национальным советом о принятых им решениях.Компании обязаны со дня вступления в силу решений регуляторного органа привести свою деятельность в соответствие с требованиями действующего законодательства."Также на заседании 10 февраля Национальный совет применил к ООО "Наш 365" и ООО "Наша Прага" санкции штрафа и обращение в суд об аннулировании лицензии из-за распространения в эфире языка вражды", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220201/yazyk-1770399405.html

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