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В полиции рассказали подробности попытки сбыта наркотиков в Екатеринбурге
В полиции рассказали подробности попытки сбыта наркотиков в Екатеринбурге - РИА Новости, 10.02.2022
В полиции рассказали подробности попытки сбыта наркотиков в Екатеринбурге
Правоохранители задержали двух жителей Екатеринбурга, которые были одеты в полицейскую форму и при себе имели, предположительно, наркотики, рассказал РИА... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T11:34
2022-02-10T11:34
происшествия
екатеринбург
свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 фев – РИА Новости. Правоохранители задержали двух жителей Екатеринбурга, которые были одеты в полицейскую форму и при себе имели, предположительно, наркотики, рассказал РИА Новости руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.Ранее местные СМИ сообщили, что в Пионерском микрорайоне Екатеринбурга жители заметили двух мужчин в форме сотрудников полиции, которые прятали "закладки" и фотографировали места на телефон. Портал Е1.ru написал, что у одного из них правоохранители нашли в кармане несколько десятков "закладок" с неизвестным веществом.По данным МВД, сообщение о двух подозрительных мужчинах поступило от жителей домов на улице Сулимова уральской столицы. "Один из мужчин действительно был одет в форму, похожую на форму капитана полиции, а второй – в похожую на форму майора. Оба – с признаками неадекватного поведения. Их личности сыщики угрозыска уже установили", - сказал Горелых.По словам собеседника, задержанные ранее были неоднократно судимы, найденное у них вещество направлено на экспертизу, а форменное обмундирование изъято в качестве вещдока."Задержанных проверяют на причастность к иным преступлениям. Они понесут ответственность за незаконное ношение формы сотрудников МВД, а также за хранение наркотиков, при условии, что исследование подтвердит это. Выясняется, где они достали форму. Разбирательство продолжается, его фигуранты содержатся под стражей", - добавил Горелых.
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происшествия, екатеринбург, свердловская область
11:34 10.02.2022
 
В полиции рассказали подробности попытки сбыта наркотиков в Екатеринбурге

Главк МВД по Свердловской области: задержанные наркокурьеры были в полицейской форме

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 фев – РИА Новости. Правоохранители задержали двух жителей Екатеринбурга, которые были одеты в полицейскую форму и при себе имели, предположительно, наркотики, рассказал РИА Новости руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.
Ранее местные СМИ сообщили, что в Пионерском микрорайоне Екатеринбурга жители заметили двух мужчин в форме сотрудников полиции, которые прятали "закладки" и фотографировали места на телефон. Портал Е1.ru написал, что у одного из них правоохранители нашли в кармане несколько десятков "закладок" с неизвестным веществом.
По данным МВД, сообщение о двух подозрительных мужчинах поступило от жителей домов на улице Сулимова уральской столицы. "Один из мужчин действительно был одет в форму, похожую на форму капитана полиции, а второй – в похожую на форму майора. Оба – с признаками неадекватного поведения. Их личности сыщики угрозыска уже установили", - сказал Горелых.
По словам собеседника, задержанные ранее были неоднократно судимы, найденное у них вещество направлено на экспертизу, а форменное обмундирование изъято в качестве вещдока.
"Задержанных проверяют на причастность к иным преступлениям. Они понесут ответственность за незаконное ношение формы сотрудников МВД, а также за хранение наркотиков, при условии, что исследование подтвердит это. Выясняется, где они достали форму. Разбирательство продолжается, его фигуранты содержатся под стражей", - добавил Горелых.
Сотрудник следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
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