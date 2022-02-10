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МИД заявил, что учения НАТО за Полярным кругом усилят напряженность
МИД заявил, что учения НАТО за Полярным кругом усилят напряженность - РИА Новости, 10.02.2022
МИД заявил, что учения НАТО за Полярным кругом усилят напряженность
Учения НАТО Cold Response за Полярным кругом, запланированные на начало марта, будут усиливать напряженность и увеличивать риски случайных инцидентов и... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T14:11
2022-02-10T14:14
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
нато
в мире
арктика
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Учения НАТО Cold Response за Полярным кругом, запланированные на начало марта, будут усиливать напряженность и увеличивать риски случайных инцидентов и непреднамеренной эскалации, заявил посол по особым поручениям МИД РФ, председатель комитета старших должностных лиц в Арктическом совете Николай Корчунов в интервью РИА Новости.Ранее сообщалось, что НАТО планируют в начале марта 2022 года провести крупнейшие учения блока Cold Response ("Холодный ответ") за Полярным кругом с участием 35 тысяч военных из 28 стран."Исходим из того, в Арктике нет вопросов, требующих военного решения. Россия не раз выражала обеспокоенность по поводу попыток включения Арктического региона в зону военного планирования и ответственности НАТО, превращения региона в театр военных действий альянса", - сказал дипломат."В условиях отсутствия в Арктике многостороннего диалога по военной линии проведение столь масштабных учений НАТО будет усиливать напряженность, увеличивать риски возможных просчетов и неверной интерпретации намерений, случайных инцидентов и непреднамеренной эскалации. Следствием этого является ослабление региональной безопасности, нарастание конфликтности, сужение повестки конструктивного взаимодействия, предполагающего атмосферу доверия и сотрудничества", - подчеркнул он.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 15:00 мск.
https://ria.ru/20220210/nato-1772064529.html
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, нато, в мире, арктика
14:11 10.02.2022 (обновлено: 14:14 10.02.2022)
 
МИД заявил, что учения НАТО за Полярным кругом усилят напряженность

МИД заявил, что учения НАТО "Холодный ответ" за Полярным кругом усилят напряженность

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Учения НАТО Cold Response за Полярным кругом, запланированные на начало марта, будут усиливать напряженность и увеличивать риски случайных инцидентов и непреднамеренной эскалации, заявил посол по особым поручениям МИД РФ, председатель комитета старших должностных лиц в Арктическом совете Николай Корчунов в интервью РИА Новости.
Ранее сообщалось, что НАТО планируют в начале марта 2022 года провести крупнейшие учения блока Cold Response ("Холодный ответ") за Полярным кругом с участием 35 тысяч военных из 28 стран.
"Исходим из того, в Арктике нет вопросов, требующих военного решения. Россия не раз выражала обеспокоенность по поводу попыток включения Арктического региона в зону военного планирования и ответственности НАТО, превращения региона в театр военных действий альянса", - сказал дипломат.
"В условиях отсутствия в Арктике многостороннего диалога по военной линии проведение столь масштабных учений НАТО будет усиливать напряженность, увеличивать риски возможных просчетов и неверной интерпретации намерений, случайных инцидентов и непреднамеренной эскалации. Следствием этого является ослабление региональной безопасности, нарастание конфликтности, сужение повестки конструктивного взаимодействия, предполагающего атмосферу доверия и сотрудничества", - подчеркнул он.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 15:00 мск.
Флаг НАТО во время учений - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
13:35
НАТО может разместить боевые группы в районе Черного моря
 
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)РоссияНАТОВ миреАрктика
 
 
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