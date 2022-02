https://ria.ru/20220210/napitki-1772170984.html

Эти пять напитков помогут избавиться от жира на животе

Диетологи назвали пять напитков для избавления от жира на животе - РИА Новости, 11.02.2022

Существуют полезные напитки, которые не приводят к набору лишнего веса, а, наоборот, помогают избавиться от висцерального жира, говорится в статье американского РИА Новости, 11.02.2022

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Существуют полезные напитки, которые не приводят к набору лишнего веса, а, наоборот, помогают избавиться от висцерального жира, говорится в статье американского портала Eat This, Not That.Как объяснила директор подразделения Worldwide Nutrition Education and Training в компании Herbalife Nutrition диетолог Сьюзан Боуерман, сладкие напитки повышают уровень сахара в крови, из-за чего появляется лишний вес."Между тем напитков, которые, наоборот, снижали бы уровень сахара в крови и помогали бы терять вес, нет", — продолжила она.В то же время в качестве помощников в борьбе с висцеральным жиром она назвала напитки, не содержащие калорий, — они позволяют сократить общее их потребление, что приведет к похудению и снижению количества жира. К ним специалист отнесла несладкий чай, кофе и диетическую газировку — ту, в которой нет сахара. При этом врач посоветовала учитывать, с чем потребляются напитки с искусственными подсластителями."Если вы едите картофель фри, в котором содержится огромное количество насыщенных жиров, именно этот фактор будет влиять на ваш вес, а вовсе не диетическая газировка", — подчеркнула она.Вторым в списке идет зеленый чай. Он содержит кофеин и катехины — биологически активные вещества растительного происхождения."Эти два важнейших компонента способствуют более интенсивному процессу окисления жира и, соответственно, сжиганию", — сказала диетолог Рейчел Дикман.При этом она призвала не пытаться пить как можно больше зеленого чая — это не гарантирует, что жир волшебным образом пропадет, но все же этот напиток внесет свою лепту. Следующий в перечне — несладкий черный чай. Он богат природными флавоноидами — веществами, помогающими снизить объем висцерального жира. Четвертый напиток — кофе. Он подавляет аппетит за счет содержания кофеина, а также стимулирует выделение организмом тепла, что повышает расход калорий.Боуерман, в свою очередь, посоветовала пить также протеиновые коктейли на основе сывороточного белка."Если вы пьете коктейли с сывороточным белком, это может помочь вам уменьшить объем висцерального жира, потому что он надолго оставляет ощущение сытости и у вас не будет возникать желания наесться углеводной пищи", — пояснила Боуерман.Также белковые коктейли помогают не терять мышечную массу при похудении, что также важно при потере веса.

2022

