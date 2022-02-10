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Жительница Самары пострадала от падения наледи
Жительница Самары пострадала от падения наледи - РИА Новости, 10.02.2022
Жительница Самары пострадала от падения наледи
Следователи возбудили уголовное дело из-за падения наледи с крыши дома на жительницу Самары, женщина получила травму головы, сообщает в четверг пресс-служба... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T11:13
2022-02-10T11:13
происшествия
россия
самара
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САМАРА, 10 фев - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело из-за падения наледи с крыши дома на жительницу Самары, женщина получила травму головы, сообщает в четверг пресс-служба СУСК по региону.По версии следствия, инцидент произошел днем 8 февраля на улице Свободы в Советском районе города, местная жительница получила травму головы из-за падения наледи с крыши многоквартирного дома. Потерпевшей была оказана медицинская помощь, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. По данным СУСК, причиной произошедшего стало ненадлежащее оказание управляющей компанией услуг по очистке кровли дома от снега и наледи."По факту травмирования местной жительницы 1969 года рождения в результате падения наледи с кровли многоквартирного дома возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.По информации ведомства, в настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
https://ria.ru/20220209/rassledovanie-1771811812.html
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происшествия, россия, самара
11:13 10.02.2022
 
Жительница Самары пострадала от падения наледи

В Самаре завели дело после падения наледи на женщину

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудник следственного комитета РФ
Сотрудник следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник следственного комитета РФ. Архивное фото
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САМАРА, 10 фев - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело из-за падения наледи с крыши дома на жительницу Самары, женщина получила травму головы, сообщает в четверг пресс-служба СУСК по региону.
По версии следствия, инцидент произошел днем 8 февраля на улице Свободы в Советском районе города, местная жительница получила травму головы из-за падения наледи с крыши многоквартирного дома. Потерпевшей была оказана медицинская помощь, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. По данным СУСК, причиной произошедшего стало ненадлежащее оказание управляющей компанией услуг по очистке кровли дома от снега и наледи.
Следователи на месте падения наледи на женщину с ребенком в Великом Новгороде - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
Вчера, 09:33
В Великом Новгороде завели дело после падения наледи на женщину и ребенка
"По факту травмирования местной жительницы 1969 года рождения в результате падения наледи с кровли многоквартирного дома возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, в настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Фельдшер скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
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