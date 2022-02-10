https://ria.ru/20220210/nadzor-1772084247.html

В Госдуме предложили ввести пожизненный надзор за педофилами

В Госдуме предложили ввести пожизненный надзор за педофилами - РИА Новости, 10.02.2022

В Госдуме предложили ввести пожизненный надзор за педофилами

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая на заседании рабочей группы по подготовке законопроекта об усилении мер защиты несовершеннолетних от сексуального насилия... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T14:43

2022-02-10T14:43

2022-02-10T14:43

общество

вячеслав володин

анна кузнецова

россия

госдума рф

ирина яровая

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая на заседании рабочей группы по подготовке законопроекта об усилении мер защиты несовершеннолетних от сексуального насилия предложила установить обязательный пожизненный административный надзор за педофилами, член комитета ГД по развитию гражданского общества Олег Леонов отметил, что нужно разработать систему наказания за домогательства в интернете."Предлагаю рассмотреть возможность обязательного и постоянного административного надзора в отношении всех лиц, которые совершили преступление против половой неприкосновенности детей", - сказала Яровая.После этого Леонов обратил внимание на важность разработки технических средств по контролю за правонарушителями."Надо разработать средства, которые могли применяться постоянно. Важно контролировать педофилов все время. Это важно, чтобы предотвратить преступления", - отметил депутат.Яровая также отметила, что назрела "жизненная необходимость" реформирования системы административного надзора. Она предложила дать суду возможность определения обязательных запретов для педофилов по посещению детских учреждений, использованию социальных сетей в формах, в которых могут участвовать дети.Леонов же поднял вопрос возможного домогательства до детей в сети интернет."В сети интернет существуют не только порнография, но там есть и домогательства. За это нужно вводить отдельные статьи, возможно", - заявил ЛеоновРанее спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале сообщил, что в России вступил в силу закон о пожизненном заключении педофилов-рецидивистов.При этом Володин подчеркнул, что в законодательстве осталось много пробелов, поэтому работу нужно продолжить. По его мнению, педофилов необходимо наказывать максимально жестко, даже если правонарушение совершено впервые. Кроме того, парламентарий отмечал необходимость обсуждения новых отягчающих обстоятельств, если насилие совершено лицом, проживающим с ребенком, работающим в сферах образования и воспитания детей.Вице-спикер Госдумы и бывший детский омбудсмен Анна Кузнецова заявляла, что необходимо установить пожизненный административный надзор за педофилами после освобождения, запретить доступ в интернет, исключить их условно-досрочное освобождение, создать реестр осужденных и ставить в паспортах специальную отметку.

https://ria.ru/20220210/blokirovka-1772076836.html

https://ria.ru/20220210/pedofily-1772054687.html

https://ria.ru/20220128/rpts-1769907521.html

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общество, вячеслав володин, анна кузнецова, россия, госдума рф, ирина яровая