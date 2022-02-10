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В Госдуме назвали Мюнхенскую речь Путина актуальной до сих пор
В Госдуме назвали Мюнхенскую речь Путина актуальной до сих пор - РИА Новости, 10.02.2022
В Госдуме назвали Мюнхенскую речь Путина актуальной до сих пор
Вопросы, которые президент РФ Владимир Путин поднял в своей Мюнхенской речи 2007 года, в частности, касающиеся международной безопасности, не теряют... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T19:15
2022-02-10T19:15
политика
россия
владимир путин
госдума рф
вячеслав никонов
мюнхенская конференция по безопасности
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Вопросы, которые президент РФ Владимир Путин поднял в своей Мюнхенской речи 2007 года, в частности, касающиеся международной безопасности, не теряют актуальности и сегодня, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов.Десятого февраля исполняется 15 лет с тех пор, как Путин произнес свою знаменитую речь на Мюнхенской конференции по безопасности. Он подверг жесткой критике внешнюю политику США и идеи однополярного мироустройства, выступил резко против планов расширения НАТО и размещения в Восточной Европе объектов американской противоракетной обороны."Когда крупнейший в мире военный альянс, на которых приходится 80% мировых военных расходов, приближается к твоим границам, это, естественно, создает проблемы безопасности. Путин громко сказал об этом 15 лет назад", - написал Никонов в Telegram-канале.Как отметил парламентарий, "до Мюнхенской речи многие на Западе продолжали праздновать "победу" в холодной войне и совсем не замечали Россию как геополитическую величину" - тогда Путин напомнил о существовании суверенной России. Сегодня, добавил политик, вопросы, поставленные лидером РФ, не теряют актуальности."Мы предупреждали: дальнейшее расширение НАТО дойдет до той черты, когда мы будем вынуждены отвечать. И сейчас весь спектр вопросов, который Путин поставил еще тогда, острейшим образом стоит на повестке дня", - констатировал Никонов.
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политика, россия, владимир путин, госдума рф, вячеслав никонов, мюнхенская конференция по безопасности
19:15 10.02.2022
 
В Госдуме назвали Мюнхенскую речь Путина актуальной до сих пор

Депутат Никонов: вопросы, поднятые Путиным в Мюнхенской речи, актуальны и сегодня

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин во время выступления на 43-й Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности. 10 февраля 2007
Президент России Владимир Путин во время выступления на 43-й Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности. 10 февраля 2007 - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Президент России Владимир Путин во время выступления на 43-й Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности. 10 февраля 2007
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Вопросы, которые президент РФ Владимир Путин поднял в своей Мюнхенской речи 2007 года, в частности, касающиеся международной безопасности, не теряют актуальности и сегодня, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов.
Десятого февраля исполняется 15 лет с тех пор, как Путин произнес свою знаменитую речь на Мюнхенской конференции по безопасности. Он подверг жесткой критике внешнюю политику США и идеи однополярного мироустройства, выступил резко против планов расширения НАТО и размещения в Восточной Европе объектов американской противоракетной обороны.
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"Когда крупнейший в мире военный альянс, на которых приходится 80% мировых военных расходов, приближается к твоим границам, это, естественно, создает проблемы безопасности. Путин громко сказал об этом 15 лет назад", - написал Никонов в Telegram-канале.
Как отметил парламентарий, "до Мюнхенской речи многие на Западе продолжали праздновать "победу" в холодной войне и совсем не замечали Россию как геополитическую величину" - тогда Путин напомнил о существовании суверенной России. Сегодня, добавил политик, вопросы, поставленные лидером РФ, не теряют актуальности.
"Мы предупреждали: дальнейшее расширение НАТО дойдет до той черты, когда мы будем вынуждены отвечать. И сейчас весь спектр вопросов, который Путин поставил еще тогда, острейшим образом стоит на повестке дня", - констатировал Никонов.
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