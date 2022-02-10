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"Все сбылось": о чем Путин предупреждал 15 лет назад

"Все сбылось": о чем Путин предупреждал 15 лет назад - РИА Новости, 10.02.2022

"Все сбылось": о чем Путин предупреждал 15 лет назад

Спустя полтора десятилетия после того, как на конференции по безопасности в Германии Владимир Путин указал на агрессивные намерения Запада и попытки подмять мир РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T08:00

2022-02-10T08:00

2022-02-10T07:59

безопасность

михаил саакашвили

владимир путин

алексей леонков

прибалтика

восточная европа

россия

академия геополитических проблем

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости, Андрей Коц. Спустя полтора десятилетия после того, как на конференции по безопасности в Германии Владимир Путин указал на агрессивные намерения Запада и попытки подмять мир под себя, НАТО продолжает двигаться на восток, Устав ООН превращается в формальность, а космос — в поле боя. О том, как менялся баланс сил, — в материале РИА Новости.Альтернатива СШАРечь президента произвела тогда сильное впечатление. Представители США и стран Европы слушали российского лидера с непроницаемыми лицами — в таком ключе с ними давно никто не разговаривал. В растерянности были и западные СМИ. Общая тональность публикаций в те дни: "Да что он себе позволяет?!"Путин обвинил США в навязывании своих интересов другим государствам, упрекнул НАТО в нарушении обещания не расширяться на восток и заявил о несогласии с попытками Запада создать однополярный мир. Подобная система международных отношений, по его мнению, не имеет ничего общего с демократией и сосуществованием разных культур. Российский лидер предсказал появление новых центров силы, которые бросят вызов мироустройству, сложившемуся после холодной войны. Все эти тезисы актуальны и сейчас."Он тогда заглянул в будущее, — считает вице-президент Академии геополитических проблем Константин Соколов. — В наши дни миропорядок определяется соотношением сил в тройке Россия — Китай — США. За 15 лет Москва и Пекин значительно нарастили политический, экономический и военный потенциал. С этим невозможно спорить. Более того, складывается новая структура союзников, альтернативная коллективному Западу. Это и ШОС, и БРИКС, и другие объединения. Политика Вашингтона буквально толкает Москву и Пекин в военно-политический блок".Новый статусЭксперт подчеркнул, что в 2007-м у России, по сути, не было союзников. Не было и стран, рассматривающих Москву как покровителя. Сегодня ситуация кардинально изменилась. Сирийская Арабская Республика, обратившаяся к России за военной помощью в 2015-м, показала всему миру: на планете есть и другая система защиты, кроме той, что навязывают американцы. Да и действует она гораздо эффективнее."Москва смогла предложить уникальный товар — экспорт безопасности, монополией на который ранее обладал Вашингтон, — продолжает Соколов. — И речь не только о Сирии. Наши военспецы работают в Ливии и других странах Африки, Венесуэле. Сигналы о готовности взаимодействовать подает Аргентина. Даже в Евросоюзе находятся страны, идущие поперек "линии партии" и выступающие за сотрудничество с Москвой. Яркий пример — Венгрия. В общем и целом можно с уверенностью утверждать, что за последние 15 лет Россия из разгромленного в холодной войне государства превратилась в мировую державу".В новом дипломатическом качестве Москва впервые выступила летом 2013-го, когда американцы уже были готовы нанести сокрушительный удар по Сирии. Предлог — ничем не подтвержденная информация о применении Дамаском химического оружия для подавления оппозиции. Кремль убедил Запад взять запасы боевых отравляющих веществ под международный контроль и уничтожить их. Вторжение удалось предотвратить, но страны НАТО все равно потом ввязались в сирийскую гражданскую войну.Военный ренессансИзменилась и военная позиция России. Через полгода после мюнхенской речи Путин подписал указ о приостановлении участия в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Этот документ определял численность войск, бронетехники и вооружений, которые могла иметь на западных границах Москва и на восточных — НАТО. Однако вступление в альянс стран Прибалтики и Восточной Европы нарушило баланс сил, фактически превратив соглашение в филькину грамоту."Договор потерял силу после принятия в НАТО бывших союзников по Организации Варшавского договора, — объясняет военный эксперт Алексей Леонков. — Для зеркального ответа нам бы понадобилось увеличить Вооруженные силы в два — два с половиной раза, тратить огромные деньги, экономика вряд ли бы выдержала. Поэтому решили изменить военную доктрину. Основным принципом защиты выбрали стратегию оборонной достаточности и сделали акцент на высокоточном оружии, способном бить далеко, быстро и точно".В августе 2008-го США и их союзники подтолкнули Михаила Саакашвили к атаке на Южную Осетию. В первые часы войны от грузинских артобстрелов погибли 15 российских миротворцев, находившихся в Цхинвале по мандату ООН. Россия ответила на провокацию ударом 58-й армии. Агрессора принудили к миру за пять дней, полностью разгромив его военно-промышленный потенциал. Однако операция выявила множество проблем: слабая организация взаимодействия, недостаток современного вооружения и обученного личного состава, устаревшая тактика. Пятидневная война послужила отправной точкой для масштабной военной реформы."В Кремле понимали, что главный козырь США и НАТО — это самолеты и беспилотники, которых у них очень много, — отмечает Леонков. — От этого и отталкивались, когда запускали модернизацию. За полтора десятилетия сформировали сплошное радиолокационное поле на границах — сегодня ни один иностранный самолет не проникнет в наше воздушное пространство незамеченным. Кроме того, с нуля создали автоматизированную систему управления войсками (АСУВ)".Эта система дополняет современную концепцию общевойскового боя и позволяет войскам выполнять задачи с мгновенной реакцией. АСУВ обкатали в Сирии и в полном масштабе продемонстрировали ее возможности на учениях "Запад-2021", когда на 14 полигонах одновременно тренировались двести тысяч военнослужащих. Для постсоветского периода это абсолютный рекорд.Серьезно обновили парк бронетехники, средств ПВО, истребительной и бомбардировочной авиации, расширили возможности ядерной триады. За полтора десятилетия поставили на крыло и организовали серийное производство истребителя пятого поколения Су-57. Кроме того, Москва значительно опережает Вашингтон в области гиперзвуковых вооружений.Историческое правоНадо признать, многие из этих шагов были вынужденными: если к 2007-му Североатлантический альянс превратился в геополитическое образование, то сейчас он в полной мере вернул себе статус военного блока. После воссоединения России с Крымом весной 2014-го страны НАТО консолидировались и развернули многонациональные боевые группы."Американцы объединили союзников под единым знаменем против общего врага, — говорит Константин Соколов. — Подразделения Вооруженных сил США активно перебрасывают в Европу, стягивают войска к нашим границам. И все это на фоне антироссийской истерии. НАТО — опасный, умелый и очень богатый противник. Однако и наша армия сегодня далеко не та, что раньше".После резонансного выступления в Мюнхене многие западные СМИ писали, что российский президент, чьи полномочия заканчивались в 2008-м, прибегнул к антиамериканской риторике лишь для того, чтобы набрать политические очки. Однако время все расставило по местам. Несмотря на санкции США и ЕС, Россия остается на международной арене самостоятельным игроком. Ведь, как подчеркнул тогда Путин, "это наше историческое право".

https://radiosputnik.ria.ru/20220209/odkb-1771826668.html

https://ria.ru/20220208/ugrozy-1771589688.html

https://ria.ru/20220126/ucheniya-1769463751.html

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безопасность, михаил саакашвили, владимир путин, алексей леонков, прибалтика, восточная европа, россия, академия геополитических проблем, евросоюз, брикс, су-57