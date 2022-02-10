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Программу по поддержке занятости распространят на молодежь до 35 лет
Программу по поддержке занятости распространят на молодежь до 35 лет - РИА Новости, 10.02.2022
Программу по поддержке занятости распространят на молодежь до 35 лет
Правительство распространит действие программы по переобучению граждан с целью поддержки занятости на россиян до 35 лет, не имеющих профессионального... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T13:06
2022-02-10T13:06
2022-02-10T13:29
общество
михаил мишустин
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Правительство распространит действие программы по переобучению граждан с целью поддержки занятости на россиян до 35 лет, не имеющих профессионального образования, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Были приняты комплексные меры, в том числе расширена программа бесплатного переообучения наших граждан в рамках национального проекта" Демография". Теперь она будет распространена не только на людей старшего возраста и мам с маленькими детьми, но и на молодежь до 35 лет без профессионального образования, включая тех, кто не работает больше 4 месяцев после армии или после окончания обучения", - сказал Мишустин на совещании с правительством.Он сообщил, что соответствующее постановление подписано.Всего же в этой программе переобучения в текущем году смогут принять участие 150 тысяч человек - на эти цели будет выделено свыше 8,5 миллиарда рублей.
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общество, михаил мишустин
13:06 10.02.2022 (обновлено: 13:29 10.02.2022)
Программу по поддержке занятости распространят на молодежь до 35 лет
Премьер Мишустин: программу по поддержке занятости распространят на молодежь до 35 лет