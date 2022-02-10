"Яблочко", "Метелица", "Гаучо": ансамбль Моисеева отмечает юбилей

Ансамбль был создан в 1937 году, ради работы в нем Игорь Моисеев решил оставить должность солиста и балетмейстера Большого театра.

"Народный танец ценен тем, что выявляет характер, переживания, культуру, темперамент народа", — говорил позднее Моисеев.