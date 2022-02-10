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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220210/moiseev-1772073143.html
"Яблочко", "Метелица", "Гаучо": ансамбль Моисеева отмечает юбилей
"Яблочко", "Метелица", "Гаучо": ансамбль Моисеева отмечает юбилей - РИА Новости, 10.02.2022
"Яблочко", "Метелица", "Гаучо": ансамбль Моисеева отмечает юбилей
Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева отмечает 85-летний юбилей. "Моисеевцы" дадут сразу несколько концертов, на которых... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T14:46
2022-02-10T14:46
ансамбль народного танца имени игоря моисеева
модест мусоргский
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культура
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости, Анна Нехаева. Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева отмечает 85-летний юбилей. "Моисеевцы" дадут сразу несколько концертов, на которых покажут лучшее из своего репертуара. О феномене ансамбля и его номерах, ставших эталоном танцевального искусства, — в материале РИА Новости.
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РИА Новости
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ансамбль народного танца имени игоря моисеева, фото, модест мусоргский, николай римский-корсаков
14:46 10.02.2022
 
"Яблочко", "Метелица", "Гаучо": ансамбль Моисеева отмечает юбилей

"Яблочко", "Метелица", "Гаучо": ансамбль Моисеева отмечает юбилей

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости, Анна Нехаева. Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева отмечает 85-летний юбилей. "Моисеевцы" дадут сразу несколько концертов, на которых покажут лучшее из своего репертуара. О феномене ансамбля и его номерах, ставших эталоном танцевального искусства, — в материале РИА Новости.
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Ансамбль был создан в 1937 году, ради работы в нем Игорь Моисеев решил оставить должность солиста и балетмейстера Большого театра.

"Народный танец ценен тем, что выявляет характер, переживания, культуру, темперамент народа", — говорил позднее Моисеев.

Основатель и руководитель Государственного академического ансамбля народного танца России народный артист СССР Игорь Моисеев на репетиции в ГКЗ им. П.И. Чайковского
1 из 10

Ансамбль был создан в 1937 году, ради работы в нем Игорь Моисеев решил оставить должность солиста и балетмейстера Большого театра.

"Народный танец ценен тем, что выявляет характер, переживания, культуру, темперамент народа", — говорил позднее Моисеев.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Лев Поликашин / Перейти в фотобанк

Основной задачей ансамбля его руководитель считал "творческую обработку" танцевального фольклора народов СССР.

Для его изучения артисты отправлялись в экспедиции по стране и изучали народные танцы, песни и обряды.

Артисты ансамбля под управлением Игоря Моисеева исполняют русский народный танец Метелица
2 из 10

Основной задачей ансамбля его руководитель считал "творческую обработку" танцевального фольклора народов СССР.

Для его изучения артисты отправлялись в экспедиции по стране и изучали народные танцы, песни и обряды.

© РИА Новости / Лев Поликашин
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Постепенно репертуар ансамбля пополнялся фольклорными образцами зарубежных стран.

С 1938 года труппа дает концерты по России и за рубежом. Интересно, что за рекордное количество гастролей коллектив занесен в российскую Книгу рекордов Гиннеса.

Ансамбль стал первым в стране, который побывал на гастролях более чем в 60 странах мира.

Репетиция концерта Танго Del Plata в исполнении ансамбля имени Игоря Моисеева в Концертном зале имени П.И. Чайковского
3 из 10

Постепенно репертуар ансамбля пополнялся фольклорными образцами зарубежных стран.

С 1938 года труппа дает концерты по России и за рубежом. Интересно, что за рекордное количество гастролей коллектив занесен в российскую Книгу рекордов Гиннеса.

Ансамбль стал первым в стране, который побывал на гастролях более чем в 60 странах мира.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

На первые зарубежные гастроли поехали в Финляндию (в 1945 году). А в 1958 году ансамбль стал первым из советских коллективов, кто попал в США.

Через 30 лет, в 1989 году, после гастролей коллектива в Израиль, между Россией и Израилем установились дипломатические отношения.

Руководителя государственного академического ансамбля народного танца, юбиляра Игоря Александровича Моисеева поздравляют юные воспитанники школы-студии ансамбля
4 из 10

На первые зарубежные гастроли поехали в Финляндию (в 1945 году). А в 1958 году ансамбль стал первым из советских коллективов, кто попал в США.

Через 30 лет, в 1989 году, после гастролей коллектива в Израиль, между Россией и Израилем установились дипломатические отношения.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Моисеев ставил народные танцы по канонам XIX века и оттачивал классическую технику артистов.

Дисциплина и ювелирная точность исполнения движений солистами стали практически легендарными.

На каждом кадре у танцоров идеальная осанка, точно выверенные движения ног и рук.

 Артисты ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева выступают на концерте, приуроченном к открытию 85-го концертного сезона, в ГКД
5 из 10

Моисеев ставил народные танцы по канонам XIX века и оттачивал классическую технику артистов.

Дисциплина и ювелирная точность исполнения движений солистами стали практически легендарными.

На каждом кадре у танцоров идеальная осанка, точно выверенные движения ног и рук.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

В репертуаре ансамбля — не только народные танцы.

Моисеев обращался и к музыке композиторов-классиков. Среди них были Римский-Корсаков, Бородин, Глинка, Мусоргский.

Уровень каждого танцора — очень высокий: по намерению Моисеева, каждый участник постановки должен быть способным исполнять как главные, так и второстепенные роли.

Репетиция концерта Танго Del Plata в исполнении ансамбля имени Игоря Моисеева в Концертном зале имени П.И. Чайковского
6 из 10

В репертуаре ансамбля — не только народные танцы.

Моисеев обращался и к музыке композиторов-классиков. Среди них были Римский-Корсаков, Бородин, Глинка, Мусоргский.

Уровень каждого танцора — очень высокий: по намерению Моисеева, каждый участник постановки должен быть способным исполнять как главные, так и второстепенные роли.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Один из самых знаковых номеров ансамбля — знаменитое "Яблочко", матросский танец.

Изначально это русская песня-частушка, которая стала своеобразным гимном.

Из-за сложности исполнения номер считается показателем мастерства коллектива. А после всегда звучат овации.

Артисты ансамбля народного танца Игоря Моисеева во время юбилейного концерта, посвященного 80-летию ансамбля в Большом театре в Москве
7 из 10

Один из самых знаковых номеров ансамбля — знаменитое "Яблочко", матросский танец.

Изначально это русская песня-частушка, которая стала своеобразным гимном.

Из-за сложности исполнения номер считается показателем мастерства коллектива. А после всегда звучат овации.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Точное число танцев, поставленных Игорем Моисеевым, назвать сложно, ведь часто миниатюры становились сюитами, танцевальные картины — одноактными балетами.

Считается, что в репертуаре около 300 оригинальных произведений в постановке мастера.

Сицилийская тарантелла в исполнении ансамбля имени Игоря Моисеева во время репетиции концерта Танго Del Plata
8 из 10

Точное число танцев, поставленных Игорем Моисеевым, назвать сложно, ведь часто миниатюры становились сюитами, танцевальные картины — одноактными балетами.

Считается, что в репертуаре около 300 оригинальных произведений в постановке мастера.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Лучшими танцами коллектива считаются "Сиртаки", "Яблочко", "Венгерский танец", "Татарочка", "Калмыцкий танец".

Не отстают в популярности "Финская полька", танец аргентинских пастухов "Гаучо".

Артисты ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева выступают на концерте, приуроченном к открытию 85-го концертного сезона, в ГКД
9 из 10

Лучшими танцами коллектива считаются "Сиртаки", "Яблочко", "Венгерский танец", "Татарочка", "Калмыцкий танец".

Не отстают в популярности "Финская полька", танец аргентинских пастухов "Гаучо".

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

В репертуаре постоянно появляются новые номера. Например, адыгский танец Аслана Хаджаева "Тляпатет", корейское "Трио".

А еще недавно был восстановлен номер 1961 года "Рок-н-ролл", который и раньше вызывал бурный ажиотаж у публики.

Артисты ансамбля народного танца Игоря Моисеева во время юбилейного концерта, посвященного 80-летию ансамбля в Большом театре в Москве
10 из 10

В репертуаре постоянно появляются новые номера. Например, адыгский танец Аслана Хаджаева "Тляпатет", корейское "Трио".

А еще недавно был восстановлен номер 1961 года "Рок-н-ролл", который и раньше вызывал бурный ажиотаж у публики.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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КультураАнсамбль народного танца имени Игоря МоисееваМодест МусоргскийНиколай Римский-Корсаков
 
 
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