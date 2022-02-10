"Яблочко", "Метелица", "Гаучо": ансамбль Моисеева отмечает юбилей
Ансамбль был создан в 1937 году, ради работы в нем Игорь Моисеев решил оставить должность солиста и балетмейстера Большого театра.
"Народный танец ценен тем, что выявляет характер, переживания, культуру, темперамент народа", — говорил позднее Моисеев.
Ансамбль был создан в 1937 году, ради работы в нем Игорь Моисеев решил оставить должность солиста и балетмейстера Большого театра.
"Народный танец ценен тем, что выявляет характер, переживания, культуру, темперамент народа", — говорил позднее Моисеев.
Основной задачей ансамбля его руководитель считал "творческую обработку" танцевального фольклора народов СССР.
Для его изучения артисты отправлялись в экспедиции по стране и изучали народные танцы, песни и обряды.
Основной задачей ансамбля его руководитель считал "творческую обработку" танцевального фольклора народов СССР.
Для его изучения артисты отправлялись в экспедиции по стране и изучали народные танцы, песни и обряды.
Постепенно репертуар ансамбля пополнялся фольклорными образцами зарубежных стран.
С 1938 года труппа дает концерты по России и за рубежом. Интересно, что за рекордное количество гастролей коллектив занесен в российскую Книгу рекордов Гиннеса.
Ансамбль стал первым в стране, который побывал на гастролях более чем в 60 странах мира.
Постепенно репертуар ансамбля пополнялся фольклорными образцами зарубежных стран.
С 1938 года труппа дает концерты по России и за рубежом. Интересно, что за рекордное количество гастролей коллектив занесен в российскую Книгу рекордов Гиннеса.
Ансамбль стал первым в стране, который побывал на гастролях более чем в 60 странах мира.
На первые зарубежные гастроли поехали в Финляндию (в 1945 году). А в 1958 году ансамбль стал первым из советских коллективов, кто попал в США.
Через 30 лет, в 1989 году, после гастролей коллектива в Израиль, между Россией и Израилем установились дипломатические отношения.
На первые зарубежные гастроли поехали в Финляндию (в 1945 году). А в 1958 году ансамбль стал первым из советских коллективов, кто попал в США.
Через 30 лет, в 1989 году, после гастролей коллектива в Израиль, между Россией и Израилем установились дипломатические отношения.
Моисеев ставил народные танцы по канонам XIX века и оттачивал классическую технику артистов.
Дисциплина и ювелирная точность исполнения движений солистами стали практически легендарными.
На каждом кадре у танцоров идеальная осанка, точно выверенные движения ног и рук.
Моисеев ставил народные танцы по канонам XIX века и оттачивал классическую технику артистов.
Дисциплина и ювелирная точность исполнения движений солистами стали практически легендарными.
На каждом кадре у танцоров идеальная осанка, точно выверенные движения ног и рук.
В репертуаре ансамбля — не только народные танцы.
Моисеев обращался и к музыке композиторов-классиков. Среди них были Римский-Корсаков, Бородин, Глинка, Мусоргский.
Уровень каждого танцора — очень высокий: по намерению Моисеева, каждый участник постановки должен быть способным исполнять как главные, так и второстепенные роли.
В репертуаре ансамбля — не только народные танцы.
Моисеев обращался и к музыке композиторов-классиков. Среди них были Римский-Корсаков, Бородин, Глинка, Мусоргский.
Уровень каждого танцора — очень высокий: по намерению Моисеева, каждый участник постановки должен быть способным исполнять как главные, так и второстепенные роли.
Один из самых знаковых номеров ансамбля — знаменитое "Яблочко", матросский танец.
Изначально это русская песня-частушка, которая стала своеобразным гимном.
Из-за сложности исполнения номер считается показателем мастерства коллектива. А после всегда звучат овации.
Один из самых знаковых номеров ансамбля — знаменитое "Яблочко", матросский танец.
Изначально это русская песня-частушка, которая стала своеобразным гимном.
Из-за сложности исполнения номер считается показателем мастерства коллектива. А после всегда звучат овации.
Точное число танцев, поставленных Игорем Моисеевым, назвать сложно, ведь часто миниатюры становились сюитами, танцевальные картины — одноактными балетами.
Считается, что в репертуаре около 300 оригинальных произведений в постановке мастера.
Точное число танцев, поставленных Игорем Моисеевым, назвать сложно, ведь часто миниатюры становились сюитами, танцевальные картины — одноактными балетами.
Считается, что в репертуаре около 300 оригинальных произведений в постановке мастера.
Лучшими танцами коллектива считаются "Сиртаки", "Яблочко", "Венгерский танец", "Татарочка", "Калмыцкий танец".
Не отстают в популярности "Финская полька", танец аргентинских пастухов "Гаучо".
Лучшими танцами коллектива считаются "Сиртаки", "Яблочко", "Венгерский танец", "Татарочка", "Калмыцкий танец".
Не отстают в популярности "Финская полька", танец аргентинских пастухов "Гаучо".
В репертуаре постоянно появляются новые номера. Например, адыгский танец Аслана Хаджаева "Тляпатет", корейское "Трио".
А еще недавно был восстановлен номер 1961 года "Рок-н-ролл", который и раньше вызывал бурный ажиотаж у публики.
В репертуаре постоянно появляются новые номера. Например, адыгский танец Аслана Хаджаева "Тляпатет", корейское "Трио".
А еще недавно был восстановлен номер 1961 года "Рок-н-ролл", который и раньше вызывал бурный ажиотаж у публики.