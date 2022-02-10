https://ria.ru/20220210/modernizatsiya-1772074110.html

Под Тверью модернизируют лыжную базу "Гришкино"

Под Тверью модернизируют лыжную базу "Гришкино" - РИА Новости, 10.02.2022

Под Тверью модернизируют лыжную базу "Гришкино"

Власти Тверской области модернизируют расположенную в 11 километрах от Твери и пользующуюся популярностью у любителей лыжного спорта базу "Гришкино", сообщает... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T14:11

2022-02-10T14:11

2022-02-10T14:11

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ТВЕРЬ, 10 фев – РИА Новости. Власти Тверской области модернизируют расположенную в 11 километрах от Твери и пользующуюся популярностью у любителей лыжного спорта базу "Гришкино", сообщает пресс-служба областного правительства.Планы по модернизации лыжной базы рассмотрены на совещании в правительстве.Лыжная база "Гришкино" помимо всего прочего является еще и площадкой подготовки сборной команды Тверской области по лыжным гонкам.Реконструкция предполагает преобразование базы в полноценный спортивный кластер – там планируется обустроить лыжероллерную трассу протяженностью от 3,5 до 5 километров с системами освещения и искусственного снегообразования, построить лыжный стадион и транспортную зону с парковкой.После реконструкции уровень загруженности спортивного объекта, как ожидается возрастет с 49% до 90%, увеличится и ежегодная посещаемость до 124 тысяч человек.Кроме вопроса о модернизации лыжной базы на совещании обсуждался вопрос развития инфраструктуры парка Текстильщиков в Твери для занятий лыжным спортом. Там предполагается обустроить двухкилометровую лыжероллерную трассу.Губернатор поручил проработать вопрос создания лыжероллерных трасс и в других районах Твери. Лыжи являются одним из самых популярных и массовых видов спорта в Тверской области. Заслуженный мастер спорта, один из лидеров российской сборной Наталья Непряева завоевала серебро на 15-километровой гонке в женском скиатлоне на Зимней Олимпиаде в Пекине, напомнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220201/sportshkoly-1770527827.html

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тверская область, тверь, игорь руденя, спорт