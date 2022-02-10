https://ria.ru/20220210/minskie-1772123031.html

"Не нравятся все пункты". Почему Киев обманывает Макрона

"Не нравятся все пункты". Почему Киев обманывает Макрона - РИА Новости, 10.02.2022

"Не нравятся все пункты". Почему Киев обманывает Макрона

Посетив Москву и Киев, Эммануэль Макрон заявил, что нашел путь к ослаблению напряженности. Впрочем, он давно известен — это имплементация Минских соглашений... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T18:30

2022-02-10T18:30

2022-02-10T18:59

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости, Елена Попова. Посетив Москву и Киев, Эммануэль Макрон заявил, что нашел путь к ослаблению напряженности. Впрочем, он давно известен — это имплементация Минских соглашений. Запад почти открыто давит на Киев, убеждая выполнять обязательства. Но Украина по-прежнему торгуется, предлагая отменить часть условий, поменять порядок или придумать "план Б". И пока Владимир Зеленский повторяет, что это единственный эффективный формат, его подчиненные не скрывают: выполнять не будут вообще ничего."Что-то где-то как-то имплементировать"Президент Украины привержен Минским договоренностям, заявил французский лидер по итогам переговоров в Киеве. Владимир Зеленский, стоявший рядом, молчал."Вчера с президентом Путиным мы долго обсуждали этот вопрос. И он сам подтвердил готовность соблюдать соглашения. И благодарю, что во время наших переговоров вы подтвердили и ваше желание", — продолжил Макрон, обращаясь к Зеленскому. Это "лучшая защита территориальной целостности Украины".И в Москве, и в Киеве Макрон подчеркивал, что для него существует единственный выход из кризиса на востоке Украины — а именно: имплементация подписанных семь лет назад бумаг и встречи представителей Франции, Германии, Украины и России.Но уже на следующий день министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поспешил сообщить, что президент Франции приезжал не с конкретными предложениями, а с идеями, и не давил на Киев. Более того, Кулеба вновь отметил, что Украина не намерена ничего предпринимать "на российских условиях". "Фраза о том, что Минские соглашения должны выполняться, — это как "Отче наш", ее повторяют все", — добавил он.Во время визитов иностранных лидеров и министров Киев разъясняет им свой взгляд на проблему. "Потому что есть российское видение, — продолжил Кулеба. — И я уверяю вас, что минские договоренности не могут быть выполнены на российских условиях, в основе которых — прямой диалог между Украиной и ОРДЛО (так Киев называет самопровозглашенные ЛНР и ДНР. — Прим. ред.), который нам навязывают". Поэтому Украина больше не будет "терпеть никакого принуждения что-то где-то как-то имплементировать", и западные партнеры не навязывают Киеву выполнение договоренностей по Донбассу в их "российской форме", заверил Кулеба.Визит Макрона ничуть не повлиял на позицию украинского министра. Еще 2 февраля в интервью изданию Rzeczpospolita он говорил: "Не будет никакого особого статуса, не будет права вето".Выполнить невозможно пересмотретьДействительно, о Минских соглашениях твердят все. Президент США Джо Байден неоднократно высказывался в их поддержку. А госсекретарь Энтони Блинкен, традиционно возлагая большую часть ответственности на Москву, наконец начал публично говорить и о бездействии Киева.Фоном звучат слова секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилова: Минские соглашения уничтожат страну, их надо "пересмотреть". "Когда они подписывались под прицелом российских орудий, а Германия и Франция смотрели, уже было ясно всем здравомыслящим людям, что выполнить эти документы невозможно", — настаивает он.И тоже предостерегает западные страны от давления на Украину — это якобы дестабилизирует страну.На ситуацию не влияют ни Байден, сказавший российскому президенту на саммите в Женеве о том, что Вашингтон хочет помочь с реализацией соглашений по Донбассу, в том числе с автономным статусом региона, ни замгоссекретаря США Виктория Нуланд и директор ЦРУ Уильям Бернс, прямо подтвердившие необходимость выполнения комплекса мер, включая особый статус региона.В последние полгода политические советники лидеров стран "нормандского формата" встречались несколько раз, в том числе в Париже 26 января и Берлине 10 февраля. Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак выражал надежду на то, что вопрос о прямом диалоге между Киевом, Донецком и Луганском наконец сдвинется с мертвой точки.Два взглядаВладимир Зеленский, как и его предшественник Петр Порошенко, категорически не желает общаться с руководителями непризнанных республик. Организовывать выборы в регионе Киев тоже не хочет. Но еще более крупное препятствие — поправки в конституцию, предоставляющие Донбассу автономию.Россия настаивает на четком выполнении "Комплекса мер", согласованного в феврале 2015-го. Там прописано, что особый статус в составе Украины, закон о местном самоуправлении, выборы — все это Киев должен согласовать с Донецком и Луганском. Восстановление контроля над границей тоже должно произойти "в консультациях и по согласованию" районов Донецкой и Луганской областей в рамках Трехсторонней контактной группы.Киев предлагает пересмотреть условия, называя их невыполнимыми. Так, в июне прошлого года Зеленский в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung говорил о возможном "плане Б". А 2 февраля он признался, что недоволен всеми пунктами, однако на сегодняшний день это единственный формат, "который работает".Киев научился тянуть времяРазноголосицу в заявлениях официального Киева руководитель аналитического бюро "СОНАР-2050" Иван Лизан объясняет так: "Подчиненные Зеленского не общаются с Байденом или Макроном. И на них, в отличие от президента, не ложится ответственность за невыполнение Минских соглашений. Соответственно, до Зеленского сигнал Запада доходит, а до его сотрудников — нет, или с большой задержкой".Кроме того, Зеленский ведет двойную игру, полагает собеседник РИА Новости. Он понимает, что Запад не хочет пускать Украину в НАТО, хотя публично об этом, конечно, не говорит. Им достаточно сохранять контроль над Киевом без вступления в альянс."По дипломатическим каналам Зеленский обещает, что соглашения будут выполняться — с некоторыми условиями. Но он их саботирует, иначе придется проводить выборы на территории ДНР и ЛНР, где никогда не проголосуют за украинские партии. Закончится бизнес на мародерстве и оборонзаказах, — перечисляет Лизан. — На войну больше нельзя будет списать внутриполитические промахи. Понадобится решать вопрос с радикалами, существование которых перестанет быть оправданным даже формально".Зеленский тянет время: в Штатах администрация может поменяться, и республиканцы с Россией будут взаимодействовать более жестко, чем правительство Байдена. А промежуточные выборы в конгресс — уже в октябре. Поэтому дезавуирование соглашений украинскими чиновниками происходит с ведома и при одобрении Зеленского, уверен Лизан.Хотя западные политики недовольны действующим президентом, они критикуют его весьма опосредованно: через СМИ пытаются подорвать доверие украинцев, публикуя разоблачения об офшорных деньгах, взятках депутатов, показывая репортажи из ДНР и ЛНР."Макрон набирает очки, выставляя себя перед электоратом спасителями Европы. Немцам нужен "Северный поток — 2". Да и в США демократы и республиканцы играют на противоречиях внешней политики Байдена на Украине. Но принудить Зеленского непросто", — заключает Лизан.На Украине всегда была такая тактика. На переговорах с Западом Киев выражает приверженность Минским соглашениям, но внутри страны власть говорит совсем другое, напоминает консультант Международной кризисной группы Олег Игнатов. "Ведь для простых украинцев суть соглашений не очень ясна. А политическая элита считает их невыгодными для себя, — поясняет он. — Запад, несомненно, считает Украину жертвой конфликта, поэтому публично давить на Киев не хочет. Но там есть и понимание, что реальных рычагов немного: для этого нужна консолидация внутри страны, а в ней политический хаос".Германия и Франция скорее готовы на корректировку соглашений, полагает эксперт, но лишь при условии, что на это пойдет Россия. Прямой конфликт с Москвой им не нужен. А Кремль не допускает даже разговоров о "плане Б". И призывает следовать документу "досконально", до запятой. Как выразился Владимир Путин: "Нравится, не нравится, а выполнять надо".

https://ria.ru/20220207/minsk-1771329679.html

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